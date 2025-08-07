“Trung tâm công nghệ cao” Nhơn Trạch: Mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho DCM

Theo các chuyên gia, động thái này của PVCFC được đánh giá là bước đi chiến lược, theo đuổi mô hình doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ, hướng tới nâng cao năng suất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và chủ động thích ứng với xu thế toàn cầu hóa ngành nông nghiệp.

HƯỚNG ĐI MỚI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP "GIÀU NỘI LỰC"

Trong Báo cáo PTBV 2024, PVCFC sau quá trình đánh giá tiềm năng thị trường và nắm bắt cơ hội, đã xúc tiến các thủ tục và được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19/8/2024; Hoàn thành công tác chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất vào ngày 21/6/2024 và vinh dự được Thủ tướng Chính Phủ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án Nhơn Trạch không chỉ đơn thuần mở rộng năng lực sản xuất mà còn thể hiện chiến lược của PVCFC trong việc tái cấu trúc mô hình đầu tư - sản xuất theo hướng tích hợp: nghiên cứu phát triển (R&D), sản xuất và logistics, ứng dụng đồng bộ công nghệ số và giải pháp thân thiện môi trường.

Theo ghi nhận, nhà máy mới tại Nhơn Trạch được kỳ vọng sẽ phục vụ hiệu quả các thị trường trọng điểm như Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu thông qua hệ thống cảng nước sâu gần kề. Đây cũng sẽ là nơi thử nghiệm và phát triển các dòng sản phẩm phân bón chuyên biệt, phù hợp với xu hướng canh tác thông minh và nông nghiệp chính xác.

DCM ĐỨNG TRƯỚC CƠ HỘI TÁI ĐỊNH GIÁ?

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DCM hiện giao dịch quanh mức 35.750 đồng/ cổ phiếu và đang cho thấy dấu hiệu thu hút dòng tiền trở lại, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ vay thấp, dòng tiền ổn định và hiệu quả sản xuất khả quan.

Việc PVCFC mở rộng đầu tư tại Nhơn Trạch được các chuyên gia đánh giá là yếu tố mang tính dài hạn, giúp đa dạng hóa sản phẩm, tăng biên lợi nhuận và nâng cao sức cạnh tranh trong ngành. Với kế hoạch ứng dụng công nghệ cao, số hóa quy trình và chú trọng phát triển sản phẩm chuyên biệt, PVCFC có thể mở rộng không gian tăng trưởng, giảm sự phụ thuộc vào biến động giá urê - yếu tố vốn gây nhiều ảnh hưởng đến biên lợi nhuận trong quá khứ.

Ngoài ra, lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng tại Nhơn Trạch cũng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, tăng hiệu suất phân phối và mở rộng tiềm năng xuất khẩu.

TRIỂN VỌNG TRUNG - DÀI HẠN: KHÔNG GIAN TĂNG TRƯỞNG VẪN RỘNG MỞ

Việc hình thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao tại Nhơn Trạch cho thấy PVCFC đang từng bước chuyển mình theo mô hình của các doanh nghiệp đầu ngành, với khả năng kiểm soát tốt chuỗi giá trị từ nghiên cứu - sản xuất đến thị trường. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn hậu 2025, nhất là khi xu hướng tiêu dùng trong nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh về chất lượng, tính đặc thù và yêu cầu về môi trường.

Với chiến lược rõ ràng, nền tảng tài chính ổn định và năng lực triển khai thực tế đã được chứng minh, nhiều ý kiến cho rằng PVCFC có cơ sở để kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong đó, DCM có thể là điểm sáng thu hút dòng vốn trung - dài hạn, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố cơ bản và khả năng tăng trưởng bền vững.