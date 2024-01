Loạt cổ phiếu trụ bùng nổ, ngân hàng dẫn sóng, VN-Index vọt qua 1.140 điểm

Dòng tiền vào nhóm blue-chips VN30 chiều nay mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng, ngay lập tức đưa thị trường thoát ra khỏi cảnh lình xình và tăng tốc nhanh. Cuối cùng thì vai trò của nhóm trụ cũng phát huy đúng lúc với 6/10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường tăng trên 1%.

VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày, tăng 1,1% tương đương +12,45 điểm so với tham chiếu. VN30-Index phiên sáng tăng hầu như không đáng kể, chiều nay tăng 1,17% với 27 mã tăng/2 mã giảm (phiên sáng mới có 9 mã tăng/9 mã giảm).

Gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay tăng mạnh so với buổi sáng (riêng GVR và SSB tụt giá). Cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý nhất khi hầu hết nhảy vọt trên 1%: VPB tăng 1,87% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,33%; VIB tăng thêm 1,52%, chốt tăng 1,52%; TPB tăng thêm 1,75% chốt tăng 0,87%; TCB tăng thêm 1,56%, chốt tăng 1,56%; STB tăng thêm 1,6%, chốt tăng 2,7%; SHB tăng thêm 1,35%, đóng cửa tăng 2,74%; CTG tăng thêm 1,47%, đóng cửa tăng 1,47%; ACB tăng thêm 2,04%, chốt tăng 2,25%; BID tăng thêm 1,15%, chốt tăng 1,86%...

Nhóm ngân hàng là các mã có trọng số lớn trong chỉ số VN30-Index nên không có gì bất ngờ khi chỉ số này tăng bùng nổ phiên chiều. Mặt khác, dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng rất đáng kể, toàn bộ giao dịch các mã nhóm này chiếm 22,2% tổng giá trị khớp sàn HoSE, tỷ trọng cao nhất 12 phiên. Các mã ngân hàng trong rổ VN30 thậm chí chiếm tới 50,7% giá trị rổ.

Lực cầu chủ động trong nhóm VN30 đã thúc đẩy thanh khoản ở nhóm này tăng khoảng 52% so với phiên sáng. Hơn một nửa (55%) tổng giá trị khớp rổ VN30 chiều nay tập trung ở các cổ phiếu ngân hàng. MBB, ACB, SHB, STB, TCB là các cổ phiếu nhóm này đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng phiên chiều.

Nhóm cổ phiếu trụ hôm nay tăng giá khá mạnh.

Đà tăng của nhóm blue-chips dĩ nhiên sẽ kéo VN-Index tăng dốc đứng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tâm lý. Chốt phiên sáng độ rộng chỉ số là 234 mã tăng/192 mã giảm, kết phiên là 395 mã tăng/106 mã giảm. Cuối phiên sáng nhóm tăng có 98 mã tăng trên 1%, chiều nay tới 154 mã. Rất nhiều cổ phiếu ngoài nhóm ngân hàng cũng tăng giá mạnh mẽ, thậm chí còn tăng rực rỡ hơn.

Sàn HoSE hôm nay có 43 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 2 mã giảm là SZC giảm 0,58% và DBC giảm 0,91%, còn lại toàn tăng, với 30 mã tăng trên 1%. Nhóm dẫn đầu là KSB, DGW, CTD, HHV, EVF, LCG, VCG đều tăng xấp xỉ 3% trở lên. Biên độ tăng mạnh chiếm đa số các mã thanh khoản cao nhất thị trường cho thấy lực cầu chủ động tạo ảnh hưởng rõ ràng. Thanh khoản thấp có phần là do bên bán đã xả ít hơn.

Tính chung giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay chỉ tăng 18% so với phiên sáng, đạt gần 7.672 tỷ đồng. Do buổi sáng giao dịch ít nên tổng khớp cả phiên này giảm 17% so với phiên đầu tuần, đạt 14.161 tỷ đồng.

Nhóm đi ngược dòng chiều nay không mang tính đại diện, chủ yếu là do cung cầu cụ thể. Thêm nữa cũng rất ít cổ phiếu xuất hiện áp lực bán nhiều một cách rõ rệt, phần lớn vì không có cầu đỡ. Chỉ 30/106 mã giảm trên 1% và trong nhóm này lác đác vài mã có thanh khoản đáng kể như FIR giảm sàn với giao dịch 15 tỷ đồng; HSL giảm 4,69% với 11,5 tỷ; SSB giảm 2,71% với 29,9 tỷ; HDG giảm 1,85% với 81,9 tỷ; SIP giảm 1,23% với 18,3 tỷ.

Khối ngoại phiên chiều cũng tăng mua vào khoảng 68% so với phiên sáng, đạt 509,6 tỷ và bán tiếp 588,8 tỷ, tương ứng bán ròng nhẹ 79,2 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng 125,8 tỷ. Giao dịch chính vẫn là chứng chỉ quỹ FUESVFL với -204,9 tỷ. SSI, DXG, DGC, SHB, FRT là các mã bị bán ròng quanh 20 tỷ. Phía mua có VCB +63,5 tỷ, VHC +40,5 tỷ, STB +37 tỷ, HDB +23,1 tỷ.