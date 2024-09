Hàng không Việt Nam đạt 78,14% về đánh giá tổng thể năng lực đảm bảo an toàn

Cụ thể, Đoàn Thanh sát An toàn hàng không toàn cầu-Giám sát liên tục USOAP-CMA (Universal Safety Oversight Audit Programme- Continuous Monitoring Approach) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO- International Civil Aviation Organisation) đã thực hiện đánh giá tổng thể năng lực đảm bản an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam từ ngày 15/05 – 27/05/2024.

Chương trình được xây dựng và tổ chức định kỳ thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng ICAO lần thứ 32 nhằm thực hiện các cuộc thanh sát an toàn hàng không bắt buộc, có hệ thống. Đồng thời được áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên với kết quả công bố công khai và minh bạch.

Các cuộc thanh sát an toàn hàng không nhằm đạt được mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không quốc tế trên toàn thế giới và là cơ sở để xử lý các mối quan ngại nghiệm trọng về an toàn hàng không.

Do vậy, từ năm 2011, Cục Hàng không Việt Nam và ICAO đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về Chương trình giám sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) theo phương thức Giám sát liên tục (CMA). Trong các năm 2011 và 2016, chương trình thanh sát an toàn hàng không toàn diện sau các đợt thanh sát kiểm chứng (ICVM) đã được thực hiện tại Việt Nam.

Năm 2024, đợt thanh sát tập trung đánh giá năng lực của mỗi quốc gia trong công tác đảm bảo an toàn hàng không thông qua Chỉ số thực hiện hiệu quả trên cả 08 lĩnh vực trọng yếu.

Việt Nam là một trong những quốc gia có kết quả đánh giá cao trong khu vực, nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngày 16/8/2024, ICAO gửi dự thảo Báo cáo kết quả thanh sát với kết quả tổng thể hàng không Việt Nam đạt 78,14. Trong đó các kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực như sau Hệ thống pháp luật đạt 71,43%; Cơ cấu tổ chức đạt 81,82%; Cấp phép nhân viên đạt 85,88%; Khai thác tàu bay đạt 85,71%; Đủ điều kiện bay của tàu bay đạt 79,25%; Điều tra tai nạn, sự cố tàu bay đạt 30,12%; Quản lý hoạt động bay đạt 91,80% Quản lý cảng hàng không sân bay đạt 83,85%.

Đây là kết quả thanh sát cao nếu so với yêu cầu của ICAO khi điểm số trung bình của các quốc gia theo tiêu chuẩn là 75%, thể hiện Việt Nam duy trì tốt và vững chắc hệ thống giám sát an toàn hàng không. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực to lớn của Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Chính phủ tại Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), trong đó báo cáo về sửa đổi liên quan đến tách nội dung điều tra sự cố, tai nạn tàu bay ra khỏi vai trò Nhà chức trách hàng không nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, thi hành luật và phù hợp với yêu cầu của ICAO.

Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tập trung khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động khắc phục nhằm khắc phục những phát hiện được chỉ ra trong báo cáo Thanh sát USOAP-CMA. Đồng thời nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an toàn của ngành Hàng không Việt Nam và chỉ số thực hiện hiệu quả các yếu tố trọng yếu trong hệ thống giám sát an toàn hàng không của Việt Nam lên từ 85-90%.