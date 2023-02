Hậu quả từ hành vi tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép

Ngày 15/2, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử Vũ Việt Dũng (SN 1986, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) và Nguyễn Minh Hùng (SN 1975, ở TP Thủ Đức, TPHCM) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 11/1/2022, tại khu vực đường thuộc phố Giỏ, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Phòng An ninh đối ngoại – Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính chiếc ô tô do Nguyễn Minh Hùng điều khiển, phát hiện Hùng đang chở Xing You Sheng (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) mà không có giấy tờ nhập cảnh Việt Nam.

Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang giải quyết vụ việc. Hùng cũng bị tạm giữ. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2021, Dũng được một người tự xưng là Bốn (chưa rõ nhân thân) gọi điện thoại đặt vấn đề thuê Dũng chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thời điểm này do Dũng chưa có ô tô nên không nhận lời. Khoảng 1 tuần sau, Bốn liên hệ lại và cho Dũng đầu mối để giới thiệu lái xe. Qua các mối quan hệ, Dũng và Hùng liên lạc với nhau và từ đó thỏa thuận về việc chở khách là người Trung Quốc nhập biên trái phép vào Việt Nam qua đường bộ từ các tỉnh biên giới phía bắc gồm Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn về Hà Nội với giá từ 3-5 triệu đồng/người.

Từ ngày 2/1/2022 đến ngày 11/1/2022, Hùng đã 6 lần sử dụng chiếc ô tô nhãn hiệu Kia Cerato để chở người. Trong đó có 2 chuyến, Hùng đón được 6 người Trung Quốc.

Về chi phí đưa đón, Dũng đã nhận từ Bốn tổng cộng 48 triệu đồng thông qua tài khoản game. Sau đó, Dũng quy đổi thành tiền mặt và chuyển cho Hùng 42 triệu đồng.

Vào tối 8/1/2022, Bốn gọi cho Dũng chuẩn bị đón 1 người Trung Quốc tại Hà Nội và bố trí cho người này ăn ở mấy ngày ở Hà Nội để Bốn tìm thêm người Trung Quốc và đưa sang Campuchia một lượt. Bốn thỏa thuận trả Dũng 700.000 đồng/ngày. Trưa 9/1/2022, có một nam giới gọi điện thoại cho Dũng bảo đến khu vực Trung tâm hội nghị quốc gia, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để nhận 1 “kiện hàng” (ám chỉ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép).

Dũng lái xe tải thùng bạt biển số Quảng Ninh đưa người này về căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm. Nam thanh niên này là Xing You Sheng. Đến tối 11/1/2022, nhận điện thoại của Bốn, Dũng đã chở Xing You Sheng lên Bắc Giang để đón thêm một người nữa thì bị cơ quan công an phát hiện.

Thời điểm này, Dũng không liên lạc được với Hùng nên nghi ngờ xảy ra chuyện. Dũng lập tức phi tang điện thoại di động xuống sông Tô Lịch.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Xing You Sheng bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định, khi đưa đón người Trung Quốc, Dũng và Hùng biết rõ họ nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức cho 7 người này nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Tại tòa, do xuất hiện tình tiết chưa được làm rõ nên tòa án quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hiện nay, theo quy định, trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép nghiêm khắc và nặng hơn so với hành vi nhập cảnh trái phép. Người có hành vi tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam có thể bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.