Dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chậm lại trong quý 3/2025, đạt 14%

Tăng trưởng lợi nhuận của thị trường trong quý 3/2025 dự kiến chậm lại do nhóm bất động sản không còn hưởng lợi từ hiệu ứng nền cao cùng kỳ năm trước, khi từng ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường lớn.

Tổng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2/2025 đã tăng trưởng mạnh 31,5% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ đóng góp của các doanh nghiệp lớn như VIC, NVL, VGI, HHS, HVN, PGV và VIX. Bước sang quý 3/2025, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo mức tăng lợi nhuận giảm còn một nửa so với quý 2/2025, đạt khoảng 14%.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên tối thiểu 8%, động lực chính đến từ việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, trong đó nổi bật là triển khai chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/07/2025 với kỳ vọng tháo gỡ nút thắt hành chính và tăng tốc đầu tư công địa phương.

Trong lĩnh vực tài khóa, Quốc hội đã phê duyệt gia hạn mức VAT giảm 2 điểm %, tức giữ VAT ở 8% cho đa số hàng hóa, dịch vụ đến hết ngày 31/12/2026. Các chính sách như gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2025 tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về áp lực chi phí và thanh khoản.

Ngân hàng Nhà nước định hướng chính sách linh hoạt, tín dụng tăng trưởng mục tiêu khoảng 16% năm 2025, với các gói tín dụng ưu tiên khoảng 20 tỷ USD dành cho hạ tầng, công nghệ số và nhà ở cho người dưới 35 tuổi.

Từ bên ngoài, thuế quan của Mỹ dần cấu trúc rõ ràng hơn, giúp giảm thiểu rủi ro đứt gãy thương mại. Có thể thấy Mỹ hiện xem các đối tác thành ba nhóm chính với mức thuế và điều kiện đi kèm khác biệt.

Đối với nhóm các quốc gia có quan hệ tốt với Mỹ, gồm EU, Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ áp mức thuế tiêu chuẩn 15% với phần lớn hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ. Đổi lại, các nước này phải cam kết mở cửa thị trường nội địa cho hàng hóa, dịch vụ Mỹ và gia tăng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, quốc phòng; Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chấp thuận tiêu chuẩn kỹ thuật Mỹ cho ô tô, đồng thời thêm hạn ngạch nhập khẩu nông sản Mỹ.

Ngược lại, nhóm BRICS, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, phải đối diện mức thuế cao hơn (25-30%); Brazil bị đe dọa 50% vì nhóm này chưa có nhượng bộ trong đàm phán với Mỹ.

Ở Đông Nam Á, một số quốc gia được áp mức thuế khoảng 20%, trong đó Việt Nam, Philippines và Indonesia đã có thỏa thuận với Mỹ, nhưng các nước khác vẫn bị đánh giá là có xuất xứ không minh bạch, phải chịu mức thuế cao hơn.

Bước sang quý mới, môi trường đầu tư ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi yếu tố bất định từ chính sách thuế quan toàn cầu dần được giảm thiểu. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng hóa từ nhiều quốc gia – trong đó mức thuế với Việt Nam giảm mạnh từ 46% xuống còn 20% – đã tạo ra một “mức trần” mới cho các vòng đàm phán chi tiết tiếp theo.

Mức thuế mới này không chỉ thấp hơn đáng kể so với mức đưa ra trước đó mà còn tương đương với các nước trong khu vực Đông Nam Á, và thấp hơn so với những quốc gia cạnh tranh trực tiếp như Trung Quốc hay Ấn Độ. Điều này giúp Việt Nam lấy lại lợi thế cạnh tranh về chi phí, hạ tầng và vị trí địa lý trong cuộc đua thu hút đơn hàng và dòng vốn FDI, đặc biệt trong trung và dài hạn.

Tuy vậy, đà tăng trưởng vẫn được duy trì nhờ sự cải thiện ở các nhóm ngành còn lại: nhiều doanh nghiệp phi tài chính ghi nhận biên lợi nhuận tích cực hơn và sản lượng tiêu thụ tăng, trong khi nhóm ngân hàng cho thấy tín dụng tăng nhanh hơn cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế toàn VN-Index vẫn có khả năng giữ được mức tăng trưởng hai chữ số.

Về triển vọng kinh doanh, các động lực như kích cầu nội địa, hoạt động xuất khẩu ổn định, giải ngân đầu tư công mạnh và tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh sẽ là các yếu tố chính hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong các quý tới.

VDSC ước tính trong quý 3/2025, lợi nhuận toàn thị trường sẽ tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước, với sự đóng góp chính từ nhóm ngân hàng và các doanh nghiệp phi tài chính.

Tính đến cuối quý 2/2025, EPS lũy kế 4 quý gần nhất của VN-Index đạt khoảng 108,7 đồng/cổ phiếu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện lên mức 112 đồng.

Mức định giá P/E thị trường nhờ đó đã giảm còn 13,8 lần (tính tại ngày 31/7/2025), phản ánh sự hấp dẫn tương đối trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Với các yếu tố trên, VDSC duy trì vùng định giá mục tiêu P/E từ 13,3x đến 14,7x, tương ứng vùng điểm số giao dịch của VN-Index trong 3 tháng tới nằm trong khoảng 1.445 – 1.646 điểm.