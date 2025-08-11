Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Chính thức khai thác tàu chất lượng cao phục vụ tuyến Hà Nội – Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

11/08/2025, 14:31

Sáng 11/8, tại ga Đồng Hới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với ngành đường sắt tổ chức lễ đón đoàn tàu chất lượng cao JQB1 trong hành trình đầu tiên từ Hà Nội đến Quảng Trị. Đây là sản phẩm vận tải mới được đưa vào khai thác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho hành khách.

Đoàn tàu khai trương từ ngày 10/8/2025, với lịch trình của mỗi chiều là hai ngày một chuyến
Đoàn tàu khai trương từ ngày 10/8/2025, với lịch trình của mỗi chiều là hai ngày một chuyến

Đoàn tàu JQB1 khởi hành từ ga Hà Nội lúc 20 giờ 5 phút ngày 10/8, đến ga Đồng Hới vào 7 giờ sáng 11/8. Chiều ngược lại, tàu JQB2 rời ga Đồng Hới lúc 15 giờ 20 phút, về đến ga Hà Nội lúc 4 giờ 15 phút sáng hôm sau. Tàu gồm 13 toa, trong đó có 6 toa giường nằm, 5 toa ghế ngồi, 1 toa phục vụ ăn uống và 1 toa phát điện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách cả về nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn trên suốt hành trình.

Du khách nước ngoài đến Quảng Trị trên chuyến tàu JQB1.  Ảnh: Diệu Hương
Du khách nước ngoài đến Quảng Trị trên chuyến tàu JQB1.  Ảnh: Diệu Hương

Toàn bộ đoàn tàu được sản xuất tại Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi cao. Nội thất được thiết kế hiện đại với nhiều tính năng mới: ghế ngồi có thể xoay 360 độ, giường nằm tích hợp tivi, hệ thống điều hòa điều chỉnh theo từng khu vực, wifi tốc độ cao, nhà vệ sinh hút chân không, phanh ABS, cùng đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục giúp kiểm soát an toàn kỹ thuật.

Trong chuyến tàu JQB1 sáng nay có 180 hành khách, chủ yếu là khách du lịch từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhiều người chia sẻ, họ lựa chọn tàu không chỉ vì sự tiện lợi và an toàn mà còn bởi hành trình đưa họ đi qua những cung đường ven biển, miền núi thơ mộng, trong đó có đoạn được đánh giá là một trong sáu tuyến đường sắt ấn tượng nhất thế giới.

Tại lễ đón, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Trị đã trao hoa, quà lưu niệm và gửi lời chúc tới toàn thể hành khách, mong họ có chuyến đi an toàn, nhiều trải nghiệm thú vị. Không khí tại ga Đồng Hới thêm phần rộn ràng khi tiếng nhạc, tiếng trống và những nụ cười thân thiện của đội ngũ đón tiếp tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách ngay từ những phút đầu đặt chân đến miền Trung.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng du khách trên chuyến tàu JQB1. Ảnh: Diệu Hương
Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng du khách trên chuyến tàu JQB1. Ảnh: Diệu Hương

Việc đưa vào vận hành JQB1/JQB2 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa thủ đô và Quảng Trị, góp phần thu hút khách du lịch đến khám phá di tích, danh thắng và trải nghiệm văn hóa địa phương. Sản phẩm này cũng phù hợp với xu hướng phát triển du lịch bền vững, kết hợp phương tiện thân thiện môi trường như đường sắt với các tour, tuyến đặc trưng của miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt và Du lịch Việt Nam cho biết, sau tuyến Sài Gòn – Nha Trang, công ty nhận được đánh giá rất cao của khách hàng từ sản phẩm chất lượng, tiện ích hiện đại trên từng toa xe. Công ty mong muốn tiếp tục có thêm tiện ích cho hành khách trên đoàn tàu, trên các cung đường khác của đường sắt Việt Nam. 

Đoàn tàu tuyến Hà Nội – Đồng Hới được sản xuất, đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam. Việc nội địa hóa công nghệ đóng tàu không chỉ giúp giảm chi phí, tối ưu vốn đầu tư mà còn đảm bảo chất lượng vận hành. Được biết, đây là tuyến đường sắt chất lượng cao thứ hai sau tuyến Sài Gòn – Nha Trang do Công ty Vận tải Đường sắt và Du lịch Việt Nam khai thác, trước đó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hành khách về chất lượng đoàn tàu cũng như dịch vụ đi kèm.

Theo ngành đường sắt, việc khai thác tàu chất lượng cao không chỉ hướng đến phục vụ hành khách nội địa mà còn mở ra khả năng tiếp cận nhóm khách quốc tế muốn trải nghiệm hành trình bằng tàu hỏa xuyên dọc đất nước. Sự kết hợp giữa hạ tầng vận tải hiện đại, dịch vụ chu đáo và cảnh quan thiên nhiên đa dạng hứa hẹn biến JQB1/JQB2 thành một lựa chọn mới mẻ cho hành trình khám phá Việt Nam.

Từ khóa:

quảng trị tàu chất lượng cao

