Hơn 18 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đầu năm

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho thấy tính đến 20/7/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, vốn giải ngân đạt hơn 12,55 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 7 tháng năm 2024, cả vốn đầu tư đăng ký và vốn đầu tư thực hiện tiếp tục tăng so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt là 10,9% và 8,4%. Trong đó, đầu tư mới tăng cả về vốn đăng ký (10,76 tỷ USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ), số lượng dự án (1.816 dự án, tăng 11,6% so với cùng kỳ) cũng như quy mô vốn đầu tư (bình quân hơn 5,9 triệu USD/dự án so với mức 4,9 triệu USD/dự án trong 7 tháng năm 2023).

Và đặc biệt, riêng tháng 7/2024 đã ghi nhận tổng lượng vốn đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 15,6% tổng vốn đầu tư trong 7 tháng, xếp thứ 3 trong 7 tháng đầu năm (sau tháng 6 và tháng 4/2024).

Về vốn điều chỉnh, dù số lượng dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư giảm (734 lượt dự án, giảm 0,3% so với cùng kỳ) nhưng tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,76 tỷ USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ (19,4%).

Tuy nhiên, trái ngược với sự gia tăng của các dòng vốn trên, vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại trong 7 tháng vẫn giảm cả về lượt giao dịch (1.795 giao dịch, giảm 3,1%) lẫn giá trị vốn góp (2,27 tỷ USD, giảm 45,2%).

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, 7 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,65 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ USD, chiếm gần 16% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 78% so với cùng kỳ. Có thể nói, năm nay, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản đã có bước tăng trưởng khá mạnh.

Sau bất động sản, vốn đầu tư đổ vào ngành bán buôn bán lẻ, với tổng vốn đăng ký gần 740,5 triệu USD. Đây chính là ngành dẫn đầu về số lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần, chiếm 42,1% tổng lượt góp vốn, mua cổ phần của 7 tháng qua.

Tiếp theo, là các hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ, với vốn đầu tư đăng ký hơn 490,6 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm xét theo đối tác đầu tư.

Trong khi đó, tính theo đối tác đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, đã có 91 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,52 tỷ USD, chiếm gần 36,2% tổng vốn đầu tư, tăng 79,1% so với cùng kỳ 2023.

Hồng Kông đứng thứ hai với hơn 2,19 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Tuy nhiên, nếu xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 29,7%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 24,5%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 26%).

Xét về địa bàn, số liệu thống kê cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 7 tháng năm 2024. Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,2 tỷ USD, chiếm gần 17,8% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Tiếp theo là Quảng Ninh với hơn 1,56 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ.

Trong khi đó, TP.HCM đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,55 tỷ USD, chiếm gần 8,6% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng…