Tiềm năng kinh tế từ y học cổ truyền

Không chỉ các quốc gia châu Á, hiện nay nhiều nước Âu, Mỹ đã cũng có xu hướng lựa chọn phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền. Thế mạnh của nền y học này là sử dụng các loại dược liệu, hoặc bấm huyệt, châm cứu… (không dùng thuốc) để chăm sóc sức khỏe...
Lần đầu tiên Hội nghị Toàn cầu y học cổ
truyền do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20 năm
2023. Trước đó, ngày 25/5/2019, WHO đã đưa Đông y vào sách yếu lược toàn cầu, với
lý do cho đến nay, y học cổ truyền phương Đông và châu Phi được thực hành bởi
hàng trăm nghìn thầy thuốc trên khắp thế giới. Đặc biệt, trong nhiều thế kỷ,
các loài cây cỏ, động thực vật… đã được sử dụng để bào chế thuốc chữa bệnh.
Theo báo cáo mới nhất của Coherent Market
Insights, thị trường y học cổ truyền toàn cầu dự kiến sẽ đạt 359,37 tỷ USD vào
năm 2032, từ mức 213,81 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm
(CAGR) là 7,7% trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự ưa
chuộng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe
tự nhiên, cũng như nhận thức về tác dụng phụ tiềm ẩn của thuốc tổng hợp.
SẢN PHẨM THẢO DƯỢC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
Cũng theo Coherent Market Insights, phân
khúc thuốc thảo dược dự kiến sẽ chiếm 27,3% thị phần y học cổ truyền toàn cầu
vào năm 2025. Bắc Mỹ dự kiến sẽ duy trì vị thế thống lĩnh thị trường, nắm giữ
35,7% thị phần vào năm 2025. Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ vẫn là thị trường
y học cổ truyền lớn thứ hai, chiếm hơn một phần tư thị trường toàn cầu vào năm
2025. Trong khi đó, thị trường y học cổ truyền châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng
nhanh nhất trong giai đoạn đánh giá.
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự phòng ngày
càng tăng là một xu hướng quan trọng định hình tăng trưởng trên thị trường. Người
tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên sức khỏe, hỗ trợ miễn dịch và phòng ngừa bệnh
tật. Sự thay đổi này đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm bổ sung như thuốc
phòng ngừa, thuốc bồi bổ, món ăn và nước uống tăng cường sức khỏe.
Tại Trung Quốc, sự trỗi dậy của y học cổ
truyền dẫn đến trào lưu thưởng thức món ăn – vị thuốc. Theo tờ Global Times, tại
Thượng Hải, một cửa hàng kem mới đây đã gây chú ý khi phục vụ món gelato với 16
hương vị thuốc bắc khác nhau. Với giá 38 Nhân dân tệ (5,3 USD)/suất, khách hàng
có thể yêu cầu thêm topping làm từ nhân sâm và đông trùng hạ thảo. Hashtag liên
quan đến loại kem này trên nền tảng Sina Weibo thu hút hơn 50 triệu lượt
xem.
Tại Quảng Châu, một quán cà phê cung cấp
nhiều loại cà phê thảo dược. Một bệnh viện ở Thiên Tân mở một tiệm bánh mì với
các loại bánh mì lá sen, bánh mỳ hoàng kỳ... Còn theo China Daily, tháng
5/2025, Bệnh viện Đông y tỉnh Chiết Giang đã ra mắt sản phẩm trà mơ khô với giá
1,91 Nhân dân tệ (0,26 USD), đạt 10 triệu đơn hàng chỉ trong một ngày. “Hơn 80%
đơn đặt hàng đến từ những người từ 20 đến 35 tuổi”, Ye Wenyi, Giám đốc bệnh viện,
cho biết.
Tại châu Âu hay Mỹ, trên các nền tảng mạng
xã hội như TikTok và Instagram, nhiều người dùng đã đăng tải video về trải nghiệm
uống trà thảo dược tại nhiều nơi trên thế giới. Theo hầu hết các video, không
ít người tiêu dùng trẻ trước đây thích trà sữa nay cũng chuyển sang uống trà kỷ
tử, trà sơn tra. Nhiều nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa đi massage,
còn các thiết bị như máy cứu ngải và bồn ngâm chân đã xuất hiện trong giỏ hàng
của giới trẻ.
Mizu Lab, một doanh nghiệp đồ uống có trụ sở
tại Los Angeles, cho biết các loại đồ uống điện giải hương vị thảo mộc Á Đông,
không đường, bán rất chạy. “Thế hệ Z tại Mỹ giờ đây thích khám phá đồ thủ
công mỹ nghệ và thưởng thức đồ uống thải độc hoặc tăng cường sức khỏe. Cuối tuần,
họ dành thời gian để thiền hay đắm mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên…”, hai nhà
sáng lập thương hiệu Angelina và Soomi cho biết. Các loại đồ uống của thương hiệu
phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, bao gồm tập luyện, hoạt động ngoài trời hay du
lịch.
Theo một cuộc khảo sát của Statista, hình
thức du lịch sức khỏe dự kiến sẽ tăng trưởng hơn bất kỳ lĩnh vực chăm sóc sức
khỏe nào khác với mức tăng khoảng 30% vào năm 2026. Còn theo báo cáo từ Viện Sức
khỏe toàn cầu (Global Wellness Institute), du lịch chăm sóc sức khỏe tại châu Á
được kỳ vọng sẽ cán mốc 64 tỷ USD năm 2025. Đến 2034, ngành có thể đạt quy mô
135,5 tỷ USD với CAGR khoảng 8,7%...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2025 phát hành ngày 11/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại:
Dấu mốc mới cho y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới
Lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam đi sau thế giới hơn 40 năm nhưng hiện nay đã sớm hơn 20 năm so với điều kiện ghép tạng trong nước. Điều này vừa mang lại cơ hội sống cho hàng chục nghìn người bệnh vừa khẳng định vị thế của ngành y tế Việt Nam...
Doanh nghiệp nô nức khuyến mãi kích cầu dịp Quốc khánh 2/9
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành "thời điểm vàng" để các doanh nghiệp, thương hiệu khuyến mãi kích cầu. Hiện sắc đỏ cờ Tổ quốc đã lan rộng từ trung tâm thương mại tới các cửa hàng bán lẻ…
80 “trải nghiệm vàng” tại Hà Nội trong mùa lễ hội lịch sử
Theo Sở Du lịch Hà Nội, bộ sản phẩm mới là “lời chào đón thân thiện từ Hà Nội” và là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo khai thác giá trị văn hóa, lịch sử. Các sản phẩm sẽ được doanh nghiệp triển khai và phục vụ du khách ngay trong mùa đại lễ...
Kính mắt vẫn "trụ vững" trong đợt suy thoái xa xỉ
Từng chỉ được xem là hạng mục phụ trong ngành hàng xa xỉ, kính mắt nay đang tăng trưởng nhanh hơn cả túi xách và trang phục – nhờ mức giá dễ tiếp cận, phong cách thẩm mỹ riêng biệt và sự xuất hiện của những thương hiệu ưu tiên xây dựng bản sắc…
McDonald’s tăng doanh số giữa những tranh cãi về tiếp thị
Một số chiến dịch tiếp thị “thảm họa” của McDonald’s trong năm nay không chỉ là bài học về quản trị chuỗi cung ứng, mà còn phản ánh thực trạng lạm dụng tiêu dùng và khủng hoảng văn hóa thương mại trong xã hội hiện đại…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: