Hội đồng Quốc tế JPMorgan: "Không gian mạng là vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới"

Bắt đầu từ năm 1967, Hội đồng Quốc tế JPMorgan, với 250 thành viên đến từ 19 quốc gia, họp mặt hàng năm để thảo luận về những xu hướng kinh tế, chính trị và xã hội tại các quốc gia và khu vực quan trọng trên thế giới.

Hội đồng có các thành viên như ông Jamie Dimon, CEO JPMorgan; Alex Gorsky, CEO Johnson & Johnson, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice; cựu Thủ tướng Anh Tony Blair; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Gates...

Theo CNN, tại sự kiện năm nay, hội đồng kêu gọi hợp tác hơn nữa giữa các chính phủ và doanh nghiệp để tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và xây dựng các quy định về an ninh mạng cứng rắn hơn.

"Không gian mạng là vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, về mặt chính trị, kinh tế và cả quân sự”, ông Gates, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc tế JPMorgan, cho biết trong một báo cáo được chia sẻ độc quyền cho hãng tin CNN.

Đầu năm nay, tình trạng thiếu xăng xuất hiện khu vực Đông Nam nước Mỹ sau cuộc tấn công bằng mã độc khiến công ty năng lượng Colonial Pipeline - sở hữu một trong những cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng nhất của Mỹ - phải đóng cửa. Sau đó, một cuộc tấn công mạng nhằm vào JBS đã buộc nhà sản xuất thịt này phải đóng cửa các cơ sở sản xuất thịt bò trên khắp nước Mỹ.

Trong năm 2021, các cuộc tấn công mạng đã tăng về số lượng và mức độ tinh vi - Ảnh: FT

Trước đó, năm 2020, các tin tặc Nga đã xâm nhập vào các cơ quan liên bang của Mỹ trong một cuộc tấn công làm tổn hại tới 14 công ty công nghệ.

"Trong năm 2021, các cuộc tấn công mạng đã tăng về số lượng và mức độ tinh vi, chứng tỏ rằng cả các đại diện của cơ quan công quyền và các nhóm tội phạm đều có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng và cuối cùng là an ninh quốc gia”, Hội đồng Quốc tế JPMorgan viết.

Trong bức thư gửi đi vào ngày 16/12, Nhà Trắng nêu rõ những bước mà lãnh đạo các doanh nghiệp có thể thực hiện để bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công mạng trong mùa lễ đang diễn ra.

"Thật không may, những kẻ tấn công mạng độc hại không nghỉ lễ và chúng có thể hủy hoại chúng ta nếu chúng ta không chuẩn bị và không được bảo vệ”, quan chức về an ninh mạng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, cảnh báo trong bức thư.

Hội đồng Quốc tế JPMorgan ghi nhận những nỗ lực to lớn của chính quyền Biden và Quốc hội Mỹ nhằm giải quyết các thách thức liên quan tới không gian mạng. Tuy nhiên, hội đồng cũng chỉ ra những phương thức để thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực này như tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, đẩy mạnh việc thuê chuyên gia an ninh mạng trong các cơ quan chính phủ, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia cùng chí hướng, xác định và thực thi các chuẩn mực về hành vi trên không gian mạng…

Hội đồng JPMorgan kêu gọi các chính phủ hành động nhiều hơn nữa để đưa tội phạm mạng ra trước công lý kịp thời hơn. Hội đồng cho rằng việc này sẽ "xây dựng niềm tin lớn hơn và cải thiện việc chia sẻ thông tin" giữa khu vực công và tư nhân.

“Rủi ro mạng là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia, nền kinh tế và doanh nghiệp”, ông Dimon, CEO của JPMorgan, nhấn mạnh trong báo cáo nói trên. "Để giúp bảo vệ an ninh quốc gia và vượt qua những trở ngại về thương mại, chúng ta cần quy trách nhiệm cho các tác nhân xấu, mang đến sự minh bạch cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố và đầu tư nâng cao an ninh mạng, đồng thời áp dụng các phương pháp an toàn và lành mạnh để bảo vệ cũng như xử lý dữ liệu”.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 15/12, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công mạng trên quy mô lớn có thể làm chao đảo các thị trường tài chính.

"Rủi ro của một cuộc tấn công mạng thành công là nó rất khó để đối phó”, ông Powell nói. "Chúng ta biết cách đối phó với các khoản nợ xấu và những thứ tương tự. Nhưng nếu một cuộc tấn công mạng nhằm hạ gục một tổ chức tài chính lớn hoặc hệ thống thị trường tài chính, đó sẽ là rủi ro rất lớn với sự ổn định tài chính mà chúng ta chưa từng đối mặt”.