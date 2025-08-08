Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư các thời kỳ; đại diện một số tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam.

LÀ LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA

Phát biểu động viên và chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn lịch sử, ngành Tài chính luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược, tổng hợp về kinh tế - xã hội, đồng thời động viên, quản lý, phân bổ nguồn lực, bảo đảm cho các nhiệm vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh ĐĂNG KHOA).

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính. Ngành Tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành Tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành Tài chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính. Ảnh: VGP/HT.

Tổng Bí thư gợi mở, ngành Tài chính, cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ Kỷ niệm - Ảnh: VGP.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là "đột phá của đột phá", thể chế là nguồn lực, động lực phát triển. Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

‎Tổng Bí thư yêu cầu, có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

‎‎Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng Bí thư tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. Ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới, vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

CHẶNG ĐƯỜNG 80 ĐỔI MỚI, TRỞ THÀNH ĐIỂM TỰA TIN CẬY CỦA QUỐC GIA

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong 40 năm đổi mới đến nay, ngành Tài chính đã luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh ĐĂNG KHOA.

Thứ nhất, đổi mới từ tư duy kế hoạch hóa tập trung sang mở cửa, hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Những nỗ lực này đã đóng góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng, với GDP bình quân giai đoạn 2021–2025 ước đạt 6,3%/năm, nằm trong nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Năm 2025, mục tiêu tăng trưởng là 8,3–8,5%, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 5.000 USD, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Thứ hai, hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khoá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế… nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. "Đến nay, ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%. Hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển. Bội chi ngân sách nhà nước chiếm khoảng 3,3-3,4%, nợ công khoảng 37% GDP; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Việt Nam cũng giữ được mức xếp hạng tín nhiệm ở ngưỡng ổn định Trong bối cảnh khó khăn như đại dịch Covid-19, ngành Tài chính đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 1,1 triệu tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy phục hồi sản xuất".

Thứ ba, ngành Tài chính đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi theo hướng kiến tạo phát triển, tiệm cận với thông lệ quốc tế, khơi thông nguồn lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Thứ tư, khuôn khổ pháp lý và hạ tầng thị trường tài chính tiếp tục được củng cố, giúp bảo hiểm và chứng khoán ngày càng phát triển. Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm cho đến nay đạt trên 3% GDP, hơn 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và hàng chục triệu người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ.

Sau 25 năm thành lập, thị trường chứng khoán có khoảng 2.300 doanh nghiệp niêm yết với quy mô vốn hóa thị trường khoảng 65% GDP, quy mô thị trường trái phiếu khoảng 32,8% GDP.

Thứ năm, bên cạnh chi an sinh xã hội từ ngân sácg nhà nước, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tiếp tục đóng vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,1 triệu người (42,7% lực lượng lao động); bảo hiểm y tế đạt 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số, hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% dân số.