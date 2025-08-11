Tiềm năng kinh tế từ y học cổ truyền

Không chỉ các quốc gia châu Á, hiện nay nhiều nước Âu, Mỹ đã cũng có xu hướng lựa chọn phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền. Thế mạnh của nền y học này là sử dụng các loại dược liệu, hoặc bấm huyệt, châm cứu… (không dùng thuốc) để chăm sóc sức khỏe...

Lần đầu tiên Hội nghị Toàn cầu y học cổ truyền do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20 năm 2023. Trước đó, ngày 25/5/2019, WHO đã đưa Đông y vào sách yếu lược toàn cầu, với lý do cho đến nay, y học cổ truyền phương Đông và châu Phi được thực hành bởi hàng trăm nghìn thầy thuốc trên khắp thế giới. Đặc biệt, trong nhiều thế kỷ, các loài cây cỏ, động thực vật… đã được sử dụng để bào chế thuốc chữa bệnh.

Theo báo cáo mới nhất của Coherent Market Insights, thị trường y học cổ truyền toàn cầu dự kiến sẽ đạt 359,37 tỷ USD vào năm 2032, từ mức 213,81 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,7% trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự ưa chuộng ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, cũng như nhận thức về tác dụng phụ tiềm ẩn của thuốc tổng hợp.

SẢN PHẨM THẢO DƯỢC ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Cũng theo Coherent Market Insights, phân khúc thuốc thảo dược dự kiến sẽ chiếm 27,3% thị phần y học cổ truyền toàn cầu vào năm 2025. Bắc Mỹ dự kiến sẽ duy trì vị thế thống lĩnh thị trường, nắm giữ 35,7% thị phần vào năm 2025. Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ vẫn là thị trường y học cổ truyền lớn thứ hai, chiếm hơn một phần tư thị trường toàn cầu vào năm 2025. Trong khi đó, thị trường y học cổ truyền châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn đánh giá.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự phòng ngày càng tăng là một xu hướng quan trọng định hình tăng trưởng trên thị trường. Người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưu tiên sức khỏe, hỗ trợ miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật. Sự thay đổi này đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm bổ sung như thuốc phòng ngừa, thuốc bồi bổ, món ăn và nước uống tăng cường sức khỏe.

Tại Trung Quốc, sự trỗi dậy của y học cổ truyền dẫn đến trào lưu thưởng thức món ăn – vị thuốc. Theo tờ Global Times, tại Thượng Hải, một cửa hàng kem mới đây đã gây chú ý khi phục vụ món gelato với 16 hương vị thuốc bắc khác nhau. Với giá 38 Nhân dân tệ (5,3 USD)/suất, khách hàng có thể yêu cầu thêm topping làm từ nhân sâm và đông trùng hạ thảo. Hashtag liên quan đến loại kem này trên nền tảng Sina Weibo thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

Tại Quảng Châu, một quán cà phê cung cấp nhiều loại cà phê thảo dược. Một bệnh viện ở Thiên Tân mở một tiệm bánh mì với các loại bánh mì lá sen, bánh mỳ hoàng kỳ... Còn theo China Daily, tháng 5/2025, Bệnh viện Đông y tỉnh Chiết Giang đã ra mắt sản phẩm trà mơ khô với giá 1,91 Nhân dân tệ (0,26 USD), đạt 10 triệu đơn hàng chỉ trong một ngày. “Hơn 80% đơn đặt hàng đến từ những người từ 20 đến 35 tuổi”, Ye Wenyi, Giám đốc bệnh viện, cho biết.

Tại châu Âu hay Mỹ, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram, nhiều người dùng đã đăng tải video về trải nghiệm uống trà thảo dược tại nhiều nơi trên thế giới. Theo hầu hết các video, không ít người tiêu dùng trẻ trước đây thích trà sữa nay cũng chuyển sang uống trà kỷ tử, trà sơn tra. Nhiều nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa đi massage, còn các thiết bị như máy cứu ngải và bồn ngâm chân đã xuất hiện trong giỏ hàng của giới trẻ.

Mizu Lab, một doanh nghiệp đồ uống có trụ sở tại Los Angeles, cho biết các loại đồ uống điện giải hương vị thảo mộc Á Đông, không đường, bán rất chạy. “Thế hệ Z tại Mỹ giờ đây thích khám phá đồ thủ công mỹ nghệ và thưởng thức đồ uống thải độc hoặc tăng cường sức khỏe. Cuối tuần, họ dành thời gian để thiền hay đắm mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên…”, hai nhà sáng lập thương hiệu Angelina và Soomi cho biết. Các loại đồ uống của thương hiệu phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, bao gồm tập luyện, hoạt động ngoài trời hay du lịch.

Theo một cuộc khảo sát của Statista, hình thức du lịch sức khỏe dự kiến sẽ tăng trưởng hơn bất kỳ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nào khác với mức tăng khoảng 30% vào năm 2026. Còn theo báo cáo từ Viện Sức khỏe toàn cầu (Global Wellness Institute), du lịch chăm sóc sức khỏe tại châu Á được kỳ vọng sẽ cán mốc 64 tỷ USD năm 2025. Đến 2034, ngành có thể đạt quy mô 135,5 tỷ USD với CAGR khoảng 8,7%...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2025 phát hành ngày 11/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại:

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1560