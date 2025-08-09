Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm

Tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong 7 tháng qua vẫn diễn biến phức tạp. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 15.00 tỷ đồng; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 537,88 tỷ đồng...

Thông tin về tình hình công tác tháng 7/2025, Tổng cục Hải quan cho biết tính riêng tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 82,29 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 6,10 tỷ USD) so với tháng trước.

Như vậy, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 262,46 tỷ USD và và trị giá nhập khẩu đạt 252,26 tỷ, tăng lần lượt 14,8% và 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 ước tính thặng dư 10,20 tỷ USD, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7 đạt 38.121 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. Mặc dù vậy, luỹ kế trong 7 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt 261.376 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2024 và bằng 63,6% dự toán được giao. Cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Cục Hải quan cho biết thêm, trong tháng 7/2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn ghi nhận diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tuyến đường biển ghi nhận tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 899 vụ/1.790 vụ chiếm 50,2% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý, tập trung chủ yếu cảng biển quan trọng.

Theo đó, các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp và thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, thủy sản, con giống, gia cầm, than, xăng dầu, mỹ phẩm... Điển hình là các vụ việc phát hiện, bắt giữ liên quan đến các lô hàng xuất khẩu (tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp) có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Bên cạnh đó, tuyến đường bộ đã phát hiện và bắt giữ 669 vụ/1.790 vụ, chiếm 37% số vụ. Những vi phạm này tập trung chủ yếu tại địa bàn các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt – Trung và Việt - Campuchia.

Theo Cục Hải quan, thủ đoạn phổ biến là lợi dụng chính sách ưu đãi thương mại, chính sách cho cư dân biên giới giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thông qua trà trộn hàng lậu vào hàng hóa hợp pháp, hoặc cất giấu trong người, trong hành lý các mặt hàng cấm, hàng giá trị cao như ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại di động

Liên quan đến kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm, Cục Hải quan cho biết trong tháng 7 (tính từ ngày 15/6 - 14/7/2025), toàn ngành ghi nhận 1.790 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan với tổng trị giá ước tính 1.481 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 02 vụ (giảm 60%) và chuyển cơ quan khác khởi tố 14 vụ (tăng 16,7%) so với cùng kỳ năm trước. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 76,53 tỷ đồng.

Luỹ kế 7 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/7/2025), ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15.095 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 10 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 537,88 tỷ đồng.

Riêng công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, trong cùng khoảng thời gian trên, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an và Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 125 vụ/152 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 54 vụ.

Tang vật thu được gồm 2,1 tấn ma túy các loại bao gồm: 401,7gram thuốc phiện; 155kg cần sa; 35kg heroin; 1,86kg cocain; 1.500kg ketamine; 309,3kg và 1.903 viên mà túy tổng hợp; 106kg và 60.000 viên ma tuý khác.