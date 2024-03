Hội An đã có thêm điểm đến đa trải nghiệm

NOX Beach Club, một trong những điểm đến đa trải nghiệm về ẩm thực và giải trí lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đã chính thức đi vào hoạt động và khuấy động bờ biển tuyệt đẹp của miền Trung Việt Nam. Tọa lạc tại điểm đến giải trí và nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Hoiana Resort & Golf và sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra bãi biển hoang sơ, NOX Beach Club là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích biển và ẩm thực để kết nối và tận hưởng cuộc sống.

Được lấy cảm hứng từ Phố Cổ Hội An, NOX Beach Club gây ấn tượng bởi hệ thống sáu nhà hàng và quán bar phục vụ đa dạng nhu cầu của thực khách. Nhà hàng Seafood Shack phục vụ các món hải sản theo phong cách Nam Mỹ kết hợp Á Châu, và đồ uống phong cách từ Crudo Bar. Trong khi đó, nhà hàng Osteria giới thiệu các món ăn đến từ nước Ý mang đậm hương vị Địa Trung Hải. Với những vị khách yêu thích phong vị ẩm thực Việt, Banh Mi & Noodles là một lựa chọn hoàn hảo khi mang tới các món ăn đường phố quen thuộc như bánh mì và phở.

Trong bầu không khí sôi động bên bờ biển, nhà hàng Grill càng trở nên nổi bật với thực đơn hấp dẫn gồm các món bít tết cao cấp, hải sản tươi sống và các món đặc trưng khác. Tất cả được nướng trên lửa than hồng đượm và thưởng thức cùng cùng rượu vang thượng hạng. Courtyard Bar là địa điểm không thể bỏ qua nếu bạn muốn thư giãn trong không gian riêng tư và nhâm nhi các loại cocktail cổ điển và đặc trưng. Cuối cùng, quầy bar bên hồ bơi Beach Club Bar là điểm hẹn lý tưởng để tận hưởng một ngày nắng đẹp, thưởng thức đồ uống và đồ ăn nhẹ bên hồ bơi.

NOX Beach Club là điểm đến hoàn hảo cho những sự kiện, bữa tiệc sôi động đồng thời cũng là không gian lý tưởng để thư giãn ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trải rộng trên 5.000 mét vuông bãi cỏ xanh mát, rặng dừa và bãi biển hoang sơ, NOX sở hữu hồ bơi được thiết kế đầy sáng tạo, cabana cùng cửa hàng bán lẻ và nhiều hơn thế nữa. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động giải trí sôi động, hấp dẫn cùng các sự kiện, bữa tiệc lớn theo chủ đề trên bãi biển sẽ làm hài lòng bất kỳ du khách nào có dịp ghé thăm.

Ông Jimmy Lopez, Tổng Giám đốc New World Hoiana Hotel và New World Hoiana Beach Resort, chia sẻ: “Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các vị khách đến với NOX Beach Club, câu lạc bộ bãi biển đa trải nghiệm đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hướng tới việc định hình lại tiêu chuẩn dịch vụ ở Đông Nam Á đồng thời giới thiệu tinh thần của NOX đến tới nhiều điểm đến hơn nữa trong tương lai”.

Ông Giacomo Maroccia, Giám đốc phụ trách Ẩm thực, NOX Beach Club, chia sẻ thêm: “Sự kiện ra mắt của chúng tôi là một trải nghiệm tuyệt vời, mang không gian sôi động, ẩm thực đa dạng và hoạt động giải trí đặc sắc tới tệp khách hàng yêu thích trải nghiệm,ẩm thực và giải trí bên biển. Tôi và đội ngũ của mình rất hân hạnh khi được giới thiệu các hoạt động hấp dẫn, nhằm khẳng định điểm đến đa trải nghiệm bên bờ biển không thể bỏ qua tại miền Trung Việt Nam đồng thời góp phần quảng bá điểm đến Đà Nẵng - Hội An tới du khách trong nước và quốc tế”.

Hoiana Resort & Golf là khu nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp bên bờ biển với hơn 1.200 phòng từ 4 khách sạn cao cấp – Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana Hotel, New World Hoiana Beach Resort và Rosewood Hội An sắp được ra mắt, cùng Hoiana Residences – “ngôi nhà ấm cúng” với những căn hộ được thiết kế sang trọng, khoáng đạt.

Khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng tự hào sở hữu sân golf 18 lỗ hoành tráng được thiết kế bởi Robert Trent Jones Jr., cùng Câu lạc bộ Golf Hoiana Shores – sân golf duy nhất tại Việt Nam và là đại diện duy nhất của Châu Á nằm trong danh sách Top 100 Sân Golf Thế giới 2023 được tổ chức Golf World Top 100 danh giá đề cử và bình chọn, bên cạnh nhiều giải thưởng quốc tế ấn tượng khác.