MEATDeli vào Top 10 Tin Dùng Việt Nam trong 4 năm liên tiếp

THƯƠNG HIỆU THỊT MÁT ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT NAM TIN DÙNG

Chương trình năm nay với chủ đề là “Thiết yếu, thiết thực, tiên phong đột phá”, tiêu chí để các sản phẩm, thương hiệu đạt được lượt bình chọn vào Top 50 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam nói chung, Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2023 theo từng nhóm ngành nói riêng - phải là những sản phẩm thực sự chất lượng, uy tín, mang lại giá trị thực tế trong đời sống hàng ngày cho người tiêu dùng Việt Nam.

Với sứ mệnh "cung cấp nguồn đạm động vật chất lượng cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam", thịt mát MEATDeli đạt được số lượng bình chọn cao để trở thành Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2023 - Nhóm ngành Nông sản, Thực phẩm, Đồ uống. Là một mặt hàng nhu yếu phẩm được người tiêu dùng lựa chọn hàng ngày, thịt mát MEATDeli luôn tuân thủ chiến lược “kiềng 3 chân” nhằm mang đến giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, đó là : Tiên phong công nghệ - Đa dạng sản phẩm - Hỗ trợ khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện nay, nhà máy MEATDeli được xem là tổ hợp chế biến thịt mát tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 9/ 2019, tổ hợp này đã được chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về An toàn Thực phẩm. Đây là nhà máy chế biến thịt mát đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế này, đảm bảo thịt MEATDeli từ nhà máy đến tay người tiêu dùng đều là nguồn thịt an toàn, khoẻ mạnh, đúng chuẩn công nghệ thịt mát châu Âu với thời gian bảo quản lâu hơn mà vẫn duy trì độ tươi ngon mềm mọng.

TĂNG TRƯỞNG TỪ CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT CÓ THƯƠNG HIỆU

Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về chuỗi giá trị thịt có thương hiệu, Masan MEATLife tập trung vào việc cải thiện năng suất trong ngành đạm động vật của Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm thịt truy xuất được nguồn gốc, chất lượng và giá cả hợp lý trong thị trường thịt heo trị giá tương đương 10 tỷ USD.

Theo đó, doanh thu của Masan MEATLife tăng 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,5% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là thịt chế biến. Bên cạnh đó, trong quý 3/2023, biên lợi nhuận gộp là 18,6%, tăng 260 điểm cơ bản so với mức 16,0% của quý 3/2022. Biên lợi nhuận cao hơn trong quý 3/2023 so với 9 tháng đầu năm 2023 được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng lợn trang trại và gà trang trại cải thiện đáng kể so với quý liền kề.

Đối với mảng thịt lợn mát có thương hiệu, Masan MEATLife đã thành công thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho Hội viên WIN - chương trình hội viên của hệ thống siêu thị WinCommerce, giúp doanh thu theo ngày của các sản phẩm Công ty tại các cửa hàng này tăng thêm 30%.

Đơn vị sở hữu thương hiệu thịt mát MEATDeli kỳ vọng cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày bằng cách tập trung vào chiến lược giá linh hoạt, lập kế hoạch tích hợp với chuỗi hệ thống siêu thị WinCommerce để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng cho sản phẩm thương hiệu thịt mát MEATDeli nói riêng và các sản phẩm khác của Masan MEATLife nói chung, góp phần tiên phong tạo ra sự thay đổi lớn trong thói quen sử dụng thịt của người tiêu dùng Việt Nam.