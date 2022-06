Lại thêm một vụ ly hôn tỷ đô của giới tỷ phú? 

Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin rằng từ hai nguồn uy tín mà họ có được, ông Rupert Murdoch có thể sẽ thông báo chính thức trong tương lai gần về việc ông và bà Jerry Hall đã chia tay. Được biết, vị tỷ phú 91 tuổi, đã không xuất hiện cùng người vợ 65 tuổi trong một thời gian dài. Lần cuối 2 người cùng xuất hiện trước công chúng là vào tháng 8 năm ngoái. Khi đó, cả hai cùng nhau dự tiệc ở London nhưng không đi chung xe và sự lạnh nhạt giữa hai vợ chồng nhà Murdoch gần đây ngày càng rõ ràng.

Ông Rupert Murdoch là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn News Corp, sở hữu hàng trăm cơ quan truyền thông ở các cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế đặt ở Anh (tiêu biểu có tờ The Sun và The Times), ở Úc (đáng kể có tờ The Daily Telegraph, Herald Sun, và The Australian), và ở Mỹ (đáng chú ý có tờ The Wall Street Journal và New York Post). Ngoài ra, ông Murdoch còn sở hữu nhà xuất bản HarperCollins, các kênh truyền hình nổi tiếng như Sky News Australia và Fox News.

Ước tính tài sản của người đàn ông 91 tuổi này trị giá vào khoảng 21,7 tỷ USD (tính tới thời điểm tháng 3/2022). Với khối tài sản này, ông Murdoch là người giàu thứ 31 tại Mỹ và giàu thứ 71 trên thế giới. Do đó, dư luận rất quan tâm đến cách phân chia tài sản trong vụ ly hôn này. Trước nữ diễn viên, người mẫu Jerry Hall, ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân sóng gió và những lần ly hôn đắt giá cùng những người vợ cũ với số tiền phân chia lên đến hàng tỷ USD.

Tỷ phú chụp cùng các con trai của mình, Lachlan và James, trong đám cưới năm 2016 của ông với bà Jerry Hall tại Nhà thờ St. Bride ở London.

Người vợ đầu tiên của tỷ phú Mordoch là bà Patricia Booker, cựu tiếp viên hàng không người Australia. Hai người kết hôn năm 1956, khi ông Murdoch mới 25 tuổi và có với nhau một người con gái. Cả hai ly hôn êm đẹp năm 1966. Một năm sau, ông trùm truyền thông kết hôn với bà Anna Torv, nhà báo người Scotland. Họ gắn bó với nhau 31 năm và có 3 người con chung, bà Torv cũng là một trong những thành viên hội đồng quản trị của News Corp, công ty do Murdoch sáng lập.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân thứ hai của tỷ phú truyền thông đổ vỡ khi bà Torv phát hiện ông đang qua lại với cô nhân viên gốc Trung Quốc, Wendi Deng. Cả hai quyết định ly hôn và theo luật bang California, nơi hai người sinh sống, tài sản sau hôn nhân được chia đều. Lúc này ông Murdoch sở hữu khối tài sản 7,6 tỷ USD. Tuy nhiên bà Torv chỉ nhận hơn là 1,7 tỷ USD và chi tiết về thỏa thuận ly hôn này vẫn còn là bí mật. Dù vậy đây vẫn là một trong những vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời ông Murdoch được cho là đã ép bà Torv rời khỏi hội đồng quản trị News Corp.

Ngay sau đó, tỷ phú Murdoch kết hôn với Wendi Deng, khi đó đang là thực tập sinh. Cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Từ một cô gái nghèo, Wendi Deng đã bước chân vào chốn thượng lưu và tạo được mối quan hệ sâu rộng với các nhân vật quyền lực như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay cựu Chủ tịch Google, Eric Schmidt, Ivanka Trump...

Murdoch và Wendi Deng có với nhau 2 người con gái nhưng cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ sau 14 năm gắn bó. Cặp đôi đường ai nấy đi vào năm 2013 nhưng sau đó vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Có thông tin cho rằng tỷ phú Murdoch đã lên một "thỏa thuận tiền hôn nhân" để không phải hỗ trợ tài chính cho bà Wendi Deng sau khi ly hôn. Tuy nhiên sau đó, không nỡ để hai con gái út thiệt thòi, tỷ phú Murdoch vẫn chia cho bà Wendi Deng khối tài sản hơn 1 tỷ USD vì hai con gái không nằm trong danh sách thừa kế của nhà Murdoch.

Ba năm sau khi ly hôn người vợ thứ ba, tỷ phú Murdoch công khai mối quan hệ với nữ diễn viên kiêm người mẫu Jerry Hall. Cả hai tổ chức đám cưới xa hoa tại dinh thự Spencer House, xây dựng từ thế kỷ 18 ở trung tâm London, Anh. Ông Murdoch từng thực hiện một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình trong ngày diễn ra hôn lễ: "Tôi sẽ không thực hiện đăng tải nào trong vòng 10 ngày tới hoặc là vĩnh viễn không đăng tải gì nữa! Tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới".

Quả thực, kể từ sau đó, ông Murdoch không đăng tải các thông điệp của cá nhân lên mạng xã hội nữa. Năm 2019, ông Murdoch và bà Hall từng chi ra 13,8 triệu USD để mua một ngôi nhà ở London (Anh). Năm ngoái, hai người cùng kỷ niệm sinh nhật tuổi 90 của ông Murdoch tại New York (Mỹ) trong một bữa tiệc sang trọng có sự tham gia của khoảng 130 khách mời.

Một số nhà phân tích truyền thông tin rằng vụ ly hôn thứ tư của tỷ phú Murdoch không có khả năng làm thay đổi cấu trúc sở hữu của các doanh nghiệp ông nắm giữ cổ phần, bao gồm các công ty mẹ của Fox News và The Wall Street Journal. Cổ phần của gia đình Murdoch trong các công ty ông Murdoch thành lập nằm trong một quỹ tín thác được quản lý chặt chẽ. Ông Murdoch phân chia quyền biểu quyết cho bốn người con lớn nhất của mình là Lachlan, Elisabeth, James và Prudence trong hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, theo suy đoán của Daily Mail, cặp đôi Murdoch và Hall có thể đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân "cực kỳ hào phóng". Không chỉ vậy, cả hai còn cùng nhau mua nhiều tài sản sau khi kết hôn như dinh thự trị giá 13,8 triệu USD trên sông Thames và khu đất 37 triệu USD ở nông thôn Cotswolds (Anh), ngoài ra còn có trang trại 279 triệu USD gần công viên Yellowstone, Mỹ. Do đó, ngay cả khi không can dự vào công ty của chồng, bà Hall vẫn có thể nhận được một khoản "phí chia tay" hậu hĩnh.