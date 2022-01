Panasonic sản xuất pin thế hệ mới cho xe điện Tesla từ năm 2023

Dòng pin mới này được dự báo giúp xe điện Tesla có tầm hoạt động trên trọng lượng pin thuộc hàng dài nhất thế giới và cạnh tranh với các nhà sản xuất pin xe điện khác của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhận định việc xe điện có khả năng di chuyển xa hơn mỗi lần sạc pin sẽ giúp làn sóng dịch chuyển sang phương tiện năng lượng mới này được đẩy nhanh, Panasonic đang mạnh tay đầu tư để phát triển các loại pin như vậy.

Panasonic bắt đầu phát triển pin xe điện mới theo yêu cầu từ Tesla. Hãng xe điện Mỹ cho biết dòng xe hàng đầu Model S của mình hiện có tầm hoạt động khoảng 650 km mỗi lần sạc và với pin mới, tính toán cho thấy tầm hoạt động sẽ được tăng lên khoảng 750 km.

CEO Elon Musk của Tesla nói rằng công ty này muốn sản xuất pin riêng của riêng mình để bổ sung vào nguồn cung, đồng thời sẽ tiếp tục mua pin từ Panasonic cũng như các nhà sản xuất khác. Pin hiện chiếm khoảng 30% tổng chi phí của một chiếc xe điện.

Pin mới do Panasonic sản xuất có kích thước lớn gấp đôi so với các phiên bản cũ và hiệu suất cao hơn gấp 5 lần. Điều này cho phép các nhà sản xuất ô tô giảm số lượng pin của mỗi xe, từ đó cũng giảm thời gian lắp đặt vào xe. Với hiệu suất pin cao hơn, chi phí để sản xuất pin mới này cũng giảm 10-20% so với các phiên bản trước.

Panasonic đang mở rộng nhà máy tại tỉnh Wakayama, Nhật bản và chuẩn bị đưa thiết bị mới vào để sản xuất hàng loạt pin điện cho Tesla với chi phí đầu tư mới khoảng 80 tỷ Yên (704 triệu USD). Công ty này hiện có các nhà máy pin xe điện tại Nhật Bản và Mỹ và cung cấp pin cho các nhà máy xe điện của Tesla ở bang California (Mỹ).

Công suất hàng năm của nhà máy ở Wakayama vẫn đang được thảo luận, nhưng được dự báo sẽ xuất xưởng khoảng 10 gigawatt pin mỗi năm, tương đương lượng pin sử dụng cho 150.000 xe điện. Theo đó, nhà máy này chiếm khoảng 20% công suất sản xuất của Panasonic.

Công ty Nhật dự kiến đưa vào sản xuất một phần tại nhà máy trong năm nay, trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm sau. Công ty này cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất hàng loạt tại Mỹ và một số quốc gia khác.

Trong khi đó, hãng xe Đức Mercedes-Benz có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt một mẫu xe điện có khả năng di chuyển 1.000 km mỗi lần sạc, sử dụng pin do công ty CATL của Trung Quốc sản xuất. Điều này cho thấy cuộc đua phát triển các loại pin an toàn hơn, rẻ hơn và tuổi thọ lâu hơn trên toàn cầu đang ngày càng gay gắt.

Ngoài Tesla và Mercedes, nhiều nhà sản xuất ô tô và nhà sản xuất pin xe điện khác cũng đang chạy đua trong lĩnh vực này. CATL, công ty pin xe điện lớn nhất Trung Quốc, đã công một một loạt kế hoạch đầu tư vào tổng giá trị lên tới hơn 17 tỷ USD. Còn công ty Hàn Quốc LG Chem cũng đã huy động khoảng 17 tỷ USD với việc niêm yết công ty con và có kế hoạch sử dụng nguồn vốn này để đầu tư tại Mỹ.

Trong khi đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Toyota Motor dự kiến đầu tư hơn 34 tỷ USD vào phát triển và sản xuất pin xe điện tới năm 2030.

Panasonic đang đặt mục tiêu đưa pin lithium-iron mới của mình trở thành "tiêu chuẩn toàn cầu mới trong xe điện" và muốn cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô khác ngoài Tesla.

Nhờ nhu cầu từ Tesla, Panasonic đã từng chiếm lĩnh thị trường pin xe điện thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2019, CATL và LG Chem đã bắt đầu cung cấp pin cho nhà máy Tesla ở Trung Quốc, chiếm thị phần của Panasonic. Do đó, công ty Nhật Bản đang cố gắng giành lại thị phần bằng cách phát triển loại pin mới nói trên.