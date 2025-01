Hơn 157 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, khu vực doanh nghiệp phục hồi yếu

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 12, cả nước có gần 10.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 96,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95,7 nghìn lao động, giảm 10,4% về số doanh nghiệp, giảm 30,4% về vốn đăng ký và tăng 6,2% về số lao động so với tháng 11/2024.

So với cùng kỳ năm trước, các con số này giảm 12,6% về số doanh nghiệp, giảm 22,8% về số vốn đăng ký và tăng 27,8% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 22,3% so với tháng trước và giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 8,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,8% so với tháng trước và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung năm 2024, cả nước có hơn 157,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1.547,0 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 1.001,5 nghìn lao động, giảm 1,4% về số doanh nghiệp, giảm 1,8% về vốn đăng ký và giảm 5,4% về số lao động so với năm trước.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể năm 2024 phân theo một số lĩnh vực hoạt động.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2024 giảm so với năm 2023 cho thấy khu vực doanh nghiệp phục hồi yếu. Điều này thể hiện rõ ở số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cụ thể, năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 100,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,4% so với năm trước; gần 76,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 16,3%; hơn 21,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 20,0%.

Dẫu vậy, theo bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (Tổng cục Thống kê), điểm sáng trong bức tranh đăng ký doanh nghiệp năm 2024 là số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường vẫn đạt mức cao.

Cả nước có gần 76,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 30,4% so với năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2024 lên hơn 233,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,1% so với năm 2023 và gấp 1,2 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt mức 70 nghìn doanh nghiệp tái gia nhập thị trường trong một năm. “Đây là một trong những dấu hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp đã dần thích nghi trong nền kinh tế và đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh”, bà Phí Thị Hương Nga nhận định.