Phục hồi kỹ thuật, thị trường có rủi ro “bull-trap”?

VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng rất nhiều từ một vài trụ mà hôm nay nổi bật là VHM. Nhà đầu tư tranh thủ diễn biến phục hồi kỹ thuật để thoát ra, khiến dao động phổ biến trong phiên là suy yếu dần về cuối. VN-Index đã không thể giành lại được ngưỡng 1320 điểm trong khi thanh khoản vẫn duy trì mức thấp.

Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được là 1323,61 điểm lúc 1h40, tăng trên 13 điểm so với tham chiếu. Toàn thời gian còn lại là một nhịp trượt giảm, có lúc chỉ số rơi xuống sát tham chiếu. VHM cố gắng nâng đỡ, nhất là lúc đóng cửa, giúp VN-Index còn tăng 5,66 điểm (+0,43%).

Cặp đôi VIC và VHM hôm nay phần lớn thời gian là yếu. Tuy nhiên sang chiều hai trụ này lên giá tốt, VIC có lúc tăng 2,88%, VHM tăng 3,11%, thời điểm đạt đỉnh cao nhất tương tự VN-Index. Độ rộng tại đỉnh cũng khá tốt, HoSE có 204 mã tăng/84 mã giảm. Điều này phản ánh tâm lý hào hứng quay lại trên diện rộng. Dù vậy sức mạnh này không duy trì được lâu khi cả VIC lẫn VHM đều xuất hiện áp lực bán khá lớn.

VIC bị ép chặt trong toàn thời gian còn lại và đóng cửa chỉ còn tăng 0,33%. VHM khá hơn, khoảng 5 phút cuối đợt liên tục được đẩy ngược lên và lúc đóng cửa đỡ giá tốt. Mức chốt tăng 2,69% giúp VN-Index có được gần 1,9 điểm. VRE thậm chí được kéo đột biến hơn, giá đáy cuối đợt liên tục đã rơi xuống 24.950 đồng, giảm 2,35% so với tham chiếu nhưng vẫn được đẩy ngược lên thành tăng 3,72%. Ở các blue-chips còn lại chỉ thêm TCB tăng 1,01% là đáng kể.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,59% với 14 mã tăng/9 mã giảm. Dù độ rộng khá tốt nhưng toàn rổ chỉ duy nhất VRE là đóng cửa ở giá cao nhất. Tới 18 mã trong nhóm này bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với đỉnh. Cá biệt như HPG bị ép lùi 2,42% thành giảm 0,38%; LPB lùi 2,33% còn tăng 0,64%; MWG lùi 2,23% còn tăng 1,65%; STB lùi 2,5% còn tăng 2,26%. Diễn biến lùi giá này phản ánh sức ép từ bên bán đã gia tăng trong nửa sau phiên chiều nay. Mặc dù không phải mã nào cũng bị ép mạnh đến mức rơi qua tham chiếu, nhưng khả năng kiềm chế giá của bên bán vẫn rất rõ.

Nhóm cổ phiếu trụ vẫn rất kém, phụ thuộc nhiều vào VHM.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, kiểu dao động như vậy là phổ biến hôm nay. Độ rộng chỉ số đến cuối phiên vẫn còn tốt nhờ 155 mã tăng/134 mã giảm (so với đỉnh là 204 mã tăng/84 mã giảm). Tuy vậy tới gần một nửa sàn này (49,5% cổ phiếu) đã bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất – đa phần đạt đỉnh cùng lúc với chỉ số). Vì vậy nhịp trượt giảm của VN-Index cũng không hẳn chỉ do tác động từ VIC hay VHM mà đã tạo diễn biến tâm lý chung trên thị trường.

Trong 155 cổ phiếu tăng giá cuối phiên ở sàn HoSE, có 79 mã tăng trên 1%. Nhóm cổ phiếu tăng giá tốt nhất với thanh khoản cao nhất phần lớn thể hiện sức ép bán ra khá lớn. Trừ VHM, VRE được giật giá mạnh cuối phiên và DGW kịch trần sẵn, các cổ phiếu còn lại đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng đều bị ép xuống dần. Điểm tích cực là bên bán chưa thể đè giá đến sát tham chiếu hoặc khiến giá đảo chiều. Đây cũng là nhóm còn có dòng tiền đỡ tốt.

Biên độ tăng giá ở đa số cổ phiếu hôm nay đã không thể phục hồi lại được mức giảm hôm qua, thậm chí phần lớn không lấy lại được đến 50% biên độ. Do đó diễn biến này vẫn chỉ mang tính phục hồi kỹ thuật là chính. Dĩ nhiên vẫn luôn xuất hiện một số cổ phiếu mạnh mẽ nổi bật như CCC, DGW, GEE, FRT, PET, SCS, VTP nhưng cũng không phải là đại diện. Ngoài ra phân bổ dòng tiền ở những cổ phiếu này rất nhỏ so với tổng thể thị trường.

Khối ngoại hôm nay có phiên chiều quay đầu mua ròng khá mạnh 329,9 tỷ đồng sau khi bán ròng buổi sáng hơn 18 tỷ. EIB, VIX, GEX là 3 mã được mua nổi bật chiều nay. EIB phiên sáng ghi nhận mức vào ròng 43,9 tỷ, chốt phiên là 132,6 tỷ. VIX từ 54,8 tỷ lên 101,9 tỷ. GEX từ 47,4 tỷ lên 87 tỷ. Ngoài ra DGC +53,5 tỷ, DXG +42,4 tỷ, VRE +40,6 tỷ, DPM +36,1 tỷ, VCI +36,1 tỷ, VPB +34,9 tỷ, STB +32,1 tỷ là các mã khác được mua mạnh chiều nay. Phía bán ròng có CTG -61,3 tỷ, FPT -80,6 tỷ, VIC -58,2 tỷ, VND -41,2 tỷ, HPG -37,9 tỷ, MWG -36,6 tỷ, HAH -35,8 tỷ…