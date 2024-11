Mùa mua sắm Black Friday 2024: Shein và Temu sẽ đối đầu với thế giới?

Black Friday là dịp mua sắm quan trọng giúp đánh giá cách người tiêu dùng thích nghi với giá cả tăng cao, theo Reuters. Trước dịp mua sắm lớn nhất trong năm của người Mỹ, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,7% trong tuần qua, tiệm cận mức cao nhất lịch sử. Lợi nhuận của của các công ty trong rổ chỉ số này dự kiến tăng khoảng 9% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh gần đây của 2 nhà bán lẻ lớn tại Mỹ lại cho thấy triển vọng trái ngược. Đầu tuần này, chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ - Walmart - đã nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận lần thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, cổ phiếu của Target lại giảm mạnh sau khi dự báo doanh số và lợi nhuận quý 3 thấp hơn kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, mùa mua sắm cuối năm sẽ cung cấp thêm thông tin về chi tiêu tiêu dùng, yếu tố đóng góp hơn 2/3 vào hoạt động kinh tế Mỹ, hiện vẫn đang là bài toán lớn khi giá cả cao đè nặng lên túi tiền của người tiêu dùng. Dữ liệu thẻ tín dụng do Earnest công bố tuần trước đã đưa ra cái nhìn khá minh bạch và khách quan về diễn biến của mùa mua sắm cuối năm nay.

Theo đó, người tiêu dùng Mỹ đã chi tiêu ít hơn 1,4% tại thị trường bán lẻ Hoa Kỳ trong nửa đầu tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm đầu tiên được ghi nhận trong dữ liệu kể từ năm 2017.

Black Friday là dịp mua sắm quan trọng giúp đánh giá cách người tiêu dùng thích nghi với giá cả tăng cao.

Earnest đưa ra một vài lời giải thích hợp lý: có thể các nhà bán lẻ đang giữ lại các chương trình khuyến mãi tốt nhất của họ cho đến cuối mùa, khi mà sự chậm trễ trong việc vận chuyển không còn là nguy cơ như trong thời điểm đại dịch. Amazon cũng đã chạy chương trình giảm giá Prime Day vào tháng 10, có lẽ là để kéo dài thời gian mua sắm trong kỳ nghỉ lễ.

Nhưng nguyên nhân chính, theo giới phân tích, là sự gia tăng nhanh chóng của Shein, Temu và TikTok Shop, theo The Business of Fashion. Các nền tảng này hiện thu hút rất nhiều người mua sắm đổ xô đi tìm kiếm các ưu đãi ngày lễ, giống như các trung tâm thương mại từng làm. Theo dữ liệu của Earnest, doanh số của Shein tăng 16% trong nửa đầu tháng 11, trong khi của Temu tăng 18%. Trong khi đó, doanh số của Amazon không thay đổi, có thể là do đợt giảm giá Prime Day hồi tháng 10.

Theo Earnest, những nền tảng thương mại điện tử nói chung này hiện đang chiếm 21% doanh số bán hàng trong trong các kỳ lễ hội mua sắm, gấp đôi thị phần của họ vào năm 2016. Điều này khiến nhiều thương hiệu bán lẻ rơi vào thế khó, và làm tăng mức kỳ vọng cho dịp Black Friday, vốn là một trong những đợt chi tiêu lớn nhất với người mua sắm ở Hoa Kỳ. Năm ngoái, người dân Mỹ đã chi 9,8 tỷ USD vào dịp này, theo Adobe Analytics.

Các nhà bán lẻ cho biết họ có thể đưa ra mức giảm giá sâu để cố gắng giành lại khách hàng, nhưng điều đó sẽ hiệu quả như thế nào khi Temu bán những sản phẩm giống hệt với mức giá thấp không tưởng? Và các nhà bán lẻ sẽ phải trả giá đắt nếu cố gắng bắt kịp các đối thủ cạnh tranh trực tuyến này, vì người tiêu dùng sẽ không ngừng yêu cầu các giao dịch hoặc chính sách ưu đãi hơn nữa.

Shein, Temu và TikTok Shop hiện thu hút rất nhiều người mua sắm đổ xô đi tìm kiếm các ưu đãi ngày lễ.

Một số thương hiệu đang cố gắng giữ vững vị thế của mình trong mùa lễ hội này. Abercrombie & Fitch, một trong hai nhà bán lẻ thời trang giá gốc duy nhất chứng kiến ​​doanh số tăng trong giai đoạn Earnest khảo sát, cho thấy họ vẫn nắm bắt được nhu cầu của những người mua sắm trẻ tuổi. Victoria's Secret là thương hiệu còn lại, một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy show diễn thời trang tháng 10 của họ đã thành công.

Một nhà bán lẻ khác cần chú ý là Gap. Theo dữ liệu của Earnest, doanh số của thương hiệu đã giảm 6% so với tháng 11/2023. Tuy nhiên, vào thứ năm tuần trước, công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 khả quan và cho biết họ đang tăng tốc cho mùa lễ lớn. Họ cho rằng mình có chiến lược hiệu quả khi tập trung tiếp thị và bán hàng trong cửa hàng với các màu sắc và kiểu dáng mới cho các mặt hàng cơ bản.

Thương hiệu cũng thành công với các mặt hàng làm từ CashSoft, một loại vải pha trộn giữa cotton và polyester có cảm giác giống như vải cashmere. Đổi mới và tăng chất lượng vải là hai lĩnh vực mà một nhà bán lẻ truyền thống vẫn có thể tạo sự khác biệt so với Shein và Temu, ngay cả đối với những người mua sắm có ngân sách eo hẹp.

Trong khi đó, Amazon muốn cạnh tranh với Temu, Shein bằng cửa hàng giá rẻ bán các mặt hàng như ốp lưng iPhone giá 3 USD.Gã khổng lồ thương mại điện tử của Mỹ mới đây đã ra mắt Amazon Haul, một cửa hàng thương mại điện tử giá cả phải chăng cung cấp các sản phẩm có giá 20 USD Mỹ trở xuống.

Theo thông cáo của công ty, các mặt hàng như ốp lưng iPhone giá 3 USD hoặc bộ bốn chiếc tất giá 7 USD được bán với nhiều lựa chọn khác nhau trên cửa hàng mới, được quảng cáo là cung cấp "mức giá thấp điên rồ". Hơn 300 triệu sản phẩm thuộc các danh mục chính là quần áo, đồ gia dụng, trang sức và đồ điện tử có sẵn trên cửa hàng, cũng có thể tìm thấy trên ứng dụng di động của Amazon. Hầu hết các mặt hàng có giá 10 USD trở xuống và công ty miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 25 USD trở lên.

Amazon Haul là cửa hàng thương mại điện tử giá cả phải chăng cung cấp các sản phẩm có giá 20 USD Mỹ trở xuống để cạnh tranh với Temu.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các mặt hàng của Amazon Haul sẽ mất nhiều thời gian giao hàng hơn vì họ vận chuyển trực tiếp từ các kho hàng ở Trung Quốc, tương tự như các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc là Temu và Shein đã nhanh chóng mở rộng sang nhiều thị trường trong những tháng gần đây. Mặc dù các sản phẩm có giá dưới 3 USD không được trả lại, Amazon đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng đều đã được kiểm tra về tính an toàn và tính xác thực.

Theo khảo sát của Morgan Stanley với khoảng 2.000 người tiêu dùng, người Mỹ đang có cái nhìn tích cực hơn về mùa mua sắm năm nay so với 2 năm trước. Khoảng 35% người được hỏi dự kiến chi tiêu nhiều hơn so với năm ngoái. “Các công ty có thể hưởng lợi từ không khí mua sắm năm nay, nhưng chi tiêu sẽ không tăng đồng đều trên mọi danh mục vì người tiêu dùng vẫn mua sắm chọn lọc”, các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định.

Một báo cáo từ ngân hàng Morgan Stanley cũng cho biết 35% người được hỏi dự định chi tiêu nhiều hơn trong mùa lễ 2024. Nhưng khoảng 60% sẽ bỏ một mặt hàng nếu mức giảm giá không cao hơn 20%. Đồng quan điểm, nhà phân tích Neil Saunders của công ty tư vấn và phân tích dữ liệu GlobalData dự đoán doanh số năm nay sẽ khả quan. Nhưng ông không nghĩ rằng mức tăng trưởng sẽ ngoạn mục vì người tiêu dùng vẫn đang chịu áp lực về giá cả.