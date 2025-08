Xuất khẩu rau quả bật tăng mạnh, sầu riêng đóng vai trò chủ lực của toàn ngành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sau khi liên tục sụt giảm trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đã bật tăng mạnh trong tháng 6. Cụ thể, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 5/2025 đạt 550 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 5 tháng đầu năm 2025 đạt 2,24 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 6/2025, xuất khẩu rau quả đã trở lại mạnh mẽ, với mức tăng 31% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm, nên tính chung 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả giảm 7% so với cùng kỳ năm trước...

NHIỀU MẶT HÀNG GHI NHẬN TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Sang đến tháng 7/2025, giá trị xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 810 triệu USD, tăng tới 69% so với tháng 7/2024. Luỹ kế 7 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, theo ước tính sơ bộ, tháng 7/2025 Việt Nam đã chi khoảng 235 triệu USD nhập khẩu rau quả, tăng 9,3% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng của năm 2025, toàn ngành đã chi khoảng hơn 1,45 tỷ USD nhập khẩu rau quả, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, trong 7 tháng năm 2025, ngành hàng rau quả xuất siêu 2,47 tỷ USD.

"Những tín hiệu tích cực hiện nay đang củng cố thêm niềm tin cho ngành rau quả đạt mục tiêu kim ngạch 8 tỷ USD trong năm 2025, sau khi lập kỷ lục 7,12 tỷ USD trong năm 2024". Ông Đặng Phúc Nguyên – Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng rau quả của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu chiếm 52,6%. Hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tỷ trọng giá trị xuất khẩu lần lượt là 8,4% và 5,1%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc giảm 24,3%, thị trường Hoa Kỳ tăng 65,5%, thị trường Hàn Quốc giảm 4,4%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh nhất ở thị trường Hoa Kỳ với mức tăng 65,5% và giảm mạnh nhất ở thị trường Thái Lan với mức giảm 31,4%.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả đang trên đà phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đầu năm. Trong đó, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng đóng vai trò chủ lực, góp phần quan trọng tạo động lực tăng trưởng cho toàn ngành.

“Đáng chú ý, mặt hàng sầu riêng đông lạnh ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong 6 tháng đầu năm 2025 với 388 lô hàng, đạt 14.282 tấn, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước, kể cả ở thị trường Thái Lan. Nguồn cung đạt chuẩn, tỷ lệ tồn dư cadimi thấp tại các vùng trồng trọng điểm như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, kết hợp với việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu thu hoạch đến đóng gói đã giúp doanh nghiệp từng bước khôi phục xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc và Thái Lan”, ông Nguyên chia sẻ.

Không chỉ sầu riêng, nhiều mặt hàng khác như dừa, xoài chế biến, chanh leo cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Một số thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Hà Lan duy trì đà tăng trưởng mạnh, từ 10% đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

BỐN ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO XUẤT KHẨU RAU QUẢ

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, triển vọng phục hồi trong nửa cuối năm được củng cố bởi bốn yếu tố chính:

Thứ nhất, các doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh sản xuất, quy trình sơ chế, đóng gói để đáp ứng các yêu cầu mới từ phía đối tác nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc – thị trường lớn nhưng khắt khe về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

Thứ hai, tiến độ cấp mã số vùng trồng và phê duyệt cơ sở đóng gói đang được đẩy nhanh. Đồng thời, các rào cản kỹ thuật đang dần được tháo gỡ thông qua đối thoại song phương, góp phần cải thiện khả năng thông quan và mở rộng thị trường.

Thứ ba, nhóm thị trường cao cấp như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt với các sản phẩm chế biến sâu – hướng đi giúp nâng giá trị, tăng khả năng bảo quản và giảm rủi ro trước biến động thị trường.

Thứ tư, tỷ trọng hàng chế biến đang ngày càng tăng, giúp ngành giảm sự phụ thuộc vào trái cây tươi, đồng thời giải quyết các bài toán về logistics, tồn kho và bảo quản sau thu hoạch.

Nhận định về thị trường xuất khẩu rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên cho hay Trung Quốc vẫn là thị trường trọng yếu với nhiều cơ hội. Nhu cầu tiêu thụ rau quả tại quốc gia này đang tăng mạnh, đặc biệt vào các dịp lễ hội và Tết Nguyên đán. Khi các vấn đề kiểm dịch được tháo gỡ, đặc biệt là với sầu riêng và các loại trái cây nhiệt đới, xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ có điều kiện bứt phá.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng các sản phẩm rau quả chế biến do tính tiện lợi và giá trị gia tăng cao. Đây chính là xu hướng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt để gia tăng thị phần và ổn định đầu ra.

Đối với sầu riêng – mặt hàng hiện chiếm tới một nửa kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh cần sớm có các giải pháp chấn chỉnh để đảm bảo chất lượng và giữ vững đà tăng trưởng. Theo ông Trung, ngành sầu riêng hiện được toàn xã hội quan tâm và hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu cho chiến lược phát triển nông sản xuất khẩu có giá trị cao.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục đà tăng trưởng nhờ những chuyển biến tích cực từ cả phía doanh nghiệp lẫn chính sách hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Việc tập trung nâng cao chất lượng, thúc đẩy chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường sẽ là ba trụ cột then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh nhu cầu quốc tế ngày càng hướng đến các sản phẩm an toàn, tiện lợi và giàu giá trị dinh dưỡng, ngành rau quả Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để không chỉ phục hồi, mà còn bứt phá mạnh mẽ. Điều quan trọng là phải kiên định với con đường nâng cao chất lượng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và nắm bắt nhanh xu hướng tiêu dùng toàn cầu.