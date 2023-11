Doanh thu “bết bát” của The Marvels có thể khiến Disney phải tìm chiến lược mới

Bộ phim siêu anh hùng The Marvels đã gặp thất bại ở phòng vé Bắc Mỹ với 47 triệu USD và chỉ đạt tổng doanh thu toàn cầu 110 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần khởi chiếu, theo Variety. Trước đó, hãng Disney kỳ vọng phim thu được 140 triệu USD hoặc hơn thế ở Bắc Mỹ để đủ bù lại chi phí sản xuất bom tấn lên đến 270 triệu USD này.

The Marvels là bộ phim MCU thứ 33 và là phần tiếp theo của bom tấn Captain Marvel đạt doanh thu hàng tỉ USD năm 2019, với 153 triệu USD ở Bắc Mỹ và 455 triệu USD trên toàn cầu khi ra mắt tuần đầu tiên. Kể từ đó, Disney đã khiến người xem "ngợp" với vô số phim về MCU từ ngoại truyện đến phần tiếp theo, phim truyền hình nhiều tập... Nhà phân tích cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian, cho biết: "Ý tưởng về việc kết nối nhiều vũ trụ và các nhân vật di chuyển liên tục giữa màn ảnh rộng rồi màn ảnh nhỏ đã khiến khán giả không còn quan tâm".

Một lý do khác dẫn tới doanh thu kém của The Marvels được cho là do chiến dịch thay đổi của MCU. Thay vì tập trung vào chất lượng, Marvel Studios lại đẩy mạnh số lượng phim. Cụ thể là từ khi Disney+ ra mắt vào năm 2019, Marvel đã phát hành 9 series truyền hình và đều đặn 3 đến 4 bộ phim chiếu rạp mỗi năm. Thậm chí, những người hâm mộ cũng phàn nàn về hiệu ứng hình ảnh yếu kém của những bộ phim gần đây, cốt truyện quá rắc rối và quá nhiều nhân vật không cần thiết.

Disney kỳ vọng phim thu được 140 triệu USD hoặc hơn thế ở Bắc Mỹ để đủ bù lại chi phí sản xuất bom tấn lên đến 270 triệu USD này.

"Khán giả ngày càng có sự kỳ vọng cao hơn", một chuyên gia phân tích, "Ngay cả với những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Marvel, những ý kiến trái chiều đối với những phim được yêu thích nhất trong vài năm qua và số lượng phim Disney+ quá nhiều khiến khán giả mệt mỏi với loạt phim này".

Trung Quốc có khởi đầu doanh thu The Marvels lớn nhất bên ngoài Bắc Mỹ với 11,7 triệu USD, tiếp theo là Anh - 4,3 triệu USD, Indonesia - 3,7 triệu USD, Hàn Quốc - 3,5 triệu USD, Pháp - 3,1 triệu USD. The Marvels cũng không tạo được tiếng vang ở định dạng Imax, chỉ đóng góp 4,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 10 triệu USD toàn cầu.

Doanh thu kém của The Marvels có thể buộc Disney phải tính toán lại khi giờ đây rõ ràng khán giả ngày càng ít sẵn sàng đón nhận bất kỳ bộ phim siêu anh hùng nào trên màn ảnh rộng. Đầu tuần này, công ty đã hoãn sản xuất 4 phần tiếp theo của MCU: Deadpool 3, Captain America: A Brave New World, Thunderbolts và Blade, giúp hãng có thêm thời gian để xem xét lại chiến lược sản xuất. Với những bộ phim trong tương lai, Giám đốc điều hành Bob Iger của Disney gần đây đã hứa hẹn sẽ quay trở lại với chất lượng thay vì số lượng.

Các nhà phân tích phòng vé cũng chỉ ra rằng công tác quảng bá phim cũng là một vấn đề của hãng. Khi dự ánThe Marvels lần đầu tiên công bố với khán giả, nó được quảng cáo là một bộ phim hài do phụ nữ dẫn đầu, với các nữ anh hùng trao đổi sức mạnh một cách ngẫu nhiên trong khi họ học cách trở thành một đội. Trong đoạn giới thiệu gần đây nhất, hãng lại giới thiệu The Marvels thành một bộ phim hành động chung chung, trong đó nhân vật phản diện đang phá hủy kết cấu của vũ trụ bằng một MacGuffin ma thuật.

Thay vì tập trung vào chất lượng, Marvel Studios lại đẩy mạnh số lượng phim.

Đoạn giới thiệu đã lấy một số lượng đáng kể từ các cảnh quay từ bộ phim Marvel trước đây có các nhân vật như Tony Stark (Iron Man) và Steve Rogers (Captain America). Việc này, nhằm khiến khán giả nhớ về bộ phim End Game, một trong những thành công kỷ lục của công ty. Sự tương phản rõ rệt trong cách The Marvels lần đầu tiên được quảng cáo so với đoạn giới thiệu gần nhất cho thấy, Disney lo lắng về việc doanh thu sụt giảm và muốn thu hút người hâm mộ bằng những gợi ý về nỗi nhớ về các dự án trước đó.

Gần một thập kỷ, người yêu phim ảnh thế giới đã được chứng kiến những kỷ lục phòng vé chưa từng có do Disney tạo lập. Dàn studio hàng đầu như Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm... đã đem lại hàng tỷ USD cho nhà sản xuất bởi chất lượng sản phẩm cũng như những kế hoạch quảng bá rầm rộ trên toàn cầu. Nhưng có một thực tế mà Disney không thể phủ nhận đó là sự thất bại nặng nề theo chuỗi dự án liên tiếp thời gian gần đây.

Sáu tháng đầu năm nay, gã khổng lồ ngành công nghiệp điện ảnh này đã phải chứng kiến sự sa sút đáng kể ngôi vị cá nhân trên bảng xếp hạng các phòng vé. Bốn dự án nối tiếp đưa Disney trở về thời đại thua lỗ hàng trăm triệu USD. Có những tác phẩm của Marvel vốn luôn được cộng đồng yêu phim yêu thích song cũng phải đối mặt với sự thất bại ê chề do sụt giảm doanh thu.

Có một thực tế mà Disney không thể phủ nhận đó là sự thất bại nặng nề theo chuỗi dự án liên tiếp thời gian gần đây.

Thật khó tin khi Ant-Man 3 là sản phẩm đầu tiên mở màn cho chuỗi thất bại này của nhà Marvel Studios. Tiếp theo đó là bản remake bộ phim hoạt hình kinh điển The Little Mermaid năm 1989 dưới dạng live-action đã không thành công. Cột mốc doanh thu 1 tỷ USD và đầu tư chiến dịch quảng bá hoành tráng 150 triệu USD nhưng những gì nhà sản xuất nhận lại chỉ đơn giản là 527 triệu USD và “lỗ chồng lỗ' là việc khó tránh khỏi.

Thực tế là, thời vàng son của Disney với kỉ lục 7 bộ phim vượt mốc 1 tỷ USD đã không còn nữa. Tất nhiên, vẫn có yếu tố vĩ mô chung là mọi hãng phim hiện đều đang loay hoay tìm hướng đi để thoát ra khỏi thực tế khắc nghiệt của kinh tế toàn cầu. Khi doanh thu phòng vé giảm khoảng 20% so với thời điểm trước đại dịch thì việc sụt giảm doanh thu của riêng Disney cũng là điều dễ hiểu. Từ khâu hoạch định chiến lược lẫn sản xuất đều đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ ngành điện ảnh hiện nay và đây chính là thực tại khủng hoảng mà chúng ta cần đánh giá công tâm.

Sự thất bại của loạt các bộ phim có thể sẽ trở thành một lý do khiến Disney rụt rè hơn với những ý tưởng phim sáng tạo nguyên bản mới và dần chuyển hướng tìm kiếm những nội dung mới để thay đổi cách tiếp cận đối với độc giả. Doanh thu phòng vé bất ổn từ cả phim hoạt hình và phim Marvel thời gian gần đây chắc chắn khiến Disney muốn điều chỉnh chiến lược của mình trong thời gian sớm nhất.