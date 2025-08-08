Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, khóa XIII

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông báo nhanh tới các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị họp từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2025 tại Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến 4 nhóm vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, gồm: công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cơ sở chính trị, pháp lý, mục tiêu cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới; công tác cán bộ; các nội dung quan trọng khác theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất phương hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cơ bản thống nhất một số nội dung đề xuất của Đảng ủy Chính phủ về một số vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn trong thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời xem xét, cho ý kiến các báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tình hình đất nước 6 tháng đầu năm 2025; những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII; những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực từ sau Hội nghị Trung ương 11 và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Nga có đề cập tới việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu thực tiễn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh.

Từ đó có cơ sở lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức đảng với tổ chức chính trị-xã hội theo Quy định số 253-QĐ/TW và Quy định số 255-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Bí thư (hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 31/8/2025).

Cùng với đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập và thành lập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã.

Mặt khác, chủ trì nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng (thay thế Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012). Chủ trì nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Theo bà Nga, bộ máy mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững về bộ máy mới, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vận hành bộ máy theo hướng tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển trong tình hình thực tiễn hiện nay.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: mattran.org.vn.

Bà Nga khẳng định Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả hội nghị thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu cấp ủy, chi bộ lãnh đạo các ban, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với những nội dung Trung ương đã thảo luận, thông qua.