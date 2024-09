Không để thiếu thuốc, tăng giá trong mùa mưa lũ

Đảm bảo cung ứng thuốc trong mùa mưa lũ, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc đề nghị phối hợp thực hiện.

Theo Cục Quản lý Dược, một số dịch bệnh có thể phát sinh trong mùa bão, mưa lũ như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh ngoài da…Do đó, Cục đề nghị các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị.

Đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chủ động lập danh sách các thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc phục vụ các tình huống y tế bị ảnh hưởng do bão, lũ, dịch bệnh.

Ngoài ra, Sở Y tế kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch -Tài chính) trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị các bệnh có thể phát sinh sau lũ trên địa bàn.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc phải chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để ưu tiên cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Cục Quản lý Dược sẽ ưu tiên, xem xét giải quyết theo quy định các đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành, để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, khắc phụcc hậu quả thiên tai, thảm họa.

Liên quan đến việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sau cơn bão số 3 và mưa lũ, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết dự báo do ảnh hưởng và hoàn lưu của bão số 3 với mưa to và mưa rất to, sẽ gây ra mưa lũ và ngập lụt tại nhiều nơi, là điều kiện thuận lợi có thể làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh tại các vùng bị mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh và các hậu quả về sức khỏe cho nhân dân, Cục Y tế dự phòng đề nghị các Sở Y tế khẩn trương rà soát và đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng có nhiều ảnh hưởng do cơn bão số 3, nhất là vùng có thể bị mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng và chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, củng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lý dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong điều kiện mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Các địa phương cũng cần tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy sau cơn bão số 3, vùng bị mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, nhất là cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.

Ngoài ra, cần bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, vùng bị mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và công tác đảm bảo y tế trên địa bàn.