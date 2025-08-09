Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm

Phương Linh

09/08/2025, 13:47

Tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong 7 tháng qua vẫn diễn biến phức tạp. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 15.00 tỷ đồng; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 537,88 tỷ đồng...

Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm
Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm

Thông tin về tình hình công tác tháng 7/2025, Tổng cục Hải quan cho biết tính riêng tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 82,29 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 6,10 tỷ USD) so với tháng trước.

Như vậy, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 262,46 tỷ USD và và trị giá nhập khẩu đạt 252,26 tỷ, tăng lần lượt 14,8% và 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 ước tính thặng dư 10,20 tỷ USD, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7 đạt 38.121 tỷ đồng, giảm 2,7% so với tháng trước. Mặc dù vậy, luỹ kế trong 7 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt 261.376 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2024 và bằng 63,6% dự toán được giao.

Cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Cục Hải quan cho biết thêm, trong tháng 7/2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn ghi nhận diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tuyến đường biển ghi nhận tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 899 vụ/1.790 vụ chiếm 50,2% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý, tập trung chủ yếu cảng biển quan trọng.

Theo đó, các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp và thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép các mặt hàng như thực phẩm đông lạnh, thủy sản, con giống, gia cầm, than, xăng dầu, mỹ phẩm... Điển hình là các vụ việc phát hiện, bắt giữ liên quan đến các lô hàng xuất khẩu (tỏi, mỏ hàn điện, ghế gấp) có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ.

Bên cạnh đó, tuyến đường bộ đã phát hiện và bắt giữ 669 vụ/1.790 vụ, chiếm 37% số vụ. Những vi phạm này tập trung chủ yếu tại địa bàn các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt – Trung và Việt - Campuchia.

Theo Cục Hải quan, thủ đoạn phổ biến là lợi dụng chính sách ưu đãi thương mại, chính sách cho cư dân biên giới giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thông qua trà trộn hàng lậu vào hàng hóa hợp pháp, hoặc cất giấu trong người, trong hành lý các mặt hàng cấm, hàng giá trị cao như ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại di động

Liên quan đến kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm, Cục Hải quan cho biết trong tháng 7 (tính từ ngày 15/6 - 14/7/2025), toàn ngành ghi nhận 1.790 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan với tổng trị giá ước tính 1.481 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 02 vụ (giảm 60%) và chuyển cơ quan khác khởi tố 14 vụ (tăng 16,7%) so với cùng kỳ năm trước. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 76,53 tỷ đồng.

Luỹ kế 7 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/7/2025), ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15.095 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 10 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 537,88 tỷ đồng.

Riêng công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, trong cùng khoảng thời gian trên, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an và Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 125 vụ/152 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 54 vụ.

Tang vật thu được gồm 2,1 tấn ma túy các loại bao gồm: 401,7gram thuốc phiện; 155kg cần sa; 35kg heroin; 1,86kg cocain; 1.500kg ketamine; 309,3kg và 1.903 viên mà túy tổng hợp; 106kg và 60.000 viên ma tuý khác.

Đọc thêm

Tổ chức tín dụng tiếp nhận các trường hợp chuyển giao bắt buộc được giảm 50% mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tổ chức tín dụng tiếp nhận các trường hợp chuyển giao bắt buộc được giảm 50% mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Thông tư số 23/2025/TT-NHNN bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tổ chức tín dụng nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng …

Mức tăng giá mua, bán vàng miếng SJC gần gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

Mức tăng giá mua, bán vàng miếng SJC gần gấp đôi vàng nhẫn “4 số 9”

Chốt phiên giao dịch sáng 14/8, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng từ 500 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua bán vàng nhẫn “4 số 9” chỉ tăng từ 300 nghìn đồng/lượng – 500 nghìn đồng/lượng, tuỳ từng thương hiệu...

Giá vàng tăng sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Giá vàng tăng sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên đêm qua và sáng nay (14/8), khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

VRB triển khai gói vay cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

VRB triển khai gói vay cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Với hạn mức cho vay lên tới 10 tỷ đồng đối với nhu cầu vốn VND và lên tới 450 nghìn USD cho nhu cầu vay vốn ngoại tệ, thời hạn cho vay lên tới 12 tháng, VRB mang đến giải pháp vốn linh hoạt và tiết kiệm, giúp doanh nghiệp củng cố dòng tiền, mở rộng hoạt động trong giai đoạn cuối năm đầy cơ hội...

“Thức tỉnh” kênh vốn cho thuê tài chính

“Thức tỉnh” kênh vốn cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính Việt Nam, dù được đánh giá là kênh cung ứng vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng tại Việt Nam vẫn còn quá nhỏ so với tiềm năng. Những vướng mắc về hành lang pháp lý, sự thiếu đồng bộ trong chính sách và cả việc “bỏ quên” lĩnh vực cho thuê tài chính trong các văn bản quy phạm pháp luật đang là rào cản lớn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: