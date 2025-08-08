Tạo dựng kho tiền USD cổ và thiên thạch “ảo” để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970 ở Thái Nguyên) 20 năm và Đặng Hoàng Giao (SN 1958, ở Hà Nội) 16 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có 3 nạn nhân vướng vào bẫy lừa của Tuyết và Giao với số tiền mất mát hơn 20 tỷ đồng. Trong đó có trường hợp mất nhiều nhất hơn 17,7 tỷ đồng.

Một nạn nhân phải thốt lên tại tòa rằng: “Tôi đi nhiều nước nhưng chưa gặp ai tai quái như này. Đến bây giờ tôi như thoát ra khỏi địa ngục tâm linh. Tôi đau lòng 3 năm nay vì mất hết tất cả. Tiền nong, tình cảm gia đình tôi không còn gì cả”.

Trước đó vào năm 2023, Tuyết bị phạt 9 năm tù và Giao 8 năm tù về tội danh trên trong vụ án khác.

Nhưng nạn nhân này thừa nhận ông may mắn vì chuyển tiền qua tài khoản nên có thể chứng minh số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt. Nhiều người mất tiền nhưng vì đưa tiền mặt nên không có căn cứ trình báo…

Theo cáo trạng, nạn nhân là ông Phạm Trọng T. được Tuyết, Giao nói đang sở hữu 3 khối đá Thiên Thạch của dòng tộc, tổ tiên để lại với tên gọi lần lượt là “ông Mặt Trời”, “ông Mặt Trăng”và “Trấn Yểm”.

Tuyết gửi cho ông này xem hình ảnh thiên thạch đang thực hiện chuyển nhượng với Tập đoàn Winlsons, được thử và quay video, chụp ảnh tại nhà Tuyết.

Tuyết và Giao cũng nói với ông T., để giao dịch thành công đá thiên thạch trên cần kinh phí rất lớn. Hiện đã có khoảng 20 người đầu tư chi phí ban đầu để hoàn tất thủ tục bán thiên Thạch.

Giao và Tuyết hứa hẹn sẽ cho gia đình ông T. thụ hưởng 100 triệu USD, sau đó tăng lên 170 triệu USD nếu ông này đồng ý đóng góp chi phí ban đầu để làm thủ tục mua bán.

Đặc biệt, ông T. còn được Giao và Tuyết cho xem số dư tài khoản ngân hàng số tiền 50 tỷ USD. Do vấn đề bảo mật nên thiếu một vài số 0 và tài khoản đang bị khóa do Tập đoàn Wilsons muốn mua hết cả 3 Thiên Thạch, nhưng sẽ mua trước Thiên Thạch “Trấn Yểm".

Sau một thời gian, Giao và Tuyết nói với ông T. việc Tập đoàn Winlsons đã tăng giá mua thiên thạch theo hợp đồng thứ hai lên 8,54 tỷ USD, tương đương hơn 204,960 nghìn tỷ đồng.

Tuyết liên tục lấy nhiều lý do nhắn tin, gọi điện thúc giục ông T. chuyển tiền. Do đó, từ ngày 04/10/2020 đến ngày 27/7/2022, ông T. chuyển hơn 17,7 tỷ đồng cho Tuyết.

Với trường hợp khác, Tuyết loan tin đang có nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng để lừa ông Nguyễn Ngọc B.

Tuyết nói số USD trên được cất, lưu trữ tại một kho thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (không nói rõ địa chỉ cụ thể).

Để tạo sự tin tưởng, Giao cũng nói về việc Tuyết có tiền ngoại tệ trôi nổi chưa kích hoạt lưu thông, có đá thiên thạch đang làm thủ tục bán cho công ty nước ngoài và thuyết phục ông B. đưa tiền.

Ngày 24/11/2019, ông B. đi cùng nhóm của Tuyết đến TP.HCM để làm thủ tục bán thiên thạch có trọng lượng 4,27kg cho Công ty Wilsons.

Tuyết lập ra “kịch bản” việc giao kết hợp đồng do Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Suối Tiên kết nối. Tuy nhiên, khi mọi người đến chỉ có Tuyết đi giao dịch một mình. Mọi người chờ ngoài cổng khu du lịch Suối Tiên.

Sau hơn 1 tiếng, Tuyết nói đã giao dịch bán đá với giá 1,4 tỷ USD/1 kg. Tuyết chỉ định ông B. đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng và ông B. sẽ được hưởng 20 triệu USD.

Từ tháng 11/2019, Tuyết nhiều lần yêu cầu ông B. đưa tiền để làm thủ tục giải ngân số tiền USD theo hợp đồng đặt cọc trên. Do tin tưởng nên từ năm 2019-2022 ông B. nhiều lần đưa cho Tuyết hơn 1,1 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác được Tuyết cho xem các loại giấy tờ liên quan đến việc giao dịch mua bán thiên thạch, trong đó có “danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo”.

Ông này trình bày chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho Tuyết; ngoài ra tiền mặt hơn 4,2 tỷ đồng nhưng không viết giấy biên nhận và 8 tỷ đồng qua dịch vụ Viettel. Tuy nhiên, Tuyết không thừa nhận. Do đó, cơ quan tố tụng xác định số tiền ông này thiệt hại là hơn 1,3 tỷ đồng.