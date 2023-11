Giá USD giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 92.000 tỷ đồng từ đầu tháng 11

Dữ liệu công bố vào tối qua cho thấy mức tăng của lạm phát Mỹ trong tháng 10 không thay đổi so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ này là chậm hơn so với tháng 9 nhờ giá xăng dầu giảm mạnh. Lạm phát cơ bản (không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và nhiên liệu) cũng tăng nhẹ 0,2% trong tháng 10 so với tháng trước và tăng 4% so với năm trước. Sự chậm lại này là nhờ giá ô tô và vé máy bay giảm trong khi giá nhà ở chỉ tăng nhẹ.

Thị trường hiện đang tin tưởng rằng FED có ít khả năng sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 hoặc thậm chí là tháng 1/2024. Chu kỳ tăng lãi suất của FED có thể đã kết thúc sau khi lạm phát liên tục suy yếu trong nhiều tháng trở lại đây trong khi thị trường lao động và tiêu dùng nội địa đang có dấu hiệu chững lại. Thay vào đó, các chuyên gia kinh tế đã bắt đầu đưa ra các dự báo về thời điểm FED sẽ cắt giảm lãi suất trở lại, với trên 50% khả năng thực hiện sớm nhất là vào tháng 5/2024. Chỉ số USD Index giảm hơn 1% sau khi thị trường đón nhận báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ trong khi EUR tăng 1,22%, AUD tăng 1,56%... nhờ tâm lý lạc quan quay trở lại.

Ở trong nước, tỷ giá USD/VND có dấu hiệu hạ nhiệt từ đầu tháng 11. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã giảm khoảng -0,83%.

Sáng 15/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.016 VND/USD, giảm 4 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.815 - 25.217 VND/USD.

Tỷ giá bán được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.166 VND/USD.

Giá USD ngân hàng giảm từ 90 đồng đến 120 đồng ở cả 2 chiều mua bán. Tại Vietcombank, tỷ giá VND/USD mua vào – bán ra lần lượt là 24.080 và 24.450, giảm 90 đồng. Giá USD mua vào – bán ra tại Vietinbank là 24.030 VND và 24.450 VND, giảm 96 đồng so với phiên hôm qua; tại BIDV, tỷ gía neo ở mức 24.130 VND và 24.430 VND mua vào – bán ra, giảm 95 đồng so với phiên hôm qua.

Tại Techcombank, giá USD mua vào giả tới 123 đồng, ở mức 24.079; giá bán ra giảm 100 đồng, ở mức 24.443 VND/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá giảm 110 đồng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra, lần lượt 24.040 VND/USD và 24.440 VND/USD.

Trên thị trường tự do, đồng USD hiện được giao dịch ở mức 24.500 - 24.600 VND/USD, giá mua và giá bán cùng giảm 120 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Tỷ giá hạ nhiệt khiến Ngân hàng Nhà nước có cơ sở ngừng hút ròng qua OMO.

Đặt trong bối cảnh đồng USD dần suy yếu trở lại khi FED bắt đầu giai đoạn chuyển giao chính sách điều hành sang hướng ngừng tăng lãi suất, nguồn cung USD từ dòng vốn FDI, thặng dư thương mại và kiều hối về Việt Nam sẽ giúp hạ nhiệt tỷ giá trong những tháng cuối năm.

Trên thị trường mở, kể từ 9/11, Ngân hàng Nhà nước đã ngừng phát hành tín phiếu để hút ròng. Từ 1/11 đến 14/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 91.700 tỷ đồng ra thị trường thông qua tín phiếu đáo hạn.

Lãi suất liên ngân hàng VND giảm mạnh tại các kỳ hạn dưới 1 tháng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn chủ chốt giảm mạnh trở lại. Theo dữ liệu mới nhất được Ngân hàng Ngà nước công bố ngày 13/11, lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm chỉ ở mức 0,52%/năm, 1 tuần 0,69%/năm; 2 tuần 0,84%/năm; 1 tháng 1,29%/năm.