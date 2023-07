Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tuyệt đối không được chủ quan, lờ là với cơn bão số 1

Sáng 17/7/2023, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ban, ngành và các tỉnh thành Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An để chỉ đạo ứng phó với bão số 1.

TÂM BÃO SẼ ĐI VÀO HẢI PHÒNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4 giờ sáng 17/7, tâm bão số 1 ở 20,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Từ chiều và tối 17/7, trên biển khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ cấp 6-7, giật cấp 9.

Với kịch bản hiện nay bão có thể gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Thanh Hoá. Lượng mưa ba ngày từ 18 đến 22-7 có thể lên tới 200-400 mm, một số nơi ở Đông Bắc bộ có thể lên tới 500 mm. Với lượng mưa như vậy sẽ gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết về cơ bản các phương án dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế và khí tượng Việt Nam tương đối thống nhất.

Dự báo chiều nay, bão sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu, gặp ma sát địa hình nên giảm 1-2 cấp. Sau đó bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh - Hải Phòng. Vì hoàn lưu bão rộng, cường độ mạnh nên sẽ bao trùm cả khu vực Bắc bộ, trải rộng ra Thanh Hoá - Nghệ An. Thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh trên đất liền là từ trưa và chiều mai, 18-7.

Theo ông Khiêm, đây là kịch bản có khả năng cao nhất với 80%. Tuy nhiên, cũng có phương án với xác suất ít hơn là bão đi lệch cao hơn lên phía Bắc, đi men theo đất liền Trung Quốc. Đặc điểm của cơn bão này có hoàn lưu bão tương đối rộng. Chiều qua (ngày 16/7), dù bão còn cách bán đảo Lôi Châu 500 km nhưng Vịnh Bắc bộ đã có mưa giông mạnh. Do vậy, lưu ý có thể bắt đầu từ hôm nay, khu vực đất liền phía tây bắc bộ sẽ có giông lốc.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho hay các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17/7, Hải Phòng dự kiến từ 21 giờ tối 17/7.

Các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thỉu sản; trong đó các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người (Quảng Ninh 700, Hải Phòng 8.691, Thái Bình 19.021; Nam Định 1.128; Ninh Bình 347). Tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn tổng số 17.414 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo (Quảng Ninh 4.096 người, Hải Phòng 13.318 người).

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 6 giờ sáng 17/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.188 tàu/226.183 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm.

KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong 2 ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản, tổ chức kiểm tra ở các địa phương để chuẩn bị tốt nhất phòng, chống bão số 1. Hiện, Quảng Ninh đã bố trí các lực lượng, trên 1.000 người, sẵn sàng ứng trực bão số 1.

“Toàn tỉnh có trên 6.000 tàu, 231 tàu đánh bắt xa bờ đã vào khu vực neo đậu an toàn. Với nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh có 14.000 lồng hiện đã kiểm soát, chằng chéo đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. Hiện Quảng Ninh có khoảng khách trên 4.000 khách du lịch sẽ được đưa về đất liền trước khi bão đổ bộ. Đối với khách ở lại trên các đảo tỉnh sẽ bố trí ăn nghỉ, ổn định tình hình”, ông Diện thông tin.

Về phía Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết đã kêu gọi tàu thuyền đánh bắt thủy sản, thông tin, liên lạc tới 1.918 phương tiện, với trên 6.000 người để vào bờ tránh trú bão cũng như tìm nơi neo đậu an toàn. Hiện, toàn bộ 1.731 phương tiện về vị trí neo đậu an toàn. Tại đảo Bạch Long Vĩ có 27 phương tiện đang trong âu, 8 tàu hoạt động cách đảo 1-5 hải lý và nằm trong tầm kiểm soát.

"Đối với hoạt động du lịch, Hải Phòng hiện đang có 9.600 lượt khách đang lưu trú, thành phố đang tập trung tuyên truyền, vận động du khách về đất liền trong ngày hôm nay và sáng mai, nếu khách muốn ở lại thành phố sẽ bố trí ăn, ở an toàn. Từ 12 giờ hôm nay Hải Phòng sẽ không tiếp nhận hoạt động du lịch và đến 21 giờ cùng ngày sẽ cấm biển”, ông Thọ cung cấp thông tin.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: "Ban chỉ đạo và các địa phương cần chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền".

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 1, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Dù Ban chỉ đạo và các địa phương đã có kinh nghiệm trong phòng, chống bão nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đề nghị Ban chỉ đạo, các địa phương thực hiện tốt Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão".

"Cơ bản qua báo cáo của các đồng chí, chúng tôi nhận thấy mọi việc đã được chuẩn bị một cách tích cực, cơ bản đáp ứng được điều kiện ban đầu. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy các đồng chí rất có kinh nghiệm trong việc phòng chống bão. Tuy nhiên, chính kinh nghiệm này lại làm cho chúng tôi lo ngại, bởi khi các đồng chí tự cho mình có kinh nghiệm thì dễ dẫn đến việc mất cảnh giác, chủ quan", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đề nghị Ban chỉ đạo và các địa phương cần chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền.

Đối với trên biển, phải tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn, kêu gọi các phương tiện, tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Kiểm tra, hướng dẫn việc xắp xếp, neo đậu tàu thuyền và có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Gia cố, di chuyển lồng bè nuôi thủy hải sản trên biển, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với khu vực đồng bằng, phải rà soát, chủ động sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu ở cửa sông, ven biển. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trước tác động của triều cường, sóng lớn do bão và mưa lũ sau bão, nhất là các vị trí xung yếu. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập lụt đối với các khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Đối với khu vực miền núi, kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh.