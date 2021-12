Giá tăng, con trai Phó Chủ tịch đăng ký bán tiếp 2 triệu cổ phiếu SeABank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - SeABank (mã SSB-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực SSB đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu, nhằm cơ cấu tài chính cá nhân.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, dự kiến từ ngày 7/12 đến ngày 5/1/2022. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn gần 37,1 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 2,5% vốn tại SSB.

Trước đó, ngày 17/11/2021, ông Tuấn Anh cũng đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận.

Hiện, ông Tuấn Anh đang nắm giữ 39,1 triệu cổ phiếu SSB, chiếm 2,6446%; bà Nguyễn Thị Nga nắm giữ hơn 26,2 triệu cổ phiếu SSB, tỷ lệ hơn 1,77%; bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nga là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SeABank, hiện đang nắm giữ hơn 39,84 triệu cổ phiếu SSB, chiếm gần 2,7%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu SSB tăng nhẹ 0,3% lên mức 39.700 đồng/CP và tạm tính với mức thị giá này, ông Tuấn Anh dự kiến thu về khoảng 79,4 tỷ đồng.

Trước đó, SSB đã chào bán thành công 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng. Giá trị vốn huy động là hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của SSB tăng lên 14.784,88 tỷ đồng với 1.478.488.369 cổ phiếu có quyền biểu quyết.





Cơ cấu vốn của SSB sau chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, SSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2021 đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ (1.131 tỷ đồng) và vượt xa kế hoạch kinh doanh của cả năm (kế hoạch 2.414 tỷ) - trong đó, riêng quý 3/2021 lợi nhuận tăng 110,8% đạt 974 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 776,66 tỷ đồng tăng 109% so với cùng kỳ (371,5 tỷ đồng).



SSB cho biết lợi nhuận tăng 109% so với cùng kỳ chủ yếu là do lợi nhuận tăng từ hầu hết các mảng hoạt động kinh doanh của SSB - trong đó, lãi thuần từ hoạt động riêng lẻ và hợp nhất tăng 148% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, SSB đã kiểm toát tốt chi phí trong năm 2021 thông qua việc tiết giảm các chi phí hoạt động, tăng năm suất lao động. Cũng theo SSB, tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng doanh thu thuần hợp nhất ở mức 35,3% giảm 14,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, SeABank có hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tăng gần 80% so với đầu năm (1.127 tỷ đồng).