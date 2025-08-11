Ô nhiễm nhựa ngày càng nghiêm trọng, kỳ vọng một hiệp ước lịch sử
Bùi Phương Thảo
11/08/2025, 14:19
Thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhựa khi sản lượng nhựa toàn cầu đã tăng hơn 200 lần kể từ năm 1950 và dự kiến sẽ tăng gần gấp 3 lần nữa, đạt hơn 1 tỷ tấn/năm vào năm 2060…
Theo đánh giá mới công bố trên tạp chí The Lancet, nhựa
gây hại cho sức khỏe con người và cho hành tinh ở mọi giai đoạn - từ khai thác
nguyên liệu hóa thạch, sản xuất, sử dụng đến thải bỏ.
Tác giả chính của báo cáo, Giáo sư Philip Landrigan - Giám đốc
Đài quan sát Toàn cầu về Ô nhiễm và Sức khỏe tại Đại học Boston (Mỹ) - cho biết
những tác động của nhựa đến sức khỏe con người đang bị đánh giá thấp hơn nhiều
so với các vấn đề như biến đổi khí hậu hay ô nhiễm không khí.
Tuy nhiên, ngày
càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa
này. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất, với nguy cơ cao mắc
dị tật bẩm sinh, ung thư thời thơ ấu, chậm phát triển phổi và rối loạn sinh sản.
Mặc dù chưa có đánh giá đầy đủ về gánh nặng bệnh tật do nhựa
gây ra nhưng một nghiên cứu được trích dẫn cho thấy chỉ riêng 3 loại hóa chất
nhựa phổ biến (PBDE, BPA và DEHP) đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1.500 tỷ USD
mỗi năm tại 38 quốc gia, tương đương 30% dân số thế giới.
Báo cáo trên đã mở đầu cho chuỗi nghiên cứu thường xuyên nhằm
cung cấp dữ liệu khoa học độc lập hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách toàn cầu
nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa ở mọi cấp độ. Theo chuyên san PLOS One, ước
tính con người có thể đang hít vào lượng hạt vi nhựa từ môi trường
trong nhà lẫn ngoài trời, bao gồm trong chính ngôi nhà của họ và trong ô tô.
Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Toulouse (Pháp) phát hiện thấy
hạt vi nhựa khắp nơi, điều đáng quan ngại nhất chính là những hạt này quá nhỏ,
hoàn toàn vô hình trước mắt thường nhưng lại gây ô nhiễm không khí.
Trong khi
phần lớn các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào hạt vi nhựa có kích thước
từ 20 đến 200 micromet, các thành viên của trường đại học Pháp quyết định tập
trung vào những hạt nhỏ hơn 10 micromet, nhóm xâm nhập phổi dễ dàng hơn.
Ts. Nadiia Yakovenko của Đại học Toulouse và Jerome Sonke của
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, hai tác giả chính của nghiên cứu, cảnh
báo: Kết quả đo đạc cho thấy nồng độ
trung bình của hạt vi nhựa được phát hiện là 528 hạt trên mỗi mét khối không
khí trong căn hộ và 2.238 hạt/m3 trong ô tô. Trong đó, 94% số hạt có kích
thước nhỏ hơn 10 micromet.
Từ đó, nhóm nghiên cứu ước tính rằng mỗi người trưởng thành
hít vào khoảng 71.000 hạt vi nhựa mỗi ngày. Chỉ riêng các hạt có kích thước dưới
10micromet đã chiếm đến 68.000 hạt. Nhóm nghiên cứu nhận định, nồng độ này cao
gấp 100 lần so với những con số ước tính trước đây. Điều này đặc biệt nguy hiểm
khi con người dành phần lớn thời gian ở trong nhà, từ nơi ở đến nơi làm việc, cửa
hàng, phương tiện di chuyển...
Trong khi đó, tái chế nhựa từ lâu được xem là giải pháp
chính cho cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chưa đến
10% lượng nhựa toàn cầu được tái chế, bất chấp hàng chục năm đầu tư và tuyên
truyền. Phần lớn nhựa vẫn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch mới, và rác thải
nhựa chủ yếu bị chôn lấp, đốt hoặc thải ra môi trường.
Một trong những thách thức lớn là vật liệu nhựa quá phức tạp
và dễ bị nhiễm bẩn. Nhiều sản phẩm nhựa như chai dầu gội hay bao bì thực phẩm
thường kết hợp nhiều loại nhựa, nhãn dán, keo và màu nhuộm. Điều này khiến việc
phân loại và tái chế trở nên khó khăn.
Về mặt chi phí, tái chế nhựa thường đắt hơn sản xuất nhựa mới
từ dầu mỏ. Chi phí xử lý, năng lượng và vận chuyển khiến tái chế trở nên kém hấp
dẫn nếu không có trợ cấp hoặc chính sách hỗ trợ. Trong khi đó, nhựa nguyên sinh
vẫn được sản xuất với giá rẻ và dễ tiếp cận hơn.
Ngoài ra, một số loại nhựa chứa chất độc hoặc phụ gia nguy
hiểm, như PVC (#3) hay polystyrene (#6), khiến việc tái chế không chỉ khó khăn
mà còn tiềm ẩn rủi ro ô nhiễm. Quá trình tái chế có thể phát tán vi nhựa hoặc
khí độc ra môi trường, làm mất đi lợi ích ban đầu. Từ đó có thể thấy, nhựa thực
sự là vât liệu đắt đỏ nếu tính cả chi phí thiệt hại sức khỏe.
Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Việt
Nam đang tham dự Hội nghị Liên Chính phủ đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm
nhựa, Phiên thứ năm tiếp nối (INC-5.2) tại Geneva (Thụy Sĩ). Đây là phiên đàm
phán thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa nối tiếp phiên thứ năm phần một
(INC-5.1) diễn ra tại TP Busan, Hàn Quốc vào cuối năm 2024.
Hội nghị ghi nhận sự tham gia của gần 3.000 đại biểu
đến từ 180 quốc gia và hơn 400 tổ chức quốc tế, quan sát viên. Đoàn đàm phán Việt Nam hiện tích cực tham gia thảo luận
tại các nhóm liên hệ. Với vai trò là quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng ô
nhiễm nhựa, Việt Nam thể hiện rõ cam kết đóng góp vào tiến trình xây dựng một
văn kiện pháp lý toàn cầu, có hiệu lực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của
các nước đang phát triển.
Theo hãng tin AP, đây được coi nỗ lực cuối cùng trong kỳ vọng
mang đến một hiệp ước lịch sử. Trước đó, cuộc đàm phán tại Hàn Quốc vào tháng
12/2024 đã tạm ngừng do bất đồng về việc cắt giảm sản xuất nhựa. Khoảng 100 quốc
gia muốn giới hạn sản xuất nhựa, đồng thời giải quyết việc thu gom và tái chế
rác thải nhựa.
Tuy nhiên, một số quốc gia sản xuất nhựa và dầu khí lớn lại
phản đối vì phần lớn nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch. Họ cho rằng không cần
lo lắng về chuyện sản xuất nhựa nếu thế giới giải quyết được vấn đề ô nhiễm nhựa.
Ông Luis Vayas Valdivieso, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán liên
chính phủ về ô nhiễm nhựa của Liên hợp quốc, bày tỏ tin tưởng hội nghị lần này
có thể đạt kết quả đột phá.
Trong khi đó, bà Angelique Pouponneau, trưởng đoàn
đàm phán về vấn đề đại dương đại diện 39 đảo nhỏ và các quốc gia ven biển đang
phát triển, nhấn mạnh chỉ có một hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý mới có thể
thúc đẩy hành động toàn cầu cần thiết.
Theo Liên hợp quốc, mỗi năm có từ 19 đến 23 triệu tấn rác nhựa
được thải ra các hệ sinh thái thủy sinh và con số này có thể tăng 50% vào năm
2040 nếu không có hành động khẩn cấp.
Đồng thời, hơn 400 triệu tấn nhựa mới
được sản xuất mỗi năm và con số này có thể tăng khoảng 70% vào năm 2040 nếu
không có sự thay đổi về chính sách.
