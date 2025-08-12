Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV và 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc

Lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) và xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn của một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất cho đối tác phía Hàn Quốc…

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8 ở Seoul, Tập đoàn CT Group Việt Nam và Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Đây là một mốc son trong lịch sử công nghệ Việt Nam, việc làm chủ tất cả các công nghệ lõi của ngành công nghệ đỉnh cao UAV và khẳng định vai trò chiến lược của CT Group trong bức tranh công nghệ tương lai của Việt Nam.

Thực tế ngày nay, UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng, có khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Đại diện Công ty CT UAV (thành viên CT Group) cho biết, việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và rất khó tính như Hàn Quốc là một minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới; đồng thời, mở ra cánh cửa rộng lớn để CT UAV xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo đó, các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV có tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Ngoài ra, việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra lợi thế cạnh tranh và cho thấy Việt Nam sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn. Điều này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia mà còn nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian qua, Tập đoàn CT Group đã phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định, tiềm năng này còn được nâng lên một tầm cao mới khi hình thành môi trường không gian để phát triển AI. Hơn nữa, việc làm chủ công nghệ UAV cũng đang mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo ra bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng ngàn phần trăm so với năng suất cũ. Nhờ kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi…

Dịp này, CT Group cũng ghi nhận đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn cực kỳ phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển.

“Việc một quốc gia châu Á mới nổi như Việt Nam bước thẳng vào sân chơi bán dẫn khẳng định một Việt Nam dám nghĩ dám làm, đang tiến quân đi chinh phục những ngành công nghệ khó như bán dẫn", đại diện CT Group nói.