Hải Phòng: GRDP 6 tháng 2024 tăng 10,32%, đứng thứ 5 cả nước

Ngày 28/6, tại cuộc họp công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thống kê TP. Hải Phòng cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng Sông Hồng.

Ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hải Phòng, cho biết tình hình kinh tế - xã hội Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 62.716 tỷ đồng (bằng 138,99% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,74% dự toán HĐND thành phố giao).

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch năm 2024 tăng 11,50% - 12%). Sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý 1 tăng 13,31%, quý 2 tăng 17,12%). Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 tăng 8,54% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 3,7%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 50,49%; khu vực dịch vụ chiếm 40,06%. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 15,24% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 4,27 triệu lượt, tăng 16,25% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 502,6 nghìn lượt, tăng 1,91% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 77,5 triệu tấn thông qua (TTQ), tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước đạt 26,191 triệu TTQ, tăng 5,8% so với cùng kỳ, các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 51,309 triệu TTQ, tăng 14,87% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố bứt phá mạnh mẽ trong thu hút vốn đầu tư, nhiều dự án được đăng ký đầu tư mới, mở rộng với số vốn hơn 1,1 tỷ USD. Đây được xác định là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Lũy kế đến 20/6/2024, Hải Phòng có 970 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 30,47 tỷ USD, trong đó, có 561 dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế với số vốn đầu tư 26,78 tỷ USD và 409 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với số vốn đầu tư 3,69 tỷ USD.