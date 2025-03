Du khách Trung Quốc tăng mạnh, Việt Nam đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế

Theo số liệu Tổng cục Thống kê ngày 6/3, Việt Nam đón 1,9 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng 2, bằng 90% so với tháng trước và 130% so với cùng kỳ 2019. Tính chung hai tháng đầu năm, Việt Nam đón 3,96 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Hàn Quốc quay trở lại vị trí dẫn đầu của tháng 2 khi là thị trường gửi khách lớn nhất, với gần 470.000 lượt khách. Trung Quốc đại lục đứng thứ hai với gần 380.000 lượt. Tuy nhiên, về quy mô thị trường, nếu tính tổng hai tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 956 nghìn lượt (chiếm 27,7%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 885 nghìn lượt. Hai thị trường này có lượng khách đến vượt trội, đóng góp 46% tổng số khách đến Việt Nam.

Tiếp theo là Đài Loan ở vị trí thứ 3 (218 nghìn lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (180 nghìn lượt). Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Nhật Bản (147 nghìn lượt), Campuchia (142 nghìn lượt), Úc (105 nghìn lượt), Malaysia (103 nghìn lượt), Ấn Độ (92 nghìn lượt). Đáng chú ý, thị trường khách Nga (79 nghìn lượt) đã quay lại tốp 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam.

Về động lực tăng trưởng, thị trường lớn Trung Quốc tăng trưởng mạnh (+77,8%), trong khi các thị trường khác tăng đều: Hàn Quốc (+4,9%), Đài Loan (+10,1%), Mỹ (+15,7%), Nhật Bản (+37,3%). Các thị trường gần ở khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt, trong đó có Malaysia (+12,5%), Campuchia (+79,6%), Philippines (+99,8%), Indonesia (+18,5%), Thái Lan (+93,2%). Riêng thị trường Singapore giảm 8,2%. Thị trường tiềm năng Ấn Độ đạt mức tăng 16,3% và Úc tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Anh (+24,1%), Pháp (+30,2%), Đức (+26,7%), Ý (+31,5%), Tây Ban Nha (+19,9%), Nga (+104,3%), Đan Mạch (+20,9%), Thụy Điển (+21,8%), Na Uy (+21,4%).

Bên cạnh đó, thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 54,2% và 14,2% so với cùng kỳ năm 2024. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về việc miễn visa ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ từ 1/3/2025 đến 31/12/2025 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút nhiều hơn lượng khách từ 3 thị trường châu Âu này trong năm 2025.

Kết quả đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2025 cho thấy đà phát triển tích cực của ngành Du lịch Việt Nam sau khi đã bứt phá trong năm 2024. Năm nay du lịch Việt đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, nhiều chuyên gia dự đoán với đà tăng hiện nay mục tiêu này sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên thời gian đầu năm vẫn là mùa cao điểm du lịch quốc tế, trong khi những tháng tới sẽ là mùa cao điểm du lịch nội địa. Ngành Du lịch cần tập trung triển khai tốt chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động để có thể hiện thực hóa mục tiêu trên trong năm nay.

Hiện đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi dẫn đầu đã chính thức khai trương Gian hàng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2025. Sự kiện do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chủ trì và có sự hiện diện của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh.

ITB Berlin là hội chợ lớn nhất của ngành du lịch toàn cầu. Hàng năm, Hội chợ thu hút sự tham gia của hàng ngàn đơn vị triển lãm (gồm các điểm đến, tập đoàn, hãng lữ hành, đơn vị phát triển hệ thống đặt chỗ du lịch, hãng hàng không, khách sạn/khu nghỉ dưỡng và các đơn vị cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến du lịch) từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ.

Gian hàng Du lịch Việt Nam tại ITB 2025 do Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch chủ trì dàn dựng có diện tích hơn 400m2 với sự tham gia của 30 doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. Thông điệp "Live fully in Vietnam" và Năm Du lịch quốc gia 2025 "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" được quảng bá mạnh mẽ tại sự kiện nhằm lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và mời chào du khách quốc tế đến khám phá Việt Nam tươi đẹp, để được đánh thức mọi giác quan và sống trọn vẹn ý nghĩa.

Bốn dòng sản phẩm chủ đạo được tập trung giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ là du lịch biển, du lịch tự nhiên, du lịch văn hoá và du lịch thành phố với nhiều sản phẩm bổ trợ, tạo thêm sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam như: du lịch khám phá, du lịch ẩm thực, du lịch gia đình, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch golf.

Ngày 6/3, Trung tâm thông tin (Bộ VHTTDL) ra mắt video clip quảng bá Chương trình kích cầu phát triển du lịch 2025 với chủ đề “Việt Nam: Đi Để Yêu!”, lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, khẳng định vị thế, thương hiệu của du lịch Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Xuyên suốt video clip là hành trình khám phá các điểm đến nổi tiếng 3 miền Bắc, Trung, Nam với những sắc màu riêng đầy sống động. Ở đó, du khách có thể khám phá những loại hình du lịch chủ đạo của Việt Nam như du lịch văn hóa, thiên nhiên, sinh thái, biển đảo... Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, Việt Nam còn ẩn chứa những dấu tích lịch sử lâu đời cùng giá trị văn hóa đặc sắc đã trường tồn qua bao thế kỷ.

Trong hơn 4 phút, video clip đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp ngoạn mục của đất nước hình chữ S xinh đẹp, mến khách. Đó là cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc, con người thân thiện mến khách, sản phẩm du lịch đa dạng, ẩm thực phong phú, dịch vụ đẳng cấp, chất lượng... Video clip kỳ vọng sẽ lan tỏa rộng rãi, khơi gợi cảm hứng đi du lịch, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu, trải nghiệm, và khám phá, góp phần đưa du lịch Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.