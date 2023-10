Mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Đà Nẵng ngập sâu trong nước

Từ trưa ngày 13 đến sáng 14/10 trên khắp các tỉnh miền Trung do mưa to kéo dài. Tại TP Đà Nẵn, mưa to đã làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ở ngập sâu trong nước. Nhiều khu dân cư thấp trũng nước tràn vào nhà làm hư hỏng nhiều đồ dùng khiến người dân vất vả chạy lũ.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ trưa 13/10, khu vực TP. Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa một số nơi như sau: Sơn Trà 44,4 mm, Bà Nà 19,2 mm, Suối Lương 18,8 mm… Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang lên nhanh.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 13/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng đã có công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Ban chỉ huy yêu cầu lãnh đạo quận/huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân.

Các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang. Các lực lượng vũ trang và sở ngành, quận/huyện kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, ngập lụt. Từ đó chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Theo quan sát của VnEconomy, từ chiều tối 13 đến sáng 14/10, nhiều tuyến phố ở trung tâm TP. Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Chu Văn An, Quang Trung, Hà Huy Tập… bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập hơn 50cm, các phương tiện không thể di chuyển.

Góc Đường Nguyễn Văn Linh-Hàm Nghi ngập sâu trong nước.

Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa đón con em đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng đã thông báo khẩn quyết định cho học sinh nghỉ học từ chiều 13/10.

Tối 13/10, tại TP. Đà Nẵng mưa to vẫn kéo dài liên tục khiến các tuyến đường "tê liệt", nước ngập sâu ở lòng đường dẫn đến tràn vào các khu dân cư ngập nước.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã trực tiếp đến các khu vực ngập úng kiểm tra thực tế, chỉ đạo các lực lượng sơ hỗ trợp tán người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể triển khai lực lượng, phối hợp giúp đỡ nhân dân, tích cực vận động nhân dân vùng ngập nặng và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Thực hiện nghiêm bố trí trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận, tổng hợp thông tin kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố để triển khai lực lượng xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Dự báo, tình hình mưa to dự báo còn kéo dài, ông Lê Trung Chinh cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị và địa phương về công tác chống ngập, đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê (nơi bị nước ngập vào nhà dân hơn 50 cm từ rạng sáng 13/10 làm đảo lộn đời sống người dân tại đây.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, lượng mưa đo được tại các trạm ở TP.Đà Nẵng đến chiều 13.10 đều trên 100 mm, có nơi trên 200 mm như Suối Đá, Hòa Phát, Hòa Cường Nam, Hồ Thạc Gián, kênh Nguyễn Đình Tựu... Mưa to cũng bắt đầu gây ra tình trạng sạt lở ở đèo Hải Vân. Hiện lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng đã chặn đường lên đèo ở 2 đầu, không cho phương tiện qua lại vùng sạt lở.

Việc sơ tán dân ở các khu vực ngập nặng cũng đang được lực lượng chức năng tích cực triển khai.