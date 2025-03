Robot AI trở thành mặt hàng tiêu dùng “bán chạy” tại Trung Quốc

Tại khu danh thắng Thái Sơn, giữa dòng du khách mệt nhoài vì leo dốc, chú robot vẫn vững vàng tiến về phía trước, mang theo hành lý nặng tới 120kg trên lưng. Khoảnh khắc ấn tượng này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Được biết, chú chó robot AI này hiện có nhiệm vụ thu gom rác và vận chuyển hàng hóa tại đây.

Với khoảng 8 triệu lượt du khách mỗi năm, Thái Sơn phải đối mặt với lượng rác thải khổng lồ lên đến 24.000 tấn. Việc dọn dẹp thủ công không chỉ tốn kém mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhưng mọi thứ đang thay đổi nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ robot bốn chân.

"Chó robot có thể leo núi, lội nước và vượt chướng ngại vật trong khi vẫn mang hàng, giúp chúng tôi nâng cao hiệu suất làm việc đáng kể", một nhân viên tại khu danh thắng Thái Sơn cho biết.

Sự bùng nổ của công nghệ robot không chỉ giới hạn trong lĩnh vực du lịch mà còn lan rộng ra nhiều khía cạnh khác của đời sống. Những cỗ máy này đang dần bước ra khỏi phạm vi của một sản phẩm công nghệ mới lạ để trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống người dân Trung Quốc.

Theo báo cáo The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain của Morgan Stanley, Trung Quốc hiện chiếm 56% số công ty trong lĩnh vực robot hình người và 45% số doanh nghiệp tích hợp công nghệ robot trên toàn cầu.

Tại Trùng Khánh, ông Trương Lợi, 70 tuổi, từng bị đột quỵ, đã dần lấy lại khả năng vận động nhờ đeo bộ khung xương thông minh.

“Những thiết bị này có thể phân tích chuyển động khớp, dự đoán ý định của người dùng và tự động điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp, mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực phục hồi chức năng cho người già và người khuyết tật”, Cát Thành Quân, Giám đốc tiếp thị của một công ty công nghệ y tế tại Trùng Khánh, cho biết.

Bên cạnh vai trò trợ lý thực tế, robot AI cũng đang tái định nghĩa khái niệm đồ chơi và thú cưng. Một trong những sản phẩm nổi bật là Sirius – chú chó robot nhỏ gọn có thể nhảy múa, thực hiện mệnh lệnh và thậm chí lắc lư theo điệu nhạc, thu hút người dùng bằng sự tương tác sống động.

“Nó là một robot bốn chân nhỏ gọn, thông minh, có khả năng hiểu và phản hồi mệnh lệnh của con người”, Khương Tiểu Hổ, đồng sáng lập Hengbot Innovation Ltd – công ty đứng sau Sirius, chia sẻ.

Từ những chú chó robot leo núi dọn rác, trợ lý chăm sóc người già cho đến thú cưng AI trong gia đình, các chuyên gia tin rằng robot AI đang dần len lỏi vào mọi mặt đời sống của người tiêu dùng Trung Quốc.

“Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là tiến bộ công nghệ mà nó phản ánh những nhu cầu cốt lõi của con người”, Khương Tiểu Hổ nhấn mạnh.

Thị trường robot hình người tại Trung Quốc được ước tính sẽ đạt 5,3 tỷ nhân dân tệ (739 triệu USD) vào năm 2025. Đến năm 2029, con số này có thể tăng vọt lên 75 tỷ nhân dân tệ, chiếm 32,7% doanh số toàn cầu, theo báo cáo từ Hội nghị Ngành công nghiệp robot hình người năm 2024.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của robot AI. Nhiều thành phố như Trùng Khánh và Thâm Quyến đã rót vốn vào các dự án phát triển hệ thống trí tuệ thể hiện, giúp AI tương tác vật lý với thế giới thực.

Các cụm công nghiệp robot hình người đang dần hình thành trên khắp Trung Quốc. Khu vực đồng bằng sông Dương Tử và đồng bằng sông Châu Giang, với lợi thế về cơ khí và điện tử, đang hình thành nhiều nhà sản xuất robot và linh kiện. Riêng tại Hàng Châu đã có tới 200 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động trong ngành robot.

Tính đến năm 2024, Trung Quốc đã có 451.700 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực robot thông minh tính đến cuối năm 2024, với tổng vốn đăng ký lên tới 6,44 nghìn tỷ nhân dân tệ, theo Cục Quản lý Thị trường Nhà nước. So với cuối năm 2020, số lượng doanh nghiệp trong ngành đã tăng vọt 206,73%, phản ánh sự phát triển thần tốc của lĩnh vực này.