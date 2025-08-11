Giá cả ở Trung Quốc vẫn yếu, áp lực giảm phát dai dẳng

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 7, trong khi giá tiêu dùng không thay đổi so với tháng trước...

Những dữ liệu này một lần nữa cho thấy tác động từ tình trạng ảm đạm của nhu cầu trong nước và sự bất định kéo dài về thương mại đối với tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giá hàng hóa tại cổng nhà máy ở Trung Quốc đã giảm liên tiếp hơn 2 năm, và số liệu thống kê công bố vào ngày thứ Bảy vừa rồi phản ánh rằng những nỗ lực ban đầu của Bắc Kinh nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp giảm giá để cạnh tranh vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể.

Áp lực giảm phát đã khiến giới chức Trung Quốc bắt tay vào xử lý tình trạng dư thừa công suất trong các ngành công nghiệp chủ chốt. Tuy nhiên, đợt tái cơ cấu công nghiệp gần đây nhất có vẻ như chỉ là một phiên bản thu hẹp của những cải cách rộng lớn về nguồn cung mà nước này đã thực thi cách đây một thập kỷ - đợt cải cách giữ vai trò then chốt trong việc chấm dứt một vòng xoáy giảm phát ở thời điểm đó.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS), PPI tháng 7 của nước này giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn mức dự báo giảm 3,3% mà giới chuyên gia kinh tế đưa ra và bằng mức giảm sâu nhất của gần 2 năm ghi nhận vào tháng 6. Nếu so với tháng trước, PPI giảm 0,2% trong tháng 7, ít hơn mức giảm 0,4% của tháng 6.

Nhà thống kê trưởng Dong Lijuan của NBS nói rằng thời tiết cực đoan và bất ổn thương mại toàn cầu đã góp phần dẫn tới sự suy giảm của giá cả ở một số ngành công nghiệp.

Dù mức giảm PPI còn lớn, một số nhà phân tích nhận định áp lực giảm phát trong nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu dịu đi.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Xing Zhaopeng của ngân hàng ANZ đề cập tới sự cải thiện trong biến động PPI so với tháng trước và CPI lõi so với cùng kỳ năm trước. Ông Xing cho rằng các biện pháp chính sách hiện nay của Trung Quốc nhằm kiểm soát tình trạng cạnh tranh quá mức bằng giá cả ở những ngành như ô tô sẽ bắt đầu đưa chỉ số PPI tăng so với cùng kỳ năm trước từ tháng 8 trở đi.

Nhưng nhiều nhà phân tích khác vẫn giữ quan điểm thận trọng, nói rằng nếu không có các chính sách kích thích nhu cầu hay cải cách phúc lợi xã hội, các biện pháp hiện nay sẽ chỉ có tác động hạn chế tới nhu cầu cuối cùng. Cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và mối quan hệ thương mại mong manh giữa Mỹ với Trung Quốc cũng đang tiếp tục gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng và hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc.

CPI tháng 7 của Trung Quốc không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo của NBS, sau khi tăng 0,1% trong tháng 6 và so với mức dự báo tăng 0,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của Reuters. Dù vậy, lạm phát lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,8% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 17 tháng. Giá thực phẩm giảm 1,6%, sau khi giảm 0,3% trong tháng trước.

Thời tiết cực đoan trong tháng 7 làm gia tăng khó khăn đối với kinh tế Trung Quốc, với những đợt nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực bờ biển phía Đông, cùng mưa lớn bất thường ở khu vực phía Bắc và phía Nam.

Nếu so với tháng trước, CPI tháng 7 của Trung Quốc tăng 0,4%, sau khi giảm 0,1% trong tháng 6 và cao hơn mức tăng 0,3% của tháng 6.

“Vẫn còn chưa rõ liệu giảm phát ở Trung Quốc đã kết thúc hay chưa. Lĩnh vực bất động sản vẫn chưa ổn định trở lại. Nền kinh tế vẫn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu bên ngoài nhiều hơn là tiêu dùng trong nước. Thị trường lao động vẫn còn yếu”, nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang của công ty Pinpoint Asset Management nhận xét với Reuters.