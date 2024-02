Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng mạnh

So với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm 2024 được đánh giá có những dấu hiệu tích cực cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com, nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc tháng 1/2024 đã tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%.

Đáng chú ý tại Hà Nội và TP.HCM, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Cụ thể, trong tháng 1, lượng tìm kiếm đất nền ở Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, còn lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội chỉ tăng 71%. Tương tự, tại TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% - 73% đối với đất nền, đất dự án và tăng 59% đối với chung cư.

Theo báo cáo và chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của đơn vị, nửa đầu năm 2024, có đến 65% người được hỏi cho biết vẫn dự định mua bất động sản vào 1 năm tới. Trong đó, tỷ trọng mua để đầu tư chiếm 60% và đất nền là loại hình được người mua tương lai quan tâm nhiều nhất. Đặc biệt, báo cáo cho thấy, tâm lý của các bên mua, bán bất động sản không còn quá dè chừng như năm 2023. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023. Sở dĩ chỉ số tăng lên là nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng về tiềm năng tăng giá bất động sản, về lãi suất vay mua nhà và chính sách, tình hình thị trường.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết từ đầu tháng 12/2023, khi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang nhận được nhiều quan tâm, thảo luận, giới đầu tư, đất nền đã rục rịch trở lại thị trường. Qua tìm hiểu của chuyên gia với hơn 10 đơn vị kinh doanh đất nền tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An, các doanh nghiệp đều chia sẻ đầu năm nay số lượng giao dịch đất nền đã tăng lên và hầu hết tập trung vào những lô đất có pháp lý chuẩn, mức giá dưới 2 tỷ đồng, phạm vi bán kính 60 km xung quanh TP.HCM. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng phân khúc đất nền vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của OneHousing cũng đưa ra những thông tin tương đồng. Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real EÉtate, cho biết cuộc khảo sát cuối năm 2023 của đơn vị này ghi nhận được trong số 63% người có nhu cầu bất động sản năm 2024, thì hầu hết đều quan tâm tới phân khúc căn hộ chung cư và bất động sản thổ cư (đất nền và nhà đất thổ cư). Đặc biệt tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp Hà Nội vào tháng cuối năm 2023, lượng giao dịch phân khúc bất động sản thổ cư cao hơn so với giao dịch chuyển nhượng dự án. Bất động sản thổ cư được giao dịch nhiều hơn nhờ tính ổn định cao, mặt bằng giá hấp dẫn, lại có lợi thế trong kinh doanh.

Dự báo thời gian tới, ông Lê Bảo Long, Giám đốc chiến lược của Batdongsan.com.vn đánh giá, năm 2024 sẽ có 3 phân khúc bất động sản nhận được sự quan lớn tâm nhất. Đó là đất nền ven đô, nhà riêng, nhà liền kề và căn hộ chung cư. “Cụ thể, trong 1.000 ứng viên tham gia phỏng vấn thì 1/3 ứng viên, tương đương 33% người được hỏi cho biết họ quan tâm tới đất nền ven đô khi lựa chọn phân khúc bất động sản để đầu tư. Nhà riêng, nhà liền kề là 2 loại hình khác của bất động sản thổ cư đứng thứ 2 với 26%, chung cư đứng thứ 3 với 24%”, ông Long thông tin.