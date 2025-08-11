Việt Nam có thêm "cú hích" thị thực mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 11/8/2025 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước. Chính sách mới hứa hẹn tạo cú hích cho việc phát triển du lịch ở phân khúc cao cấp...
Nghị quyết mới nêu rõ, miễn thị thực cho công dân các nước:
Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại
Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa
Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ.
Thời hạn tạm trú 45 ngày kể
từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ
sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên
được thực hiện kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028 theo
Chương trình kích cầu phát triển du lịch.
Trước đó, ngày 07/03/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết
số 44/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước, bao gồm: Cộng hòa
Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp
Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương
quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy và Cộng hòa Phần Lan.
Như vậy, đến nay, Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công
dân 24 quốc gia.
Ngày 08/8/2025, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số
221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước
ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội.
Các đối tượng đặc biệt gồm:
- Khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội,
Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư , Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội,
Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án
TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng và
tương đương, bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh,
thành phố.
- Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường
đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số
chất lượng cao.
- Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn
trên thế giới.
- Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể
thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.
- Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.
- Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học,
doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học,
đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài.
- Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối
ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Công an quyết định
trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.
Các đối tượng trên được sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt
nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực. Thời hạn miễn thị thực
không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
Như vậy, với "tấm thẻ vàng"
có giá trị 5 năm, cho phép nhập cảnh nhiều lần, Việt Nam đang mở rộng cánh cửa
chào đón nhà đầu tư, chuyên gia, học giả, nghệ sĩ, vận động viên và các nhân
vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. TS Phạm Hà, CEO Lux Group, nhận định Việt Nam
tuy là nước đi sau nhưng có rất nhiều cơ hội, tiềm năng để thu hút khách tinh
hoa đến để đầu tư hoặc nghỉ dưỡng.
Theo như chính sách này, nhiều tầng lớp thụ
hưởng như công nghệ, giới nhà giàu hoặc chuyên gia sẽ vào Việt Nam dễ dàng hơn. "Về phía doanh nghiệp, chính
sách này là tín hiệu rất tốt để truyền thông đến các đối tượng mục tiêu của
mình, với Lux Group là khách sang trọng, những người được hưởng lợi từ chính
sách thị thực mới mà Chính phủ ban hành", ông
Hà nói.
Đồng
tình, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc ban tiếp thị Công ty du lịch
Vietravel, nhận định chính sách này mở ra cơ hội rất lớn trong việc thiết kế
sản phẩm du lịch cao cấp, cá nhân hóa và sản phẩm dành cho giới thượng lưu. Khách
hàng thuộc nhóm ưu tiên đều có tần suất xuất nhập cảnh cao, sở hữu nhu cầu dịch
vụ vượt trội và tiềm lực tài chính mạnh. Đây là phân khúc lý tưởng để phát
triển các dòng sản phẩm như trải nghiệm văn hóa đặc sắc, lịch nghỉ dưỡng, du
lịch golf và chăm sóc sức khỏe.
Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.
Cục Du lịch quốc gia đánh giá chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, cởi mở là một trong những động lực quan trọng giúp ngành du lịch Việt Nam thời gian qua đạt được nhiều thành quả lớn, liên tục lập kỷ lục đón khách quốc tế. Đây là tiền đề vững chắc để ngành du lịch đạt mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách khách quốc tế trong năm 2025.
