Lãi vay ở các kỳ hạn dài vẫn neo cao

Giới phân tích nhận định lãi suất liên ngân hàng tăng, Ngân hàng Nhà nước quay lại hút ròng trên thị trường mở, sẽ góp phần tạo một điểm hoán đổi lãi suất an toàn trước cuộc họp sắp tới của Fed.

TỶ GIÁ LIÊN NGÂN HÀNG GIẢM NHẸ

Chốt ngày 24/02, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: ON (qua đêm) 6,02% (tăng 1,35 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước đó); 1 tuần 6,33% (+1,24%); 2 tuần 6,55% (+1,04 %) ; 1 tháng 6,97% (+0,57 %).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng/giảm nhẹ qua các phiên. Phiên cuối tuần 24/02, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: ON 4,46% (+0,03 %); 1 tuần 4,61% (+0,03 %); 2 tuần 4,71% (+0,01 %) và 1 tháng 4,86% (+0,03 %).

Theo thống kê của nhóm nghiên cứu MSB, trên thị trường mở tuần từ 20/02 - 24/02, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 18.500 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất 3 phiên đầu ở mức 6,0%/năm, 2 phiên cuối đấu thầu lãi suất với mức sàn 6,0%/năm. Có 10.679.12 tỷ đồng trúng thầu đều với lãi suất 6,0%/năm; có 229,06 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 07 ngày và 91 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 91.549,80 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày với lãi suất trúng thầu phiên đầu tuần 5,0%, các phiên còn lại 6,0%; có 43.999,80 tỷ đồng trúng thầu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất từ 5,50% lên mức 6,0%; có 86.999,5 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 38.100,04 tỷ đồng từ thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 31.673,12 tỷ VND, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ở mức 150.549,6 tỷ VND.

Giới phân tích đánh giá động thái hút ròng trên thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước nhằm đẩy mặt bằng lãi suất thị trường 2 lên cao hơn so với lãi suất USD, tạo khoảng cách an toàn trước cuộc họp sắp tới của Fed.

Trong tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 250 đồng, tương đương tăng hơn 1%. Tuần từ 200-24/2, tỷ giá liên ngân hàng đã giảm so với cuối tuần trước.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàg Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 24/02, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.642 VND/USD, tăng nhẹ 03 đồng so với cuối tuần trước đó.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD; tỷ giá bán giao ngay ở mức 24.780 VND/USD.

Tỷ giá liên ngân hàng biến động tăng – giảm trong biên độ mạnh trong tuần qua. Chốt phiên giao dịch cuối tuần 24/02, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.788 VND/USD, giảm 34 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục xu hướng tăng trong tuần qua. Chốt phiên 24/02, tỷ giá tự do tăng 120 đồng ở chiều mua vào và 90 đồng ở chiều bán ra so với tuần trước đó, giao dịch tại 23.810 VND/USD và 23.860 VND/USD.

LÃI SUẤT SẼ HẠ NHIỆT TỪ QUÝ 3?

Sang tháng 2/2023, một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay niêm yết.

Ở chiều huy động, tại hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần, mức lãi suất niêm yết cao nhất mà các ngân hàng dành cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 9,5%/năm. Bốn ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng thấp nhất ở mức 7,4%/năm đối với hình thức gửi tiền tại quầy và trên 8% đối với hình thức gửi tiền online.

So với giai đoạn cao điểm cuối năm 2022, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng đã giảm đáng kể. Những ngân hàng từng niêm yết lãi suất từ 10,5%/năm hồi cuối năm 2022 như Saigonbank, SCB, ... cũng đã điều chỉnh giảm trên dưới 1%/năm, đưa lãi suất về ngang với mặt bằng chung của thị trường, quanh mốc 9,5%/năm.

Một số ngân hàng như Techcombank, Sacombank, SHB,... đã giảm lãi suất xuống dưới 9%/năm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên, dù vẫn còn nhiều áp lực, song mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ tạo đỉnh trong nửa đầu năm 2023 rồi dần “giảm nhiệt”, qua đó giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

Việc giảm lãi suất cho vay đến nay chưa thực sự diễn ra trên diện rộng, mới chỉ xuất hiện ở một số ngân hàng với từng sản phẩm được thiết kế riêng dành cho một số ngành, doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh cụ thể và phần lớn là kỳ hạn ngắn.

Tuy vậy, trong bối cảnh lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới có khả năng tiếp tục tăng, mức hạ lãi suất trong nước thời gian tới có thể chưa đạt như kỳ vọng của doanh nghiệp. Các ngân hàng muốn hạ lãi suất phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thanh khoản, lạm phát...

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu MSB, đối với các khoản vay kỳ hạn dài hơn, doanh nghiệp vẫn phải trả lãi suất cao như kỳ hạn 6 tháng sẽ ở mức 10-10,5%/ năm, trên 12 tháng sẽ ở mức 11-12%/ năm. Trong khi đó, doanh nghiệp kỳ vọng mức lãi suất khoảng 9%/năm với thời hạn 6-12 tháng để ổn định sản xuất kinh doanh.

Các chuyên gia tính toán, trong thời gian qua, lạm phát của Việt Nam luôn ở mức dưới 4%. Thông thường, các ngân hàng sẽ tính thêm 2% là biên độ lợi nhuận cho khách hàng gửi, nghĩa là lãi suất huy động ở mức 6%/năm, và biên độ lợi nhuận cho ngân hàng là 3%, lãi suất cho vay 9%/năm sẽ là phù hợp.