Trang chủ Tài chính

Số hóa tài chính: Xu hướng không thể đảo ngược trong chiến lược vận hành doanh nghiệp

Khánh Huyền

12/08/2025, 09:45

Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, doanh nghiệp đang đứng trước áp lực phải ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và cạnh tranh trên thị trường.

Trong bức tranh ấy, tài chính là trụ cột quan trọng nhất cần được số hóa đầu tiên. Bởi lẽ, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều xoay quanh bài toán dòng tiền: chi - thu, quản trị lương thưởng, đầu tư - tiết kiệm.

TÀI CHÍNH THÔNG MINH: BẮT ĐẦU TỪ NHU CẦU SỐ HÓA CỦA DOANH NGHIỆP

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, đã và đang tìm đến các nền tảng công nghệ để quản lý hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ phần mềm kế toán hay quản lý nhân sự thôi là chưa đủ. Doanh nghiệp hiện đại cần một nền tảng tài chính thực sự thông minh - nơi mọi giao dịch, mọi dòng tiền được kiểm soát theo thời gian thực, đơn giản, chính xác và an toàn.

Với ngân hàng truyền thống, quá trình xử lý giao dịch tài chính vẫn tồn tại nhiều bất cập: Các bước chuyển tiền rườm rà, việc xử lý bảng lương thủ công hoặc thông qua email, các khoản tiền gửi hay ngoại hối bị phân mảnh, không thể theo dõi tập trung. Chưa kể, hệ thống phê duyệt nội bộ phức tạp, yêu cầu nhiều cấp truy cập khiến quy trình kéo dài, dễ phát sinh sai sót. Điều này khiến bộ máy vận hành doanh nghiệp bị trì trệ, đặc biệt trong giai đoạn cần linh hoạt cao.

Không dừng lại ở đó, thói quen làm việc từ xa, điều hành qua điện thoại cũng ngày càng phổ biến. Song, nhiều ứng dụng ngân hàng hiện nay chưa đủ thân thiện hoặc thiếu tính năng tối ưu trên thiết bị di động, khiến chủ doanh nghiệp khó chủ động ra quyết định nếu không ngồi tại văn phòng.

Trong một môi trường nhiều biến số, khả năng kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực và tự động hóa các quy trình vận hành trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với doanh nghiệp.

MBV BIZ - TRỢ LÝ TÀI CHÍNH SỐ DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP

Từ việc thấu hiểu những điểm nghẽn đó, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã phát triển MBV Biz - nền tảng số được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ - những đơn vị vốn thiếu nguồn lực công nghệ và nhân sự chuyên biệt.

MBV Biz mang đến một trải nghiệm tài chính mới mẻ, gọn nhẹ và hiệu quả. Chế độ One User cho phép một cá nhân thực hiện trọn vẹn mọi nghiệp vụ tài chính, từ chuyển tiền, thanh toán lương đến gửi tiết kiệm mà không cần phân quyền rườm rà. Tất cả thao tác được xử lý nhanh gọn trên một tài khoản duy nhất, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ cần sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian.

Đặc biệt, MBV Biz còn được tối ưu hóa trên nền tảng di động, cho phép người điều hành có thể quản lý dòng tiền, phí duyệt giao dịch và theo dõi báo cáo mọi lúc, mọi nơi. Giao diện đơn giản, trực quan cũng giúp giảm thiểu rào cản công nghệ cho người dùng chưa quen với nền tảng số.

Đồng hành cùng sự ra mắt của MBV Biz là loạt ưu đãi hấp dẫn, thiết kế riêng để khuyến khích doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi lên nền tảng số.

Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng ngay tài khoản số đẹp trị giá tới 300 triệu đồng và tặng thêm 200.000 VND vào tài khoản khi phát sinh giao dịch đầu tiên trên MBV Biz. MBV còn miễn toàn bộ phí giao dịch trong nước và quốc tế, bao gồm chuyển tiền, chuyển lô và chuyển lương, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành tài chính. Với doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch ngoại hối, ứng dụng cũng dành tặng ưu đãi tới 130 điểm tỷ giá khi thực hiện mua bán ngoại tệ.

Đặc biệt, khi gửi tiền online qua MBV Biz, doanh nghiệp còn được nhận voucher Winmart lên đến 8 triệu đồng - một giá trị gia tăng hiếm có trên thị trường hiện nay.

MBV Biz hiện đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn trở thành trợ thủ 24/7 đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, tinh gọn.

Không đơn thuần là cung cấp dịch vụ tài chính, MBV hướng đến việc trở thành một đối tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước trong quá trình chuyển đổi số. MBV Biz là minh chứng rõ nét cho cam kết ấy - khi tài chính được số hóa, quản trị trở nên dễ dàng hơn, nguồn lực được giải phóng và chiến lược tăng trưởng được đẩy nhanh.

Trong kỷ nguyên linh hoạt, doanh nghiệp cũng cần một hệ thống vận hành có khả năng thích ứng cao. Và MBV Biz, với những tính năng ưu việt và chính sách ưu đãi vượt trội, đang trở thành "trợ lý tài chính số" cho hàng nghìn doanh nghiệp trên hành trình đó.

