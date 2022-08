Những chính sách mới về kinh tế xã hội có hiệu lực từ tháng 9/2022

Chính sách mới sẽ có hiệu lực như:không được cải tạo xe limousine từ xe 16 chỗ chở khách; Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản; ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt tới 15 triệu đồng; hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người lao động;…

* Ghi âm, ghi hình trái phép tại tòa bị phạt tới 15 triệu đồng

Ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, có hiệu lực từ 1/9/2022.

Theo đó, việc ghi âm, ghi hình của Hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, vụ án hành chính; không tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự, thì bị phạt tiền từ 7-15 triệu đồng.

* Hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ Covid-19

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15. Theo quy định sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỉ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

* Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, có quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.Ảnh: sư tầm

Cụ thể, từ ngày 12/9/2022, giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

* Hạn cuối nộp gia hạn tiền nộp thuế và thuế đất

Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Cụ thể theo Điều 5 Nghị định 34, tổ chức, cá nhân được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 phải trực tiếp kê khai, gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông phương thức điện tử; gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý) thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. Còn nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022, người nộp thuế sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

* Không được cải tạo xe limousine từ xe 16 chỗ chở khách

Từ ngày 1/9/2022, Nghị định 47/2022/NĐ-CP ban hành ngày 19/7/2022 quy định không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (tính cả lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách.

Như vậy, có thể nói rằng, đối với xe 16 chỗ sẽ không được cải tạo thành xe dưới 10 chỗ dạng limousine chở khách. Đối với những xe đã được cải tạo và cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày 1/9/2022, thì vẫn được tiếp tục sử dụng để chở khách cho đến khi hết niên hạn sử dụng.

Những xe limousine được cải tạo từ ngày này sẽ không được cấp phù hiệu để kinh doanh vận tải hành khách.

* Quy định mới về nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về "Điều kiện xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu". Cụ thể, xe gắn máy phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2015/BGTVT).

Chính sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực từ 10/9/2022.

* Quy định mới về quản lý ngoại hối đối với phát hành trái phiếu quốc tế

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN ban hành ngày 29/7/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư này quy định về thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; các nội dung khác về quản lý ngoại hối liên quan đến khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thông tư nêu rõ cơ sở để xem xét, xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế là giá trị khoản phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức phát hành tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về điều kiện vay nước ngoài, quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, các quy định hiện hành của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022.

Hỗ trợ phí khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 48/2022/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.

Mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin kể từ ngày 17/9/2022-31/12/2023, được giảm 50% mức thu quy định (1 nghìn đồng/ thông tin) trong các trường hợp:

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác; Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công; Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm; Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp.

Đối với phí khai thác kết quả thống kê, mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích, mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích, dự báo được giữ nguyên theo quy định.

*Thí điểm đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam

Nghị quyết 54/2022/QH15 Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực từ ngày 1/9/2022, quy định việc thí điểm mô hình đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam.

Trong đó, số lượng trại giam được áp dụng thí điểm mô hình này không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Đồng thời phải bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động; phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện để phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án tù…

Nghị quyết 54/2022/QH15 cũng quy định một số trường hợp không được tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam.