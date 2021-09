Ông Biden đề cử giáo sư từng chỉ trích tiền ảo và đại gia ngân hàng Mỹ làm sếp cơ quan giám sát Phố Wall

Đáng chú ý, giáo sư này từng chỉ trích tiền ảo và có quan điểm ủng hộ việc chính phủ đóng vai trò lớn hơn trong hệ thống tài chính. Bà Omarova từng nói rằng bà muốn “chấm dứt hệ thống tài chính mà chúng ta vẫn biết bấy lâu”...

OCC là cơ quan giám sát các ngân hàng lớn nhất tại Mỹ như JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. và Citigroup Inc.

Theo các nhà phân tích, việc chọn bà Omarova, người đang giảng dạy tại Trường Luật Đại học Cornell, sẽ gây tác động lớn tới phố Wall bởi bà được dự báo sẽ theo đuổi đường lối giám sát ngặt nghèo cũng như áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn. Việc này cũng làm dấy lên câu hỏi về việc liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ ủng hộ các chương trình nghị sự của bà Omarova nếu bà này theo đuổi nhưng một số quan điểm cấp tiến nhất của mình, như chuyển hoạt động ngân hàng tiêu dùng từ các tổ chức tài chính tư nhân sang Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bà Omarova cũng cho rằng sự trỗi dậy nhanh chóng của tiền ảo “chủ yếu mang lại lợi ích cho hệ thống tài chính vốn đang rối loạn mà chúng ta đang có”. Theo bà, tiền ảo có thể gây mất ổn định nền kinh tế và dễ bị các công ty tư nhân lạm dụng.

Giới quan sát nhận định, bà Omarova có thể phải đối mặt nhiều trở ngại để có được vị trí này bởi đảng Dân chủ chiếm tỷ lệ đa số tương đối mong manh tại Thượng viện Mỹ. Các ngân hàng, nhà tài trợ lớn đối với với lưỡng đảng tại Mỹ, có thể sẽ vận động hành lang mạnh mẽ để ngăn việc bà được đề cử.

Đến nay, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhiều khó khăn trong việc tìm người điều hành OCC. Đầu năm nay, Nhà Trắng buộc phải loại bỏ các ứng viên trước đó, gồm một cựu quan chức Bộ Tài chính – người nhận phải sự phản đối gay gắt từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. Từ tháng 5, ông Michael Hsu, một cựu quan chức Fed, tạm thời giữ quyền điều hành OCC.

Nếu Nghị viện thông qua, bà Omarova – người gốc Kazakhstan – sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức lãnh đạo OCC. Trước đây, mới chỉ có một nữ lãnh đạo tạm thời giữ quyền điều hành cơ quan này.

Bà Omarova trước đây từng làm luật sư về lĩnh vực ngân hàng tại hãng luật Davis Polk & Wardwell và từng là cố vấn đặc biệt tại Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Bà có bằng cử Nhân đại học bang Moscow (Nga) và theo học tại Mỹ khi chính quyền Xô Viết sụp đổ. Bà Omarova có bằng tiến sĩ Đại học Wisconsin và bằng luật tại Trường Luật thuộc Đại học Northwestern (Mỹ).

Trong các tài liệu học thuật, bà Omarova bày tỏ quan điểm ủng hộ việc chuyển tiền gửi của người tiêu dùng vào các tài khoản tại Fed – điều mà bà mô tả là một phần của “kế hoạch định hình lại hoàn toàn cấu trúc cơ bản và động lực của nền tài chính hiện đại”.

Trên Twitter, bà Omarova đăng tải nhiều bình luận bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào các đại gia ngân hàng Mỹ.

“Liệu thế giới có cần JPMorgan để phát triển lớn hơn và mạnh mẽ hơn không?”, bà Omarova viết trong một dòng tweet.

Sau khi các ngân hàng lớn thông báo tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu, bà đưa ra bình luận: “Ồ, tuyệt vời! Đất nước này cần nhiều hơn nữa những việc như thế”.

Việc đề cử bà Omarova có thể nhận được sự ủng hộ của một số tổ chức tự do. Đầu năm nay, Tổ chức Action Center on Race & Economy ca ngợi bà Omarova là một ứng cử viên tiềm năng, cho rằng bà sẽ sửa chữa hành động sai trái của các chính quyền trước đây – vốn quá thân thiết với các giám đốc điều hành Phố Wall mà bỏ qua sự chia rẽ chủng tộc và chênh lệch về kinh tế tại Mỹ.