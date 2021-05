Hà Nội thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch

Ngày 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 12/CT-Ủy ban nhân dân về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ: Trong những ngày qua tình hình dịch Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp bài bản, khoa học, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, trúng, đúng với diễn biến dịch bệnh.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn một số ổ dịch diễn biến phức tạp, các địa phương giáp ranh thành phố liên tiếp ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt có chùm ca bệnh mang biển thể SARS-CoV-2 nguồn gốc từ Ấn Độ, Anh với tốc độ lây lan rất nhanh, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đang ở mức rất cao.

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình, khống chế lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và nhân dân thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/5 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện một số nội dung sau:

Mục tiêu cao nhất vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân, tập trung ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động tấn công, thực hiện “quyết liệt hơn nữa”, “thần tốc hơn nữa” công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người đứng đầu các quận, huyện, thị xã, các xã phường thị trấn, các đơn vị phải là những “tư lệnh” trên mặt trận chống dịch. Phát huy tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải tỉnh táo, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, xử lý tình huống dựa trên thực tiễn, không để một người chủ quan, cả xã hội phải vất vả.

Thực hiện giãn cách, phong tỏa khi cần thiết theo hướng dẫn của ngành y tế, không cực đoan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội; người đứng đầu các cấp phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, mỗi quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ, là 1 thành viên của pháo đài để thực hiện phòng chống dịch.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: Phát hiện kịp thời, thần tốc truy vết, tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch triệt để, thực hiện tốt thông điệp 5K, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng vào cuộc, chung tay phòng chống dịch trên tinh thần 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để chỉ đạo kịp thời. Làm chủ trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để sót, không bỏ lọt F1, F2 và các ca nghi ngờ.

Siết chặt toàn bộ quy trình phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và các hoạt động tại khu vực xung quanh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra vi phạm.

Các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về.

Riêng khu vực xung quanh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ổ dịch: Tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa; đóng của các khu nhà trọ (phạm vi khu vực, thời gian dùng các hoạt động do Ban chỉ đạo các quận, huyện chủ động quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa bàn).

Siết chặt toàn bộ quy trình phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và các hoạt động tại khu vực xung quanh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về Bệnh viện an toàn và Phòng khám an toàn theo quy đúng định của Bộ Y tế.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh cụ thể tại địa phương như số ca mắc, khả năng lây lan, đặc điểm cụ thể tại nơi xuất hiện ca bệnh... Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thị xã quyết định việc phong tỏa theo quy mô thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, nhà chung cư cao tầng... theo phương châm phong tỏa hẹp nhưng kiểm soát quản lý chặt.

Các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải rà soát lại, điều chỉnh phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; nâng công suất, năng lực về truy vết, cách lỵ, xét nghiệm, điều trị... chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng.

Các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát lập, kích hoạt các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận cách ly đối tượng F1 trên địa bàn. Về nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung giao: Lực lượng quân đội là nòng cốt, lực lượng công an, y tế, phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung…