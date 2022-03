Mitsubishi Xpander sẽ đấu Avanza Premio và Veloz Cross của Toyota như thế nào?

Đương kim vô địch về doanh số MPV Mitsubishi Xpander bán tại Việt Nam hiện vẫn đang là phiên bản 2021. Phải nói rằng Mitsubishi Xpander với mức giá khởi điểm 555 triệu đồng, ngang với một chiếc sedan hạng B, rất lý tưởng cho những ai muốn mua xe để chạy dịch vụ. Trong khi đó, phiên bản số tự động AT có mức giá cao hơn 70 triệu đồng, lại có nhiều tiện nghi như màn hình giải trí 6.2 inch, dàn âm thanh loa, khởi động bằng nút bấm, phù hợp là một mẫu xe gia đình.

Mức giá từ 555-630 triệu đồng của Xpander hiện nay rất cạnh tranh so với hai mẫu xe mới ra mắt của Toyota. Đặc biệt, giá của Xpander rất “mềm” so với Toyota Innova - mẫu xe hiện đang có giá từ 750 triệu đồng đến 898 triệu đồng, một khung giá quá cao so với Xpander và các đối thủ khác trong phân khúc.

Xpander 2021 có mặt ca-lăng mới với hai thanh ngang mạ crôm thay vì ba thanh như bản cũ, khá giống với Mitsubishi Outlander mới và Attrage mới. Động cơ trên Xpander 2021 là cỗ máy MIVEC 1.5 chạy xăng, cho ra công suất 104 mã lực ở vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước. Nhờ nguồn gốc lắp ráp, sản xuất trong nước, nên Xpander đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, người mua sẽ tiết kiệm được một số tiền khi tính chi phí lăn bánh.

Để so sánh, Toyota Avanza Premio 2022 sử dụng động cơ dung tích 1.5L cho công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, với tùy chọn hộp số MT và CVT. 2 phiên bản phân phối có giá lần lượt là 548 triệu đồng cho cấu hình số sàn MT và 588 triệu đồng cho bản CVT. Với mức giá này và nguồn gốc nhập khẩu Indonesia, Avanza Premio 2022 sẽ có chi phí lăn bánh từ hơn 600 triệu đồng đến 681 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương.

Toyota Avanza Premio 2022

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5L, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, công suất cực đại đạt 105Hp tại vòng tua 6000 vòng/phút cùng hộp số D-CVT mạnh mẽ, Veloz Cross có mức độ tiêu thụ nhiên liệu là 6.3 l/100km đường hỗn hợp. Xe có 2 phiên bản, CVT và CVT Top với giá niêm yết lần lượt là 648 triệu đồng và 688 triệu đồng. Mức giá này đưa tổng chi phí lăn bánh của Veloz Cross 2022 lên khoảng từ 720 triệu - 794 triệu đồng, tùy phiên bản và tùy địa phương. Tuy nhiên, thông tin từ thị trường cho thấy Toyota Veloz Cross 2022 đang bị các đại lý “làm giá”, bán ra theo phong cách “bia kèm lạc”. Sản phẩm bị đội giá khoảng 50 triệu đồng với lý do “khan hàng”. Nếu không chịu mua thêm phụ kiện, khách hàng có thể phải đợi đến tháng 6 mới được nhận xe.

Như vậy, nếu so sánh về giá bán và khả năng nguồn cung, Xpander đang có đôi phần lợi thế. Tuy nhiên, với việc bộ đôi Toyota Avanza Premio và Veloz Cross 2022 mới ra mắt, Xpander dù sao cũng có phần “đã cũ”. Tâm lý khách hàng thường thích lựa chọn những mẫu xe, phiên bản mới ra mắt hơn. Mới đây, Mitsubishi Xpander 2022 đã xuất hiện tại Bangkok Motor Show 2022, mang lại niềm hy vọng phiên bản mới sẽ mau chóng có mặt ở Việt Nam.

Thái Lan là thị trường thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á được đón nhận mẫu MPV "quốc dân" Mitsubishi Xpander 2022, sau Indonesia và Philippines. Dự kiến Việt Nam sẽ đón nhận mẫu xe này trong vài tháng tới.

Giá bán Mitsubishi Xpander 2022 tại thị trường Thái Lan chưa được công bố, mà sẽ tiết lộ trong khoảng tháng 4.

Mitsubishi Xpander 2022 tại triển lãm ô tô Bangkok ở Thái Lan

Không chỉ bộ đôi mới ra mắt của Toyota, thị trường MPV bình dân Việt Nam mới đây còn đón nhận phiên bản 2022 của mẫu xe Suzuki XL7. Không phải là mẫu xe quá hot, song XL7 cũng là một nhân tố đáng nói đến trong phân khúc, khi doanh số chỉ đứng sau Xpander. Trong hai tháng đầu năm, Suzuki XL7 đạt doanh số 1.268 xe bán ra, đứng thứ hai sau Xpander với kết quả 2.247 xe, Toyota Innova chỉ bán được 354 chiếc.

XL7 2022 là phiên bản đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mẫu xe nổi bật với với thiết kế được nâng cấp về ngoại thất gồm có bộ tem Euro 5; kính màu tối với phim cách nhiệt chống tia tử ngoại (UV) và tia hồng ngoại (IR) giúp ngăn chặn nhiệt lượng và cháy nắng.