Số hóa tài chính: Xu hướng không thể đảo ngược trong chiến lược vận hành doanh nghiệp
Khánh Huyền
12/08/2025, 09:45
Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, doanh nghiệp đang đứng trước áp lực phải ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và cạnh tranh trên thị trường.
Trong bức tranh ấy, tài chính là trụ cột quan trọng nhất cần được số hóa đầu tiên. Bởi lẽ, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều xoay quanh bài toán dòng tiền: chi - thu, quản trị lương thưởng, đầu tư - tiết kiệm.
TÀI CHÍNH THÔNG MINH: BẮT ĐẦU TỪ NHU CẦU SỐ HÓA CỦA DOANH NGHIỆP
Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, đã và đang tìm đến các nền tảng công nghệ để quản lý hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ phần mềm kế toán hay quản lý nhân sự thôi là chưa đủ. Doanh nghiệp hiện đại cần một nền tảng tài chính thực sự thông minh - nơi mọi giao dịch, mọi dòng tiền được kiểm soát theo thời gian thực, đơn giản, chính xác và an toàn.
Với ngân hàng truyền thống, quá trình xử lý giao dịch tài chính vẫn tồn tại nhiều bất cập: Các bước chuyển tiền rườm rà, việc xử lý bảng lương thủ công hoặc thông qua email, các khoản tiền gửi hay ngoại hối bị phân mảnh, không thể theo dõi tập trung. Chưa kể, hệ thống phê duyệt nội bộ phức tạp, yêu cầu nhiều cấp truy cập khiến quy trình kéo dài, dễ phát sinh sai sót. Điều này khiến bộ máy vận hành doanh nghiệp bị trì trệ, đặc biệt trong giai đoạn cần linh hoạt cao.
Không dừng lại ở đó, thói quen làm việc từ xa, điều hành qua điện thoại cũng ngày càng phổ biến. Song, nhiều ứng dụng ngân hàng hiện nay chưa đủ thân thiện hoặc thiếu tính năng tối ưu trên thiết bị di động, khiến chủ doanh nghiệp khó chủ động ra quyết định nếu không ngồi tại văn phòng.
MBV BIZ - TRỢ LÝ TÀI CHÍNH SỐ DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP
Từ việc thấu hiểu những điểm nghẽn đó, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã phát triển MBV Biz - nền tảng số được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ - những đơn vị vốn thiếu nguồn lực công nghệ và nhân sự chuyên biệt.
MBV Biz mang đến một trải nghiệm tài chính mới mẻ, gọn nhẹ và hiệu quả. Chế độ One User cho phép một cá nhân thực hiện trọn vẹn mọi nghiệp vụ tài chính, từ chuyển tiền, thanh toán lương đến gửi tiết kiệm mà không cần phân quyền rườm rà. Tất cả thao tác được xử lý nhanh gọn trên một tài khoản duy nhất, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ cần sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian.
Đặc biệt, MBV Biz còn được tối ưu hóa trên nền tảng di động, cho phép người điều hành có thể quản lý dòng tiền, phí duyệt giao dịch và theo dõi báo cáo mọi lúc, mọi nơi. Giao diện đơn giản, trực quan cũng giúp giảm thiểu rào cản công nghệ cho người dùng chưa quen với nền tảng số.
Đồng hành cùng sự ra mắt của MBV Biz là loạt ưu đãi hấp dẫn, thiết kế riêng để khuyến khích doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi lên nền tảng số.
Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng ngay tài khoản số đẹp trị giá tới 300 triệu đồng và tặng thêm 200.000 VND vào tài khoản khi phát sinh giao dịch đầu tiên trên MBV Biz. MBV còn miễn toàn bộ phí giao dịch trong nước và quốc tế, bao gồm chuyển tiền, chuyển lô và chuyển lương, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành tài chính. Với doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch ngoại hối, ứng dụng cũng dành tặng ưu đãi tới 130 điểm tỷ giá khi thực hiện mua bán ngoại tệ.
Đặc biệt, khi gửi tiền online qua MBV Biz, doanh nghiệp còn được nhận voucher Winmart lên đến 8 triệu đồng - một giá trị gia tăng hiếm có trên thị trường hiện nay.
Không đơn thuần là cung cấp dịch vụ tài chính, MBV hướng đến việc trở thành một đối tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước trong quá trình chuyển đổi số. MBV Biz là minh chứng rõ nét cho cam kết ấy - khi tài chính được số hóa, quản trị trở nên dễ dàng hơn, nguồn lực được giải phóng và chiến lược tăng trưởng được đẩy nhanh.
Trong kỷ nguyên linh hoạt, doanh nghiệp cũng cần một hệ thống vận hành có khả năng thích ứng cao. Và MBV Biz, với những tính năng ưu việt và chính sách ưu đãi vượt trội, đang trở thành "trợ lý tài chính số" cho hàng nghìn doanh nghiệp trên hành trình đó.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dần rời bỏ tích hợp quá nhiều sản phẩm trong một, tiến dần theo hướng loại bỏ quyền lợi không cần thiết, tăng minh bạch và bám sát nhu cầu thực tế của khách hàng...
Vừa bảo vệ gia đình, vừa nhận thưởng tài chính cùng FWD Việt Nam
FWD Việt Nam vừa triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “Sống đầy - Thưởng chất” với mức quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm năm nhất…
Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ “kép” cho hộ kinh doanh
Một trong những điểm mới tại Dự thảo lần 4 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân là hỗ trợ cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán cũng như miễn phí khoá đào tạo cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh…
Dấu ấn xanh Vietcombank, cùng dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Dấu ấn xanh Vietcombank không chỉ là một sắc màu để nhận diện thương hiệu, mà còn là biểu tượng của niềm tin, bãn lĩnh và khát vọng vươn xa của một ngân hàng anh hùng ra đời trong gian khó và trưởng thành cùng lịch sử đất nước...
Ngân hàng số và định hình thói quen tài chính mới
Cuộc đua số hóa giữa các ngân hàng đang mạnh mẽ hơn, khi ứng dụng ngân hàng không còn chỉ để chuyển tiền hay thanh toán. Thay vào đó, các “super app” tài chính tích hợp thêm đầu tư sinh lời, quản lý chi tiêu, tiết kiệm linh hoạt… giúp người dùng tối ưu dòng tiền và trải nghiệm tài chính cá nhân toàn diện...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: