Giá cả tăng cao dịp Lễ Tạ ơn, người Mỹ đổ xô đi du lịch

Chính phủ Mỹ dự báo giá lương thực sẽ tăng từ 9,5% đến 10,5% trong năm nay. Trung bình trước đây, giá lương thực vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn chỉ tăng khoảng 2% hàng năm. Các chuyên gia cho rằng, trong khi mức sản xuất thấp hơn, chi phí lao động, vận chuyển và các mặt hàng thì lại trở nên đắt đỏ hơn đang khiến giá cả hàng hóa tăng.

Bên cạnh đó, bệnh tật, thời tiết khắc nghiệt và căng thẳng Ukraine cũng là nguyên nhân giải thích cho tình hình này. "Nguồn cung hàng hóa cần thiết cho dịp lễ Tạ ơn ít hơn so với các mặt hàng khác", ông David Anderson, Giáo sư và nhà kinh tế nông nghiệp tại Texas A&M cho biết.

Bởi những lý do này, ông Mark Jordan, Giám đốc Điều hành của Công ty thống kê thị trường Leap Market Analytics có trụ sở ở thành phố Jonesboro, bang Arkansas cho biết nguồn cung trên đầu người đối với gà tây đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1986. Ông Jordan dự đoán giá bán buôn của một con gà tây đông lạnh, loại thường để mua cho Lễ Tạ ơn đã tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà nghiên cứu thị trường Datasembly, giá bí đỏ đóng hộp cũng tăng khoảng 17% so với năm ngoái và rõ ràng món tráng miệng trong Lễ Tạ ơn đang trở nên đắt đỏ. Công ty Libby thuộc sở hữu của Nestle – công ty sản xuất 85% sản lượng bí ngô đóng hộp trên thế giới – cho biết vụ thu hoạch sản lượng bí ngô tương đương với mức của năm ngoái, nhưng họ phải bù đắp cho chi phí lao động, vận chuyển, nhiên liệu và năng lượng cao hơn. Một hộp bị ngô chi phí đắt hơn 14% so với năm ngoái hay túi khoai tây Russet nặng hơn 2 kg có giá cao hơn tới 45,5% so với năm ngoái.

Mặt khác, chi phí lao động và thực phẩm cao hơn cũng khiến cho việc đặt một bữa ăn chuẩn bị sẵn trở nên đắt đỏ hơn. Công ty Whole Foods đang quảng cáo một bữa tiệc cho Lễ tạ ơn cổ điển dành cho 8 người với giá 179,99 USD - cao hơn 40 USD so với năm ngoái.

Trong tình trạng đó, các chuyên gia du lịch đưa ra lời khuyên người dân nên tiết kiệm tiền và tránh đi du lịch trong dịp lễ này để không bị mắc kẹt khi chuyến bay bị hủy. Tuy nhiên, những lời khuyên cũng không thể ngăn cản những chuyến thăm đoàn tụ gia đình của người dân Mỹ vào dịp lễ. "Chúng tôi chắc chắn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều cho những ngày nghỉ lễ tới. Gần đến Lễ Tạ ơn, lượng khách đặt vé bay trước đang tăng lên đáng kinh ngạc", ông Andrew Nocella, Giám đốc thương mại của United Airlines cho biết.

Nghiên cứu gần đây của công ty bảo hiểm du lịch AAA cho biết người dân vẫn sẵn sàng chi phí cao để về nhà hoặc tham gia kỳ nghỉ theo kế hoạch của họ. 54,6 triệu người dân Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn năm nay, tăng 1,5% so với năm 2021. Đây sẽ là dịp lễ Tạ ơn đông đúc thứ ba kể từ sau khi AAA bắt đầu theo dõi lượng khách du lịch Mỹ từ năm 2000. Lần đầu tiên lượng khách đạt đỉnh là vào năm 2005 và con số cao thứ hai là năm 2019.

Người phát ngôn của AAA, Aixa Diaz nói với tờ CNN: "Nhu cầu du lịch có vẻ trái ngược với thực tế lạm phát và giá xăng cao hơn. Nhưng điều này cũng là phù hợp do chúng ta đã bị chia cắt và bị cô lập trong suốt 2 năm đại dịch và gần đây nhiều hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ". Bà Diaz cũng cho rằng người Mỹ lúc này cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng các phương tiện công cộng, bao gồm máy bay và tàu hỏa, và họ đang lập ngân sách cho việc du lịch.

"Họ đang cắt giảm các chi tiêu khác trong cuộc sống - ăn tối tại các nhà hàng rẻ tiền hơn hoặc mua sắm ít hơn - và thay đổi việc lái xe hàng ngày để tiết kiệm xăng. Nhưng nhu cầu về du lịch thì không hề giảm. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại”, bà Diaz nhấn mạnh. “Số lượng người Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch bằng đường hàng không tăng gần 8% so với năm 2021. 4,5 triệu người Mỹ sẽ di chuyển bằng máy bay trong kỳ nghỉ lễ tới, kéo dài 5 ngày từ Thứ Tư, ngày 23/11 đến Chủ Nhật, ngày 27/11”.

Theo Scott Keyes, người sáng lập Scott's Cheap Flights, trong khi gần như mọi thứ đều đắt đỏ hơn trong những ngày này, thì giá vé máy bay thực sự đang chững lại. Tuy nhiên, giá vé vẫn cao hơn năm ngoái một chút vì đang là mùa du lịch cao điểm. Ông Keyes nói: "Ngay cả khi điều chỉnh theo lạm phát, giá vé máy bay hiện nay cũng cao hơn 34% so với 12 tháng trước".

Với nhu cầu cao như trong mùa lễ này, các hãng hàng không đang chuẩn bị đối phó để tránh tình trạng hoãn, hủy chuyến nhiều như trong mùa hè. Nick Calio, Chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp Airlines for America, thông tin với CNN: "Các hãng hàng không đã chuẩn bị tốt và đang sẵn sàng”, ông Calio nói và cho biết năm nay, tự lái xe cũng là hình thức di chuyển được ưa chuộng. “Vì giá vé máy bay vẫn còn khá cao, cũng sẽ có rất nhiều người Mỹ lái xe để tới điểm đến của họ trong kỳ nghỉ lễ năm nay”.

Điều này cũng đã từng xảy ra trong lịch sử. Năm nay, gần 49 triệu người Mỹ dự kiến sẽ di chuyển bằng ô tô. Con số này thấp hơn 2,5% so với năm 2019, nhưng tăng 0,4% so với năm ngoái. Dự báo của AAA cũng chỉ xem xét các chuyến đi cách nhà 50 dặm (80km) trở lên. Bên cạnh đó, việc đi lại bằng các phương tiện giao thông khác cũng đang tiến gần đến mức trước đại dịch. Hơn 1,4 triệu du khách dự kiến sẽ di chuyển bằng xe buýt, xe lửa hoặc tàu điện trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm nay – đạt 96% so với lượng khách của năm 2019.