Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 12/2024?

Tháng 11/2024, thị trường ghi nhận 16 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm với mức tăng từ 0,1% - 0,7%/năm. Trong đó có những ngân hàng lớn như Agribank, Techcombank và MB.

Xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đang tăng gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của huy động vốn.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 22/11, tăng trưởng tín dụng đạt 11,12% so với cuối năm 2023. Bên cạnh đó, nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống đến cuối tháng 9 năm nay đã tăng 4,55% so với cuối năm 2023, gần bằng mức cuối năm 2023 và tăng gấp đôi so với mức 2% của năm 2022. Đây là lý do quan trọng thúc đẩy các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi nhằm thu hút vốn mới, qua đó giúp đảm bảo thanh khoản và pha loãng tỷ lệ nợ xấu.

Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 11, lãi suất huy động 12 tháng trung bình của nhóm ngân hàng thương mại đạt mức 5% (cao hơn 14 điểm cơ bản so với đầu năm). Trong khi đó, lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn giữ nguyên ở mức 4,7%, thấp hơn 26 điểm cơ bản so với đầu năm.

Bước sang tháng 12, các ngân hàng thương mại tư nhân tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, tuy nhiên mức tăng được thu hẹp so với tháng trước, từ 0,1% – 0,25%.

Tính từ đầu tháng đến nay, các ngân hàng trong nhóm Big 4 (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank) chỉ có ngân hàng Agribank 2 lần tăng lãi suất. Các ngân hàng còn lại lãi suất vẫn giữ nguyên không có sự thay đổi.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 12/2024 kỳ hạn 1 tháng là 3,9% được áp dụng tại các ngân hàng Eximbank, NCB, OCB, Vietbank. Đối với tiền gửi kỳ hạn 1 tháng, HDBank trả lãi suất 3,85%/năm, cao thứ 2 hệ thống. Một số ngân hàng khác trả lãi suất 3,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là BVBank, VPBank.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 12/2024 kỳ hạn 3 tháng là 4,45% được áp dụng tại ABBank. Eximbank trả lãi 4,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn này, cao thứ 2 hệ thống. Những ngân hàng khác trả lãi cao cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là NCB 4,2%; OCB, SeaBank, Vietbank cùng áp dụng lãi suất 4,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 12/2024 kỳ hạn 6 tháng là 5,8%/năm tại ABBank. Tiếp đến là NCB với lãi suất 5,55%/năm. Một loạt ngân hàng trả lãi suất 5,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là BVBank, Eximbank, Vietbank, VietABank…

Đối với tiền gửi 9 tháng, lãi suất đi ngang hoặc chỉ cao hơn 0,1% so với tiền gửi 6 tháng. Trong đó, ABBank dẫn đầu với lãi suất 5,8%/năm, đi ngang so với kỳ hạn 6 tháng. Đứng thứ 2 là NCB với 5,65%/năm, cao hơn 0,1% so với kỳ hạn 6 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 12/2024 kỳ hạn 1 năm là 6%/năm tại ABBank. Các ngân hàng BVBank, NCB, Saigonbank cùng áp dụng lãi suất 5,8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1 năm, cao thứ 2 hệ thống.

Đối với tiền gửi 18 tháng, lãi suất cao nhất hiện nay là 6,1%/năm được áp dụng tại HDBank; đứng thứ 2 là BVBank và Saigonbank với 6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy cập nhật ngày 10/12/2024 (%/năm)

Các mức lãi suất tiết kiệm nói trên đều dành cho tiền gửi trực tiếp tại quầy của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ và có tính biến động. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi.

Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.

Các khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) có thể nhận được lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

Theo đó, đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm online cao nhất là 4,5%/năm tại NamABank; ngân hàng này cũng có mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm online tại CBBank cao nhất với 5,65%/năm; đối với kỳ hạn 9 tháng ngân hàng này điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn là ngân hàng trả lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất với 5,6%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm online tại GPBank là cao nhất với 5,95%/năm.

Đối với kỳ hạn 18 tháng, ABBank áp dụng lãi suất 6,20%/năm cho hình thức tiết kiệm online, cao nhất hệ thống.