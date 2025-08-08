Giá bán vàng miếng SJC "phi thẳng" lên 124,4 triệu đồng mỗi lượng, vượt đỉnh lịch sử

Trong phiên giao dịch ngày 8/8/2025, hầu hết các đơn vị kinh doanh đều điểu chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC. Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt.

Tại Công ty SJC, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua (7/8). Tuy nhiên, trong phiên chiều, Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng đối với chiều mua và tăng 400 nghìn đồng đối với chiều bán. Đóng cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng miếng ở mức 123,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 8/8, Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Đóng cửa phiên, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 600 nghìn đồng đối với chiều bán, niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 122,2 triệu – 124,4 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên hôm qua (7/8), Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 121,8 triệu – 124 triệu đồng/lượng.

Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đòng/lượng mỗi chiều đặt giá mua vào vàng miếng ở mức 122,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 8/8, giá giao dịch vàng miếng tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên, cả hai thương hiệu trên đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 122,6 triệu – 124 triệu đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch 8/8, giá vàng miếng bán ra tại Công ty SJC, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giá đã vượt mức đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/lượng được thiết lập sau khi chốt phiên 22/4.

Mức giá giao dịch mua, bán 122,6 triệu – 124 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI. So với giá chốt phiên hôm qua (7/8), giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Cùng mức điều chỉnh trên, giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 122,7 triệu – 123,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp tăng giảm đan đối với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán trong phiên 8/8.

Đóng cửa phiên, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất tăng 200 nghìn đồng đối với chiều bán nhưng không thay đổi chiều mua. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 123 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 8/8

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, hầu hết các các đơn vị kinh doanh vẫn không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên 8/8. Chỉ có ba thương hiệu điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (7/8).

Trong phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu và giá bán ra ở mức 119,8 triệu đồng. Mức giá giao dịch này được duy trì đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên hôm qua (7/8), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức tăng trên, Ngọc Thẩm cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,8 triệu – 111 triệu đồng. Dù ghi nhận mức điều tăng mạnh nhất thị trường nhưng Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận chênh lệch giá mua, bán thấp nhất, ở mức 2,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 1 lần điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên hôm nay (8/8). Sau khi duy trì xu hướng đi ngang trong suốt phiên sáng, sang phiên chiều thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Kết phiên giao dịch, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu và giá bán ra ở mức 120 triệu đồng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 8/8

Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Công ty DOJI và PNJ vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên 7/8, niêm yết giá mua vào ở mức 117,5 triệu và giá bán ra ở mức 120 triệu đồng. Chênh lệch giá mua, bán tại đây là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty DOJI và PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117,5 triệu – 120 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến cuối phiên.

Bảo Tín Minh Châu cũng là thương hiệu không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay. Chốt phiên, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 117,8 triệu – 120,8 triệu đồng.