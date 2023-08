Mobile game được người dùng Việt tải nhiều nhất

Việt Nam có 72,5 triệu người sử dụng Internet truy cập bằng điện thoại thông minh trong năm 2022. Con số này dự kiến tăng lên 83 triệu vào năm 2028. Việt Nam cũng ghi nhận 3,5 tỷ lượt tải ứng dụng, cao thứ hai Đông Nam Á. Biểu đồ tăng trưởng ứng dụng tại Việt Nam không có dấu hiệu đi chậm lại trong năm 2023.

Không chỉ có số lượt tải cao, người Việt còn dành nhiều thời gian để truy cập ứng dụng. Tổng thời lượng sử dụng ứng dụng ghi nhận được tại Việt Nam là 82,7 tỷ giờ, tức trung bình người Việt dành gần 4 tiếng/ngày cho ứng dụng.

Theo dữ liệu thống kê đo lường về mức độ các ứng dụng tại Việt Nam của Adjust công bố mới đây, với hơn 2,3 tỷ lượt tải, mobile game trở thành phân khúc ứng dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Trong số đó, người dùng hệ điều hành Android chiếm đa số với gần 2,1 tỷ lượt tải, cao hơn rất nhiều so với hệ điều hành iOS.

Ứng dụng tiện ích đứng thứ hai về số lượt tải với hơn 260 triệu lượt, tiếp đó là ứng dụng giải trí với hơn 237 triệu lượt tải. Còn ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video, ứng dụng mạng xã hội đứng ở vị trí 4 và 5.

Xét theo hệ điều hành, ngoài game, các ứng dụng tiện ích, chỉnh sửa ảnh và video, mạng xã hội được nhiều người dùng Android tải nhiều hơn iOS.

Theo thống kê, tỷ lệ người chơi game tại Việt Nam đang tăng mạnh. Phần lớn người dưới 24 tuổi dành trung bình 2-3 tiếng/ngày để chơi game. Người dùng cũng rất sẵn sàng nạp một lượng lớn tiền cho game để mua vật phẩm và chơi các nội dung tính phí. Yếu tố này khiến Việt Nam trở thành miền đất hứa cho các nhà phát triển và phát hành game. Các nghiên cứu dự báo thị trường game Việt Nam dự kiến mang về 700 triệu USD doanh thu trong năm 2023.

Game thủ Việt Nam đánh giá game không chỉ qua gameplay, mà còn qua các giá trị xã hội mà game mang đến, như hỗ trợ người chơi giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù số phiên truy cập game tại Việt Nam giảm 10% trong giai đoạn 2021-2022, nhưng qua đầu năm 2023 đã tăng mạnh. Số phiên truy cập quý 1/2023 cao hơn 9% so với số phiên quý 4/2022, và 3% so với số phiên trung bình năm 2022. Số lượt cài đặt cũng tăng trong quý 1/2023, cao hơn 25% so với quý 4/2022.

Các số liệu này cho thấy thị trường Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho các nhà quảng cáo. Nếu xây dựng và triển khai đúng các chiến lược thu hút và giữ chân người dùng, các nhà quảng cáo không chỉ mở rộng tệp người dùng mà còn tăng mạnh doanh thu.

Dự kiến trong năm 2023, các ứng dụng mạng xã hội sẽ đạt 74,65 triệu người dùng. Chỉ số của ứng dụng mạng xã hội năm qua với số phiên truy cập tăng 356% trong giai đoạn 2021- 2022, số lượt cài đặt tăng 331%. Các chỉ số tiếp tục tăng trong năm 2023.

Các ứng dụng tiện ích, chẳng hạn như trình duyệt web, công cụ giúp tăng năng suất làm việc, ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video, đang được sử dụng nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2022, số phiên truy cập ứng dụng tiện ích tăng vọt 120%, và tiếp tục tăng trong năm 2023.