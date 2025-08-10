Nghệ An sẽ khánh thành ba công trình hơn 7.300 tỷ đồng chào mừng 80 năm Quốc khánh
Trương Xuân Thiên
10/08/2025, 09:53
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Nghệ An sẽ khánh thành ba công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, gồm tuyến đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, đường nối Vinh – Cửa Lò giai đoạn 2 và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2.
Tuyến đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò (đoạn Km7 – Km76) có tổng vốn đầu tư 4.651 tỷ đồng, quy mô đường cấp III đồng bằng, đi qua nhiều địa phương ven biển của Nghệ An. Dự án gồm 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn: Hoàng Mai dài 514m, Lạch Quèn dài 642m, Cửa Thơi dài 887m, Lạch Vạn dài 755m và Nghi Quang dài 410m, cùng 3 cầu nhỏ Tân Long, Kênh Nhà Lê, Nghi Tân.
Theo kế hoạch, nền đường sẽ hoàn thành trước 25/7/2025, móng mặt đường trước 10/8/2025 và toàn bộ dự án trước 30/8/2025, trừ 100m đường đầu cầu Nghi Tân hoàn thiện trong quý I/2026. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ tạo trục giao thông ven biển liên tục từ Thanh Hóa qua Nghệ An đến Hà Tĩnh, thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và đảm bảo an ninh – quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn.
Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò giai đoạn 2 có tổng chiều dài hơn 10,8 km, đi qua thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, tổng vốn đầu tư 1.415,2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh. Dù hợp đồng dự kiến kết thúc tháng 7/2025, các hạng mục trên tuyến chính đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác.
Hiện, nhà thầu đang hoàn thiện vỉa hè tại các đường ngang nối dân sinh vào đường gom. Tuyến được thiết kế tốc độ 80 km/h, gồm đường chính 8 làn xe và đường gom mỗi bên 2 làn, có hệ thống cây xanh, vỉa hè, điện chiếu sáng, dải phân cách. Công trình giúp giảm tải giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết kinh tế – du lịch giữa Vinh và Cửa Lò.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) có tổng vốn đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh nội trú, được trang bị hệ thống y tế hiện đại như máy xạ trị Synergy Platform, máy SPECT/CT, robot can thiệp, máy chụp CLVT 128 lát cắt và thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử.
Là bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa ung bướu khu vực Bắc Trung Bộ, hiện cơ sở này đã triển khai 694/814 kỹ thuật cao, trong đó nhiều kỹ thuật vốn chỉ có ở tuyến trung ương như hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị gia tốc. Việc mở rộng quy mô sẽ hoàn thiện chu trình điều trị ung thư khép kín tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.
Lễ khánh thành ba công trình là hoạt động hưởng ứng Công điện số 57/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khởi công, khánh thành các dự án lớn trên cả nước vào ngày 19/8/2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chào mừng 80 năm Quốc khánh. Đây là những công trình tiêu biểu, thể hiện quyết tâm chính trị và khí thế thi đua của Nghệ An, tạo động lực mới cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
