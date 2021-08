Nhà đầu tư miền Bắc tìm kiếm cơ hội tại thị trường Phan Thiết trong mùa dịch bệnh

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà đầu tư miền Bắc với dòng tiền nhàn rỗi vẫn có xu hướng “đánh bắt xa bờ”, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các thị trường khu vực phía Nam. Trong đó, Phan Thiết - Bình Thuận với những lợi thế về hạ tầng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhiều người.

XU HƯỚNG "NAM TIẾN" ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN

Thị trường bất động sản miền Nam vẫn luôn là khu vực có sức hút mạnh mẽ với nhiều nhà đầu tư trong mọi phân khúc. Các điểm nóng như Tp.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai vẫn luôn có sự hấp dẫn lớn.

Không chỉ vậy, phía Nam còn có lợi thế lớn để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng với đường bờ biển dài và khí hậu nóng ẩm. Cùng với đó, sự tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông tại các tỉnh thành phía Nam cũng tạo ra lực hút và tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho thị trường bất động sản. Chính vì vậy, không khó hiểu khi nhiều nhà đầu tư phía Bắc vẫn có xu hướng Nam tiến để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời từ xa.

Trong thời điểm dịch Covid-19 liên tục leo thang tại khu vực phía Nam, dù chịu những tác động không nhỏ khiến thị trường chững lại song giới đầu tư miền Bắc vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tại khu vực này.

Về xu hướng đầu tư bất động sản trong mùa dịch, một chuyên gia tài chính cho rằng: Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như này, không nên đầu tư vào những dự án giá cao. Nhà đầu tư đang có tình hình tài chính ổn định có thể cân nhắc tới các sản phẩm tại phân khúc có giá trung bình, pháp lý an toàn để đầu tư dài hạn trong mùa dịch.

Theo đó, phân khúc đất nền sẽ là phân khúc đầu tư an toàn trong mùa dịch Covid. Đặc biệt là đất nền tại các khu vực đang có hạ tầng được triển khai mạnh mẽ như Long Thành (Đồng Nai), Phan Thiết (Bình Thuận),…

NHỮNG TÍN HIỆU LẠC QUAN CỦA ĐẤT NỀN PHAN THIẾT

Dưới tác động của dịch bệnh, thị trường bất động sản Phan Thiết vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực, gắn liền với hạ tầng giao thông phát triển.

Các dự án sân bay Phan Thiết và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vẫn đang được gấp rút tập trung triển khai đúng tiến độ. Dự kiến cả hai công trình giao thông này sẽ hoàn thiện vào năm 2022.

Ngoài ra, Phan Thiết sở hữu nhiều tiềm năng du lịch mà không phải nơi nào cũng có, hứa hẹn sẽ bùng nổ trở lại ngay sau dịch bệnh. Theo một số chuyên gia, Phan Thiết có khoảng cách lý tưởng với nhiều trung tâm đô thị kinh tế, du lịch trọng điểm như Tp. HCM, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt.

Hiện nay, vấn đề về khoảng cách đang dần được xoá bỏ nhờ ba dự án trọng điểm gồm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết và sân bay Long Thành. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là cú hích vô cùng lớn cho du lịch và bất động sản Phan Thiết.

Với những tín hiệu tích cực đó, nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm hiện tại chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư sở hữu đất nền tại Phan Thiết. Dù tình hình dịch bệnh leo thang song giá đất tại Phan Thiết còn mềm. Khi hạ tầng hoàn thiện vào năm 2022, động lực tăng giá có thể lên tới gấp 3 - 5 lần so với giá đầu tư trong thời gian này.

NAM AN ECOTOWN - ĐIỂM SÁNG TẠI THỊ TRƯỜNG PHAN THIẾT

Với những tiềm năng tăng giá hấp dẫn như vậy, đất nền Phan Thiết vẫn tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư miền Bắc. Đặc biệt là các dự án giá tầm trung nhưng có pháp lý an toàn, bền vững.

Nổi bật trong đó phải kể tới dự án Nam An Ecotown Phan Thiết. Đây là dự án nằm tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thuộc địa giới mở rộng của thành phố Phan Thiết.

Nam An Ecotown Phan Thiết sở hữu vị trí đắc địa, là giao điểm kết nối Phan Thiết với cao tốc và sân bay đang được triển khai. Với lợi thế đón sóng hạ tầng như vậy, giá trị của Nam An Ecotown hứa hẹn sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới khi hạ tầng hoàn thiện.

Phối cảnh Nam An Ecotown Phan Thiết - Dự án đang hút giới đầu tư Miền Bắc

Dự án Nam An Ecotown Phan Thiết thuộc quy hoạch 1/500 đã được cấp phép xây dựng. Toàn bộ các nền đất đã có sổ riêng, đảm bảo an toàn về pháp lý. Cùng đó, hệ thống tiện ích nội, ngoại khu kết hợp đồng bộ tạo ra lợi thế an cư và đầu tư bền vững cho dự án.

Với những thế mạnh về vị trí, hạ tầng, pháp lý và tiềm năng sinh lời, Nam An Ecotown Phan Thiết có sức hấp dẫn đặc biệt lớn tới các nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. Hứa hẹn trong hai năm tới đây, khi hạ tầng khu vực cùng về đích, Nam An Ecotown Phan Thiết sẽ là khoản đầu tư an toàn và hiệu quả.