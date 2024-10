Thao túng chứng khoán PSH, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBCK ngày 22/10/2024 về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với ông Trần Minh Hoàng.

Theo đó, ông Trần Minh Hoàng bị thu hồi loại chứng chỉ hành nghề là Phân tích Tài chính số 002420/PTTC ngày 02/01/2018;

SSC đưa ra lý do thu hồi là do ông này thực hiện hành vi vi phạm hành chính thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu PSH trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2021 đến ngày 27/5/2022.

Trước đó, vào ngày 29/5/2024, SSC đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân bao gồm các ông/bà:



Ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên, ông Trần Minh Hoàng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và 13 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PSH của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

1. Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán:

SSC cho biết căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân: ông Mai Hữu Phúc (Tp.HCM); bà Võ Như Thảo (Cần Thơ), bà Đỗ Thủy Tiên (Cần Thơ), ông Trần Minh Hoàng (Hà Nội).

Theo đó, mỗi cá nhân này bị phạt 1,5 tỷ đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 01/2/2021 đến ngày 27/05/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản đứng tên 15 nhà đầu tư để liên tục mua bán cổ phiếu PSH.

Nhóm 26 tài khoản tham gia 135/140 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 01/02/2021 đến 25/08/2021; đặt 12.860 lệnh mua với tổng khối lượng là 91.506.800 cổ phiếu, chiếm 64,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 66.953.000 cổ phiếu, chiếm 67,2% so với toàn thị trường; đã đặt 7.587 lệnh bán với tổng khối lượng là 109.736.100 cổ phiếu, chiếm 60,4% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 74.760.900 cổ phiếu, chiếm 75,1% so với toàn thị trường. Trong đó: 97/134 phiên có tỷ trọng đặt mua chiếm trên 70%, 98/134 phiên có tỷ trọng khớp mua chiếm trên 70%; 87/135 phiên có tỷ trọng đặt bán chiếm trên 70%, 108/133 phiên có tỷ trọng khớp bán chiếm trên 70%.

Tham gia 81/186 phiên giao dịch trong khoảng thời gian từ 26/08/2021 đến 27/05/2022, các tài khoản này có xu hướng bán ra với khối lượng bán ròng là 15.269.400 cổ phiếu; đặt 1.584 lệnh mua với tổng khối lượng là 14.625.200 cổ phiếu, chiếm 3,1% so với toàn thị trường, khối lượng khớp mua là 9.568.000cp, chiếm 3,9% so với toàn thị trường; đã đặt 1.090 lệnh bán với tổng khối lượng là 37.162.200 cổ phiếu, chiếm 7,5% so với toàn thị trường, khối lượng khớp bán là 24.837.400 cổ phiếu, chiếm 10,1% so với toàn thị trường.



Khớp nội nhóm trong 157/371 phiên giao dịch (trong đó 133/157 phiên trong khoảng thời gian từ 01/02/2021 đến 25/08/2021) với tổng khối lượng khớp là 55.279.600 cp, giá trị khớp đối ứng đạt 1.310.263.205.000 đồng. 102/157 phiên có tỷ trọng khớp chéo chiếm trên 50%.

Trên hệ thống giao dịch thỏa thuận, nhóm 26 tài khoản thực hiện giao dịch thỏa thuận nội nhóm với khối lượng là 5.607.300 cổ phiếu PSH, tổng giá trị khớp nội nhóm là 91.118.625.000 đồng.



Như vậy, từ ngày 01/02/2021 đến ngày 27/05/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản nêu trên để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PSH giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PSH), vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

- Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 21 tháng đối với ông Trần Minh Hoàng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định 156/2020/NĐ-CP.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 593/QĐ-XPHC ngày 27/5/2024 đối với ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng, ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 04 cá nhân nêu trên, cụ thể như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với 03 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo và bà Đỗ Thủy Tiên.

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 27/05/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đối với ông Trần Minh Hoàng.

2. Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 27/5/2024, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cá nhân gồm các ông/bà:



Ông Bùi Chí Duẩn (Hậu Giang); Bà Hoàng Lan Hương (Cần Thơ); Bà Lê Thị Huỳnh Giao (Sóc Trăng); Bà Lê Thị Ngọc Lụa (Cần Thơ); Bà Mai Thị Phi (Cà Mau); Bà Ngô Thị Ly (Cần Thơ); Ông Nguyễn Thanh Phong (Hậu Giang); Bà Nguyễn Thị Lam (Cần Thơ); Bà Nguyễn Thị Minh Châm (Cần Thơ); Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Cần Thơ); Bà Phan Thúy Vy (Cần Thơ); Bà Võ Nguyễn Đông Thảo (Cần Thơ); Bà Võ Thị Như (Cần Thơ).

Cụ thể: đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán (13 cá nhân đã cho bà Đỗ Thủy Tiên (Cần Thơ) mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu PSH của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trong giai đoạn từ ngày 01/02/2021 đến ngày 27/05/2022).

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 595/QĐ-XPHC ngày 27/5/2024 đối với 13 cá nhân, ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 13 cá nhân nêu trên như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 27/5/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 27/5/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Còn đối với cổ phiếu PSH, HOSE đã có thông báo chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, kể từ ngày 23/10/2024 theo quyết dịnh số 584/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2024 của Tổng Giám đốc HOSE.

Cổ phiếu PSH chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 23/10/2024.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sờ Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu PSH đồng thời được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 157/QĐ-SGDHCM ngày 03/04/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Bác cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của công ty.