Lễ khởi công phần thân dự án The Grand Manhattan quận 1

Tham dự lễ khởi công có đại diện nhà phát triển dự án Novaland, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Toàn Thịnh Land - Đơn vị phân phối độc quyền dự án, đại diện Tập đoàn Ricons - Đơn vị thi công dự án và đại diện các đại lý hợp tác chiến lược hai miền Bắc Nam cùng một số khách hàng thân thiết lâu năm của tập đoàn Novaland.

Thời gian qua, dù gặp những hạn chế do dịch Covid-19 nhưng chất lượng và tiến độ của The Grand Manhattan vẫn được đảm bảo. Hiện dự án đã thi công xong phần móng và đóng nắp hầm, trong đó, hầm B4 là một trong những đáy hầm có quy mô lớn nhất Tp.HCM từ trước đến nay.

Đại diện nhà phát triển dự án Novaland cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, bàn giao đến khách hàng theo đúng dự kiến.

Tham dự lễ khởi công, chị Trần Trang Cẩm Tú (trú tại Tp.HCM), một khách hàng thân thiết lâu năm của tập đoàn Novaland, cho biết, chị đã sở hữu nhiều sản phẩm của Novaland và đây cũng là lý do đầu tiên khiến chị lựa chọn The Grand Manhattan ngay khi dự án vừa ra mắt. Một điều nữa mà chị rất thích là The Grand Manhattan có vị trí đắc địa tại trung tâm Quận 1. “Tôi làm kinh doanh nên rất muốn có một nơi để tiếp đón khách hàng ở ngay Quận 1. Điều này thể hiện giá trị của doanh nghiệp và giúp mang lại kết quả tốt đẹp cho sự hợp tác giữa hai bên. The Grand Manhattan là nơi đáp ứng được yêu cầu này của tôi”, chị nói.

Nhận định về The Grand Manhattan, đại diện Mai Việt Land - đại lý hợp tác chiến lược phân phối dự án cho biết: “The Grand Manhattan có vị trí rất trung tâm. Đặc biệt, dự án có pháp lý sở hữu lâu dài và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín trên thị trường”.

Cũng theo vị này, pháp lý là vấn đề mà tất cả khách hàng đều quan tâm nhất khi xem xét đầu tư một dự án nào đó. “The Grand Manhattan đã có pháp lý phần thân, tiếp tục triển khai xây dựng. Tôi đánh giá đây là dự án tốt nhất trên thị trường trong khoảng 10 năm tới. Và đặc biệt, ngay khi có thông tin về pháp lý, chúng tôi đã đón lượng lớn khách hàng quan tâm tới dự án và quyết định đầu tư luôn”, ông nói.

Công trường dự án The Grand Manhattan.

Lễ khởi công phần thân dự án The Grand Manhattan là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự cam kết của nhà phát triển dự án Novaland đối với khách hàng về tiến độ và pháp lý. The Grand Manhattan dự kiến bàn giao quý 2/2023, sở hữu lâu dài.

The Grand Manhattan được thiết kế theo cảm hứng: Những dòng sông hội tụ mang lại tài lộc cho gia chủ. Ở giai đoạn mới, The Grand Manhattan sẽ có diện mạo mới khi nội ngoại thất được thay đổi hoàn toàn, nâng tầm vẻ ngoài của dự án lên chuẩn 5 sao như sử dụng hệ kính hộp, trong đó sử dụng thêm hệ kính tiết kiệm về mặt năng lượng, đảm bảo cách âm. Đây cũng là một tiêu chí đáp ứng nhu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả trong giai đoạn mới này.

Ảnh phối cảnh dự án The Grand Manhattan.

Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 14.000 m2, thỏa mãn phong cách sống sang của tầng lớp tinh hoa, giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài... khi sở hữu các yếu tố đạt chuẩn quốc tế như sảnh đón sang trọng, không gian mua sắm hiện đại, hồ bơi tràn bờ, hệ thống an ninh 5 lớp, công viên nội khu rộng tới 4200m2... và đặc biệt nổi bật là khách sạn Avani Saigon tiêu chuẩn 5 sao ngay khối đế dự án, đầy đủ các tiện ích chuẩn 5 sao như nhà hàng all day dining, spa, hồ bơi, dịch vụ phòng họp, dịch vụ đưa đón... sẵn sàng phục vụ 24/7.

Một điểm cộng khác của The Grand Manhattan “hút” nhà đầu tư là dự án có vị trí đắc địa, cách chợ Bến Thành và các công trình biểu tượng của Tp.HCM chỉ trong vài phút như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố, Bưu điện, phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Đây cũng là vị trí giao thương thịnh vượng khi nằm liền kề “phố Wall tài chính”, khu vực tập trung trụ sở của các ngân hàng, công ty chứng khoán, và các tòa nhà văn phòng hạng A của thành phố.

Nhân dịp mở bán giai đoạn 3, The Grand Manhattan áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng quan tâm như: Lịch thanh toán chỉ từ 10%, tối đa chỉ 20% đến khi nhận nhà. Ưu đãi booking 2% (*). Ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng (*). Ưu đãi “Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan” 1%. Ưu đãi Novaloyalty lên tới 5%. Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm

(*) Ưu đãi có điều kiện

* Thông tin chi tiết:

Sàn giao dịch bất động sản Novaland tại Hà Nội: 63, 65 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng.

Sàn giao dịch bất động sản Novaland tại Tp.HCM: Novaland Gallery, 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, quận 1.