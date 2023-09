The Infinity: Biểu tượng sống sôi động, kết nối không giới hạn tại Phú Quốc

TÂM ĐIỂM SÔI ĐỘNG BẬC NHẤT THÀNH PHỐ BÊN SÔNG MEYHOMES CAPITAL PHÚ QUỐC

Tiên phong đưa mô hình đô thị bên sông đến thành phố đảo du lịch, Meyland đặt mục tiêu kiến tạo Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành đại đô thị đầu tiên hội tụ đầy đủ các chuẩn mực sống hàng dầu về: Quy mô lớn (hơn 300ha), quy hoạch hiện đại và hạ tầng đồng bộ.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về đô thị xanh - sạch - thông minh cũng được chú trọng nghiên cứu đầu tư, nhằm kiến thiết các giá trị kinh tế làm nền tảng phát triển bền vững cho cư dân đại đô thị.

Tận dụng địa thế tuyệt tác với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, thành phố xanh Meyhomes Capital Phú Quốc được kiến tạo dựa trên 3 nền tảng về quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan, với 94ha mảng xanh, 16ha mặt nước, 3.9 km đường sông, trung bình 15m2 cây xanh/người.

Bắt tay cùng đơn vị vận hành hàng đầu CBRE, Meyland ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể theo tiêu chuẩn 5 sạch: Môi trường trong lành, hệ thống cấp nước sạch, xử lý rác thải theo tiêu chuẩn quốc gia, hệ thống nước thải được xử lý toàn diện và năng lượng sạch, kiến tạo không gian sống tinh khiết đa tầng hoàn chỉnh.

Theo đại diện Meyland, với mục tiêu trở thành thành phố thông minh toàn diện, Meyhomes Capital Phú Quốc được đầu tư bài bản về: Quản lý thông minh, Hạ tầng thông minh và Dịch vụ thông minh, tạo môi trường sống tiện nghi và tối ưu an ninh, an toàn đa lớp cho cư dân.

Không chỉ nâng cấp trải nghiệm sống mỗi ngày, Meyland còn chuyên tâm xây dựng hệ thống công trình độc đáo, thu hút khách du lịch, làm nền tảng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh lâu dài.

Được định vị là tâm điểm sôi động hàng đầu Meyhomes Capital Phú Quốc, The Infinity thừa hưởng trọn vẹn hệ giá trị kiến tạo đại đô thị đáng sống đồng thời là điểm phải đến hàng đầu trên bản đồ du lịch đảo ngọc và sở hữu lợi thế riêng khác biệt xứng đáng trở thành tâm điểm kết nối mới của đảo ngọc.

BIỂU TƯỢNG SỐNG - LÀM VIỆC - GIẢI TRÍ - KẾT NỐI NĂNG ĐỘNG TẠI PHÚ QUỐC

Nằm trong địa thế lòng chảo, được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ của 3 dãy núi lớn (núi Vô Hương, núi Kiến Văn, núi Ra Đa) và 2 mặt biển ngọc (Bãi Trường và Bãi Sao), Meyhomes Capital Phú Quốc còn được ban tặng một dòng chảy vượng khí bắt nguồn từ Suối Lớn.

Dựa trên địa thế thiên nhiên tuyệt tác có 1-0-2 ấy, Meyland đã kiến tạo và phát triển thành dòng sông Mey dài 3km chảy dài, xuyên suốt đại đô thị, đồng thời phát triển hàng loạt công trình tiện ích bên sông. Trong đó khu phố Quảng trường The Infinity chiếm ưu thế cực lớn khi nằm kế bên 1km của dòng sông này.



Nếu bờ Đông là không gian yên bình, thư thái với dòng sông Mey, đường dạo bộ, thì phía Tây The Infinity là màu sắc náo nhiệt của phố thị giao thương sầm uất. Dọc theo hơn 1km mặt tiền đại lộ huyết mạch DT975 rộng 62m là tuyến phố shoptel cao 5,5 tầng, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ sôi động chào đón du khách đến với The Infinity.

Những tuyến phố sôi động tại The Infinity.

Theo đại diện từ Meyland, tuyến phố ẩm thực và dịch vụ Summerland cùng Quảng trường Mùa Hè là hai trong số những công trình biểu tượng tiêu biểu tại The Infinity. Đóng vai trò như “trái tim” kết nối cộng đồng, Quảng trường Mùa Hè kế bên sông Mey là địa điểm lý tưởng tổ chức các lễ hội, sự kiện nghệ thuật đặc sắc, không chỉ là tiện ích đắt giá cho cư dân mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Tuyến phố ẩm thực và dịch vụ Summerland.

Thêm vào đó, hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ giúp nâng cấp trải nghiệm sống đa phong cách mỗi ngày tại The Infinity. Bên cạnh những tuyến phố dịch vụ, siêu thị 24/7 sôi động, cư dân sẽ tìm thấy sự yên bình thư thái khi cùng gia đình cắm trại, nướng BBQ, câu cá và dạo bộ bên sông, hay đơn giản là dành thời gian cho bản thân tại công viên thể thao ngoài trời.

Đặc biệt, sở hữu 2 tòa tháp căn hộ, văn phòng cao cấp, kế cận Thung lũng đổi mới sáng tạo và các khu nghỉ dưỡng quốc tế, khu phố The Infinity tấp nập sẽ là điểm đến mỗi ngày của cộng đồng trẻ có mức chi trả cao cho các nhu cầu ăn uống, giải trí, chăm sóc sức khỏe…

Với vị trí chiến lược, mô hình sản phẩm nổi trội cùng lợi thế được gia tăng tối đa từ hệ sinh thái tiện ích chưa từng có tại Phú Quốc, shophouse The Infinity được kỳ vọng trở thành “chìa khóa vàng mở ra ngàn cơ hội” cho khách hàng mua để ở, kinh doanh, tích lũy lẫn đầu tư.

Duy nhất tháng 9/2023, dành cho khách hàng đăng ký quyền mua, The Infinity tung chính sách “Thanh toán thảnh thơi”, chỉ 1% mỗi tháng trong 5 năm sở hữu shophouse lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc, cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

* Sông Mey bắt nguồn từ núi Vô Hương và được phát triển thành tâm điểm của Meyhomes Capital Phú Quốc, không phải địa danh hành chính.

Meyhomes Capital Phú Quốc - Thành phố tinh khiết bên dòng sông Mey

Một sản phẩm của nhà phát triển bất động sản Meyland - Thương hiệu thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành.